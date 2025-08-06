Facilite a conformidade
Os profissionais de segurança têm mais com o que se preocupar do que as violações de dados e sua superfície de ataque. Agora, eles devem lidar com uma ampla gama de requisitos normativos que regem como gerenciam a segurança dos dados. A conformidade pode não ser apenas trabalhosa e demorada, mas também cara. Uma plataforma abrangente Zero Trust pode facilitar a conformidade com os requisitos de segurança de dados do PCI DSS v4.0, NIST e muito mais.
Benefícios:
- Visibilidade detalhada dos ativos — Entenda como as cargas de trabalho estão se comunicando pela rede corporativa e identifique facilmente as conexões.
- Aplicação facilitada de políticas — Aplique políticas de segmentação com apenas alguns cliques para demonstrar controles de segurança.
- Geração de relatórios para validação — Com visões históricas e em tempo real da sua rede, nunca foi tão fácil demonstrar conformidade aos auditores.