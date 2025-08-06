ZTNA e microssegmentação aplicam os princípios básicos do Zero Trust: todas as entidades são consideradas não confiáveis, o acesso com o menor privilégio possível é aplicado e a segurança é monitorada continuamente. Atualmente, as empresas implantam e gerenciam essas soluções pontuais diferentes. Isso cria complexidade e sobrecarga operacional, o que pode atrasar a transição da empresa para o Zero Trust.

O Akamai Guardicore Access combina microssegmentação e ZTNA em uma solução unificada que oferece um plano de política único para acesso e segmentação de aplicações. Ela proporciona visibilidade completa de ponta a ponta, desde o nível do usuário até a carga de trabalho, controle de acesso a aplicações baseado em identidade para usuários, independentemente de onde estejam localizados, e acesso a aplicações com verdadeira segmentação de pontos de extremidade.