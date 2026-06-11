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Soluciones para el sector sanitario

Obtenga mejores resultados empresariales y clínicos con una escalabilidad, fiabilidad y seguridad inigualables

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Doctor in blue scrubs holding a notebook.

Innove con el partner adecuado

La accesibilidad y la velocidad de la prestación de servicios son temas clave en el sector sanitario. Estos dos puntos también son esenciales en cuanto a las tecnologías. El buen funcionamiento de su organización es clave, así como también lo es ofrecer una experiencia uniforme a los equipos de atención sanitaria y a los pacientes. No obstante, proteger los datos de los pacientes es cada vez más complejo debido a la evolución de los atacantes, todo ello bajo estrictos requisitos normativos. Akamai puede ayudarle a obtener los mejores resultados clínicos y financieros.

Proporcione una atención superior y mejore la seguridad con mejores datos

Proporcione continuidad y acceso seguro en cualquier lugar

Reduzca el riesgo y la complejidad a la vez que ofrece una experiencia fiable y uniforme, todo ello a la vez que cumple los requisitos de conformidad como la HIPAA.

Proteja su red contra ataques de malware

Proteja los datos confidenciales y de los pacientes contra el phishing, el ransomware y los agentes maliciosos.

Expándase de forma inteligente y eficiente

Aproveche el potencial de la nube para expandir su organización de atención sanitaria, mejorar la interoperabilidad y controlar los costes.

El sector sanitario bajo el microscopio: Ataques centrados en las aplicaciones y API

Las nuevas tendencias de ataque incluyen ataques de API contra las aseguradoras, ataques DDoS contra el sector farmacéutico y desafíos críticos para todos.

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Akamai mejora y protege todo el ecosistema sanitario

Independientemente de si se trata de IA, atención virtual o alojamiento en la nube, comprendemos bien los pilares de cada área de especialidad de las ciencias de la salud y de la vida. Lea más acerca de cómo nuestras soluciones no solo abordan los desafíos actuales, sino que proporcionan una sólida base para el progreso futuro.

Proveedores

Como proveedor, desea mantener la seguridad de los pacientes y de sus datos, cumplir los requisitos normativos y desarrollar su estrategia de transformación digital.

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Pagadores

Ahorrar costes. Salvar vidas. La atención sanitaria es un negocio complicado que requiere que las aseguradoras como la suya se mantengan a la vanguardia.

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Productos farmacéuticos y ciencias de la vida

Las enfermedades que trata y previene son tan complejas y diversas como sus modelos de negocio y necesidades tecnológicas.

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TI para el sector sanitario

Desde los registros sanitarios electrónicos (EHR) hasta los dispositivos ponibles y mucho más: su tecnología impulsa la innovación en todo el ecosistema sanitario.

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"En general, mi experiencia con Akamai API Security ha sido positiva. La plataforma demuestra constantemente su capacidad para garantizar la seguridad, funciona de forma fiable y es flexible".

— Gestor de proyectos de ciberseguridad en el sector sanitario y biotecnológico

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Historias de clientes

Líder en atención sanitaria

Gracias a la asociación con Akamai, este proveedor de atención sanitaria líder de la India protegió a escala los datos de los pacientes de las amenazas a las API vulnerables.

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Novant Health

Detección y mitigación de los riesgos de las API con visibilidad, protección de datos y pruebas "shift-left".

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Empresa estadounidense de atención sanitaria

Los ingenieros de redes utilizaron la visibilidad de la capa 7 y políticas inteligentes mediante la microsegmentación para reducir los riesgos de ciberseguridad.

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"Gracias a que Akamai nos ofrece claridad, protección y control, podemos centrarnos en la experiencia del paciente en lugar de en la complejidad de la infraestructura".

— Vicepresidente y director de seguridad de la Información

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Casos de uso del sector sanitario y de las ciencias de la vida

Proteja su infraestructura

Refuerce primero su infraestructura para evitar el tiempo de inactividad debido a ciberataques y filtraciones de datos.

Productos

Protección contra DDoS

La mitigación avanzada de DDoS protege nuestros centros de datos, lo que ayuda a eludir los ataques a su infraestructura.

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

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DNS Manager

Interfaz completa dentro de Cloud Manager que le ofrece una supervisión exhaustiva de los registros de sistema de nombres de dominio (DNS).

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Application Load Balancer Cloudlet

Maximice el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones gracias a un balanceo de carga rápido y fiable.

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Proteja su organización

Garantice la seguridad de sus empleados, usuarios y datos en las plantillas de teletrabajo y de terceros.

Productos

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

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Akamai MFA

Mitigue el robo de cuentas de empleados con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2.

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Secure Internet Access Enterprise

Detecte y bloquee de forma proactiva los ataques de malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos.

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Enterprise Application Access

Mitigue el acceso en la red y permita acceder de forma granular a las aplicaciones en función de la identidad y el contexto.

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Aplicaciones y API seguras

Proteja las interacciones digitales con sus pacientes y miembros, y garantice al mismo tiempo una disponibilidad total.

Productos

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

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App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

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Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos, y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

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Mejore el cloud computing y el rendimiento

Habilite la migración a la nube y los flujos de trabajo a través de las plataformas de la nube y Edge Computing.

Productos

Akamai Cloud

Servicios en la nube de gestión de recursos informáticos, almacenamiento, redes, bases de datos y contenedores.

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EdgeWorkers

Ejecute las funciones de JavaScript en el Edge para optimizar el rendimiento del sitio y personalizar las experiencias web.

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Ion

Ofrezca una experiencia de usuario mejorada y fiable para su sitio web, de forma dinámica y a escala.

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Image & Video Manager

Mejore las experiencias digitales con la optimización inteligente de imagen y vídeo para todos los usuarios y en cualquier dispositivo.

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Global Traffic Management

Optimice el rendimiento de las aplicaciones y evite interrupciones con el balanceo de carga inteligente.

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mPulse

Mida el impacto empresarial de las experiencias de los usuario reales en tiempo real

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Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

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