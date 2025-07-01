X
Image & Video Manager

Optimice y mejore automáticamente el contenido visual para cada usuario, en cualquier dispositivo

Suministro de experiencias de usuario excepcionales para imágenes y vídeos

Optimice los medios visuales con Image & Video Manager para la reducción de bytes y la compatibilidad de dispositivos, a la vez que toma decisiones con reconocimiento de red para ofrecer una calidad óptima en tiempo real. Esta solución fácil de usar para desarrolladores se integra a la perfección en los flujos de trabajo existentes sin necesidad de realizar cambios de código ni ajustes en la configuración del dominio. Además, mejora el rendimiento fácilmente y mantiene la compatibilidad en toda la infraestructura.

Optimización de imágenes y vídeos en tiempo real

Haga que sus páginas sean más ligeras y rápidas

Reduzca el tamaño de las imágenes, los vídeos y los GIF animados, sin que ello afecte a la calidad visual.

Mejore el tiempo de carga y la capacidad de respuesta

Mejore automáticamente las imágenes y los vídeos para ofrecer un diseño web adaptativo.

Optimice la gestión de activos y acelere el tiempo de comercialización

Olvídese de la complejidad que supone gestionar y almacenar varias versiones de imágenes y vídeos.

Cómo funciona Image & Video Manager

Simplificación

Solución plug-and-play que se adapta perfectamente a cualquier flujo de trabajo, sin necesidad de cambios de código o dominio.

Personalización

Tome control total con ajustes preestablecidos u optimización manual mediante un potente lenguaje de consultas

Optimización

Genere y ofrezca automáticamente recursos de imagen y vídeo personalizados para reducir el uso de datos y mejorar la calidad

Simplificación

Haga que el diseño web adaptable sea más fácil, rentable y altamente eficiente

Características

  • Ofrezca imágenes y vídeos con la mejor calidad y rendimiento mediante la optimización de formatos y niveles de compresión
  • Reduzca el tamaño en bytes de las imágenes y vídeos sin que se produzca una reducción perceptible de la calidad visual
  • Permita navegar a través de todo tipo de canales y dispositivos con medios adaptados para diseños con capacidad de respuesta
  • Modifique las imágenes sin esfuerzo aplicando recorte, rotación, cambio de tamaño, ajuste de color y marcas de agua
  • Implemente y personalice fácilmente un visor, con medios que se optimizan automáticamente
  • Aproveche los parámetros de cadena de consulta para encadenar transformaciones sobre la marcha

Historias de clientes

Frank And Oak

Descubra cómo Frank and Oak, un fabricante y retailer de ropa, utilizó la solución Image & Video Manager de Akamai para automatizar su proceso de optimización y distribución de imágenes.

ubisoft logo

Ubisoft

Descubra por qué Ubisoft confía en Akamai Download Delivery para ofrecer descargas de juegos más rápidas y ofrecer una experiencia de juego general de alta calidad a jugadores de todo el mundo.

Wagner eCommerce Group

Descubra la labor de Akamai como asesor de confianza ayudando a Wagner eCommerce Group a optimizar la seguridad y el rendimiento de sus usuarios.

Preguntas frecuentes

Image & Video Manager admite los siguientes formatos:

  • Imágenes: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP y AVIF
  • Vídeos: 
    • Contenedor = MP4, MOV, WebM
    • Códec de vídeo = H.264, H.265, VP8, VP9
    • Códec de audio = AAC, MP3, Opus, Vorbis

Cuando Image & Video Manager crea los diferentes tamaños de vídeo, simplemente "ajusta" el vídeo dentro de esas dimensiones, de modo que la relación de aspecto nunca cambia. Image & Video Manager no añadirá formato de texto (por ejemplo, barras negras) a los lados del vídeo que no estén rellenos por el vídeo.

Image & Video Manager ofrece visibilidad de la detección de la red para imágenes, así como información en tiempo real frente a sin conexión frente a información no procesable sobre imágenes y vídeos.

La API de Image Manager ofrece una solución integral para archivar, gestionar y distribuir imágenes transformadas en función de las políticas definidas.

Image & Video Manager ofrece actualmente más de 30 transformaciones, entre las que se incluyen: Anexar, Copia de aspecto, Color de fondo, Desenfoque, Compuesto (marca de agua), Contraste, Recorte, Clave cromática, Recorte facial. Recorte de rasgos, Ajustar y rellenar, Viscosidad, Escala de grises, Tono/Saturación/Luminosidad, Tono/Saturación/Valor, IMQuery, Colores máximos, Espejo, Tono mono, Opacidad, Recorte de área de interés, Recorte relativo, Eliminar color, Modificación de tamaño, Rotación, Escala, Distorsión, Recorte de vídeo, Máscara de enfoque.

Demostración de Image and Video Manager

Media Viewer

Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.

Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.

Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.
Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.

Original 395.7 KB Optimized 196 KB

Size Reduction

395.7 KB

196 KB

199.7 KB

50 %

Improvement, Visualized

Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.


Original Image

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.
139.6 KB 2048w x 1210h view original

Background Color

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.

The Image & Video Manager product detects faces for dynamic image cropping.

Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop

Click on an image to test the facial cropping feature

Demonstrating dynamic image cropping via facial feature detection.
Family cycling on a path.

Recursos

Image & Video Manager para desarrolladores

Vea las cinco capacidades que los desarrolladores utilizan para ofrecer experiencias web excelentes.

Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

Prueba gratuita: Image & Video Manager

Su ventaja competitiva comienza ahora.

¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Pruebe Image & Video Manager de forma gratuita durante 60 días y descúbralo.

Si ya usa Akamai para la distribución de contenido y tiene acceso a nuestro Control Center, puede comenzar el proceso ya con Akamai Marketplace.

Se aplican términos y restricciones.

