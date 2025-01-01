Beneficios para las instituciones de servicios financieros
Protección de {industry} en todo el sector
Proteja sus aplicaciones
Mantenga sus aplicaciones y API protegidas, incluso cuando el aumento del uso de API amplíe su superficie de ataque.
Productos
Defienda su infraestructura
Proteja los sistemas con Zero Trust, ya sea in situ, en la nube o híbrida, a la vez que facilita la conformidad y la gestión de riesgos.
Productos
Proteja a sus clientes
Identifique actividades sospechosas, mejore la confianza de los clientes y proteja las relaciones valiosas.
Productos
Mantenga su reputación
Detecte y bloquee sitios web falsos, ciberataques, filtraciones de datos, ransomware, phishing, intentos de malware, suplantación y piratería de marcas comerciales.
Productos
Recursos
¿Tiene alguna pregunta?
Usted tiene desafíos, nosotros tenemos soluciones. Póngase en contacto hoy mismo con los expertos de Akamai para realizar una revisión personalizada de la arquitectura.
Gracias por su solicitud.
Un experto de Akamai se pondrá en contacto con usted en breve.
1GARTNER® es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y PEER INSIGHTS™ es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y otros países, y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner Peer Insights incluye opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, que no deben interpretarse como declaraciones de hecho ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece garantía alguna, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o adecuación a un fin específico.