Contenga los ataques con segmentación para sus implementaciones de nube híbrida

Akamai Guardicore Segmentation le permite contener los ataques a aplicaciones y cargas de trabajo en entornos de nube híbrida y K8s, con la misma visibilidad y controles de políticas implementados en entornos locales. Asigne sus activos y flujos entre entornos, máquinas virtuales, servidores y contenedores, todo desde un solo panel de control.



Vaya más allá del centro de datos para proteger Azure, AWS, GCP y otras infraestructuras de nube con una visión única de la nube y una política de seguridad única y coherente en todo el entorno híbrido. Esto le permite identificar amenazas, anomalías y posibles vulnerabilidades, a la vez que aplica rápidamente controles de seguridad que se adaptan a cualquier cambio en su entorno de nube.

Ventajas