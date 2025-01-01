X
Soluciones de servicios financieros

Proteja sus datos, clientes y recursos a medida que las amenazas evolucionan.

Hable con un experto

Confíe en la plataforma en la que confían las instituciones de servicios financieros globales

Los ciberataques cuestan al sector de los servicios financieros una media del 50 % más que el resto de sectores combinados. La visibilidad en tiempo real de las amenazas globales de Akamai puede ayudar a proteger su infraestructura, datos y aplicaciones, independientemente del dispositivo, la red o la ubicación del mundo.

Beneficios para las instituciones de servicios financieros

Gestione los cambios rápidos

Confíe en una plataforma capaz de adaptarse a las tendencias emergentes del sector para ofrecer servicios seguros y fiables.

Obtenga visibilidad

Reduzca la complejidad con conocimiento de la situación y visibilidad de toda la infraestructura, las aplicaciones y los usuarios.

Mejor servicio a los clientes

Consiga una mayor visibilidad para combatir el fraude y las ciberamenazas emergentes, al tiempo que ofrece las experiencias que esperan los clientes de hoy en día.

Financial Services Regulatory Compliance

Facilite el cumplimiento

Alinéese con las directivas PCI DSS, DORA, y con estándares como SWIFT e ISO 20022 de forma más sencilla y empleando menos recursos.

Protección de {industry} en todo el sector

Ver todas las historias de clientes

★ ★ ★ ★ ★

"Akamai Guardicore es una herramienta de supervisión fácil de implementar y muy segura"

- Responsable de seguridad de una organización financiera1

Soluciones destacadas

Proteja sus aplicaciones

Mantenga sus aplicaciones y API protegidas, incluso cuando el aumento del uso de API amplíe su superficie de ataque.

Productos

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

Ver información del producto

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Ver información del producto

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Ver información del producto

Edge DNS

Akamai DNS protege el DNS en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

Ver información del producto

Client-Side Protection & Compliance

Facilite el cumplimiento de la norma del sector de las tarjetas de pago (PCI) y proteja su sitio web frente a ataques de JavaScript.

Ver información del producto

Defienda su infraestructura

Proteja los sistemas con Zero Trust, ya sea in situ, en la nube o híbrida, a la vez que facilita la conformidad y la gestión de riesgos.

Productos

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

Ver información del producto

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Ver información del producto

Edge DNS

Akamai DNS protege el DNS en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

Ver información del producto

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Ver información del producto

Akamai Hunt

Encuentre y corrija los riesgos de seguridad más evasivos con un servicio gestionado de búsqueda de amenazas.

Ver información del producto

Secure Internet Access Enterprise

Detecte y bloquee de forma proactiva los ataques de malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos.

Ver información del producto

Proteja a sus clientes

Identifique actividades sospechosas, mejore la confianza de los clientes y proteja las relaciones valiosas.

Productos

Akamai MFA

Mitigue el robo de cuentas de empleados con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2.

Más información

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Ver información del producto

Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

Ver información del producto

Mantenga su reputación

Detecte y bloquee sitios web falsos, ciberataques, filtraciones de datos, ransomware, phishing, intentos de malware, suplantación y piratería de marcas comerciales.

Productos

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Ver información del producto

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

Ver información del producto

Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

Ver información del producto
