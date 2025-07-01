Image & Video Manager ofrece visibilidad de la detección de la red para imágenes, así como información en tiempo real frente a sin conexión frente a información no procesable sobre imágenes y vídeos.
Suministro de experiencias de usuario excepcionales para imágenes y vídeos
Optimice los medios visuales con Image & Video Manager para la reducción de bytes y la compatibilidad de dispositivos, a la vez que toma decisiones con reconocimiento de red para ofrecer una calidad óptima en tiempo real. Esta solución fácil de usar para desarrolladores se integra a la perfección en los flujos de trabajo existentes sin necesidad de realizar cambios de código ni ajustes en la configuración del dominio. Además, mejora el rendimiento fácilmente y mantiene la compatibilidad en toda la infraestructura.
Optimización de imágenes y vídeos en tiempo real
Cómo funciona Image & Video Manager
Características
- Ofrezca imágenes y vídeos con la mejor calidad y rendimiento mediante la optimización de formatos y niveles de compresión
- Reduzca el tamaño en bytes de las imágenes y vídeos sin que se produzca una reducción perceptible de la calidad visual
- Permita navegar a través de todo tipo de canales y dispositivos con medios adaptados para diseños con capacidad de respuesta
- Modifique las imágenes sin esfuerzo aplicando recorte, rotación, cambio de tamaño, ajuste de color y marcas de agua
- Implemente y personalice fácilmente un visor, con medios que se optimizan automáticamente
- Aproveche los parámetros de cadena de consulta para encadenar transformaciones sobre la marcha
Historias de clientes
Preguntas frecuentes
Image & Video Manager admite los siguientes formatos:
- Imágenes: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP y AVIF
- Vídeos:
- Contenedor = MP4, MOV, WebM
- Códec de vídeo = H.264, H.265, VP8, VP9
- Códec de audio = AAC, MP3, Opus, Vorbis
Cuando Image & Video Manager crea los diferentes tamaños de vídeo, simplemente "ajusta" el vídeo dentro de esas dimensiones, de modo que la relación de aspecto nunca cambia. Image & Video Manager no añadirá formato de texto (por ejemplo, barras negras) a los lados del vídeo que no estén rellenos por el vídeo.
La API de Image Manager ofrece una solución integral para archivar, gestionar y distribuir imágenes transformadas en función de las políticas definidas.
Image & Video Manager ofrece actualmente más de 30 transformaciones, entre las que se incluyen: Anexar, Copia de aspecto, Color de fondo, Desenfoque, Compuesto (marca de agua), Contraste, Recorte, Clave cromática, Recorte facial. Recorte de rasgos, Ajustar y rellenar, Viscosidad, Escala de grises, Tono/Saturación/Luminosidad, Tono/Saturación/Valor, IMQuery, Colores máximos, Espejo, Tono mono, Opacidad, Recorte de área de interés, Recorte relativo, Eliminar color, Modificación de tamaño, Rotación, Escala, Distorsión, Recorte de vídeo, Máscara de enfoque.
Demostración de Image and Video Manager
Media Viewer
Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.
Mouse over the image to zoom
Tap over image to zoom
Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.
Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.
Original Image
Load Dynamically Generated Image
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.
Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop
Click on an image to test the facial cropping feature
Recursos
