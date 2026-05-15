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Informes sobre el estado de Internet

Nuestros informes sobre el estado de Internet (SOTI) resumen las tendencias de los ataques por región y ofrecen acciones defensivas basadas en las investigaciones continuas del grupo de inteligencia sobre seguridad de Akamai.

Novedades

Consulte los informes más recientes para obtener información detallada sobre ciberseguridad y tendencias emergentes.

Informe de 2026: Botnets de IA y riesgos de API en el sector financiero

El 83 % de los ataques a API en 2025 estuvieron dirigidos a la banca. Descubra cómo las botnets basadas en IA aprovechan las brechas de visibilidad en nuestro informe exclusivo.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

La amenaza de los bots de IA para el sector editorial: proteja sus ingresos

En nuestro nuevo informe sobre el estado de Internet (SOTI) para el sector editorial, descubra cómo evitar que los bots de IA devalúen sus muros de pago y suscripciones.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Informe: Los atacantes utilizan la IA para vincular las amenazas

Los atacantes están amplificando antiguas tácticas gracias a la precisión de la inteligencia artificial. Conozca los datos de los expertos sobre el aumento de las amenazas a las API y DDoS en el informe SOTI de 2026.

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Explore todas las investigaciones e informes

Explora y descarga los informes y materiales de SOTI publicados anteriormente, organizados por tema.

Informes sobre seguridad de aplicaciones y API

Estado de la seguridad de API y aplicaciones 2025: Cómo cambia la IA el panorama digital

Una nueva investigación de Akamai revela que la IA trae consigo nuevas vulnerabilidades para las empresas y nuevos modos de ataque, a la vez que crecen las amenazas.

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Ataques a aplicaciones web y ataques a API | Infografía

Descubra el estudio más reciente de Akamai sobre el aumento de los ataques a aplicaciones web, los ataques a API y los ataques DDoS de capa 7 mientras la IA impulsa nuevas amenazas y métodos de ataque.

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Infografía sobre Las tendencias de ataque ponen de relieve las amenazas a las API

Consulte un resumen de los datos de los ataques, las conclusiones regionales, las alertas de riesgos y las prácticas recomendadas de seguridad del informe.

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Informes de ransomware

Informe sobre ransomware de 2025: Cómo aumentar la resiliencia en un panorama de amenazas volátil

El ransomware respaldado por inteligencia artificial está evolucionando, con tácticas como el uso de ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y el cumplimiento como herramientas de extorsión. Aprenda a devolver el golpe.

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El ransomware en movimiento: Informe global

Descubra las nuevas tácticas que utilizan los agentes de ransomware para maximizar sus daños y cómo puede mitigarlos.

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Infografía sobre El ransomware en movimiento

Vea un resumen del número de afectados, las diferencias de ataque regional y cómo los atacantes maximizan la extorsión en el informe.

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El ransomware en movimiento: datos de APJ

Lea las conclusiones clave de la investigación sobre los ataques de ransomware en APJ.

Leer informe (inglés)

El ransomware en movimiento: datos de EMEA

Lea las conclusiones clave de la investigación sobre los ataques de ransomware en EMEA.

Leer informe (inglés)

Informes sobre DDoS

El auge de las amenazas DDoS en EMEA: Informe regional

Gracias a nuestras investigaciones puede obtener los conocimientos que necesita para defenderse mejor frente al aumento de los ataques DDoS.

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Informes del sector

Tendencias de ataque a los servicios financieros: Informe global

Las tendencias detrás de los recientes ataques a los servicios financieros: desde los ataques DDoS y el hacktivismo hasta el abuso de marca y el phishing.

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Un peligro para su negocio: Informe global

Obtenga más información sobre los bots de scraping y sus efectos en los sitios de comercio electrónico, así como sobre la forma de protegerse de sus ataques.

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El sector sanitario bajo el microscopio: Ataques centrados en las aplicaciones y API

Las nuevas tendencias de ataque incluyen ataques de API contra las aseguradoras, ataques DDoS contra el sector farmacéutico y desafíos críticos para todos.

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Resúmenes anuales

Resumen del año 2025: IA, API y una gran dosis de valentía

Este análisis experto retrospectivo desglosa los principales ataques de 2025 y pone al descubierto las brechas en IA, API y resiliencia que están configurando el panorama de riesgos de 2026 para defensores y responsables de la toma de decisiones.

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Resumen del año 2024: Información actual y panorama futuro

Nuestros expertos analizan las principales historias y predicciones de 2024 para 2025, desde el resurgimiento de la botnet Mirai hasta el impacto de la IA.

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La guía de los defensores

La guía de los defensores de 2025: Fortalezca sus defensas para el futuro

¿Está en primera línea de batalla? Ponga a prueba las tácticas de campo probadas por verdaderos defensores de la seguridad y cazadores de amenazas que trabajan para proteger sus sistemas.

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Fraude y uso indebido

Fraud and Abuse Report 2025: Charting a Course Through AI’s Murky Waters

Descubra qué regiones y sectores de todo el mundo se han visto más afectados por una avalancha de bots de IA y cómo mantenerse por delante de sus creativas tácticas de fraude.

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