Plataforma Akamai Guardicore para Zero Trust

Uma plataforma para cobertura abrangente, visibilidade profunda e controle granular

Solicitar demonstração

Zero Trust com simplicidade e velocidade

A Plataforma Akamai Guardicore combina microssegmentação, ZTNA, MFA, firewall de DNS, busca de ameaças e IA para oferecer segurança Zero Trust.

Leia o resumo da solução
Este diagrama ilustra a estrutura de uma arquitetura abrangente Zero Trust. Na parte superior, uma seção chamada "Console único e Agente único" conecta os componentes principais do sistema. Esses componentes incluem o Guardicore Access para Zero Trust Network Access (ZTNA) e Autenticação Multifator (MFA), o Guardicore Segmentation para microssegmentação, o Guardicore DNS para firewall DNS e o Akamai Hunt para busca a ameaças. A IA está integrada em todo o sistema.
Este diagrama ilustra a estrutura de uma arquitetura abrangente Zero Trust. Na parte superior, uma seção chamada "Console único e Agente único" conecta os componentes principais do sistema. Esses componentes incluem o Guardicore Access para Zero Trust Network Access (ZTNA) e Autenticação Multifator (MFA), o Guardicore Segmentation para microssegmentação, o Guardicore DNS para firewall DNS e o Akamai Hunt para busca a ameaças. A IA está integrada em todo o sistema.

Cumpra a promessa de Zero Trust

Implante o que você precisa, quando você precisa

A flexibilidade modular permite que você aproveite exatamente os recursos de que precisa e adote mais recursos à medida que as condições mudam.

Aplique políticas de segurança com facilidade

Um mecanismo de política unificado permite que você aplique o acesso norte-sul e o tráfego leste-oeste sem alterar a sintaxe ou os consoles.

Beneficie-se da IA

A conformidade, resposta a incidentes, avaliação de vulnerabilidades e as operações estão mais rápidas e mais fáceis com a IA incorporada.

Guardicore Access

Proteja usuários e aplicações com a combinação de Acesso à Rede Zero Trust e microssegmentação.

Saiba mais

Guardicore Segmentation

Visualize, proteja e segmente ambientes locais, de nuvem e híbridos.

Saiba mais

Guardicore DNS Firewall

Obtenha visibilidade e controle completos de tráfego de DNS de cargas de trabalho.

Saiba mais

Akamai Hunt

Gerencie a busca de ameaças para identificar e remediar os riscos mais evasivos à segurança.

Saiba mais

como desenvolver resiliência em meio a um cenário volátil de ameaças

Os ataques de ransomware com IA estão evoluindo, com táticas como o uso de DDoS e conformidade como ferramentas de extorsão. Aprenda a se proteger.

Baixe o relatório
Casos de uso da plataforma Zero Trust

Estabeleça políticas de segurança Zero Trust de forma rápida e fácil em uma plataforma unificada.

À medida que o ransomware se prolifera e as técnicas se tornam mais sofisticadas e mais fáceis de serem disponibilizadas, as organizações precisam de um conjunto de ferramentas que lidem com a ameaça de forma abrangente. A Plataforma Akamai Guardicore oferece visibilidade de fluxos e pontos de acesso, tanto no perímetro da rede (norte-sul) quanto dentro da rede (leste-oeste). Remova o acesso implícito e aplique uma política de acesso com menos privilégios. Quebre a cadeia de destruição de ransomware e bloqueie ataques de ransomware em cada etapa, desde o acesso inicial, passando pelo movimento lateral até o impacto.

Benefícios: 

  • Visibilidade instantânea — visualize imediatamente seus ativos e suas comunicações para investigar a violação e validar a contenção.
  • Rápida aplicação de políticas — aplique políticas com apenas alguns cliques para conter a disseminação de ransomware e limitar o impacto de uma violação de dados.
  • Investigação de ameaças — Os especialistas em segurança da Akamai podem ajudar a encontrar e corrigir ameaças evasivas em seu ambiente.

Os profissionais de segurança têm mais com o que se preocupar do que as violações de dados e sua superfície de ataque. Agora, eles devem lidar com uma ampla gama de requisitos normativos que regem como gerenciam a segurança dos dados. A conformidade pode não ser apenas trabalhosa e demorada, mas também cara. Uma plataforma abrangente Zero Trust pode facilitar a conformidade com os requisitos de segurança de dados do PCI DSS v4.0, NIST e muito mais.

Benefícios:

  • Visibilidade detalhada dos ativos — Entenda como as cargas de trabalho estão se comunicando pela rede corporativa e identifique facilmente as conexões.
  • Aplicação facilitada de políticas — Aplique políticas de segmentação com apenas alguns cliques para demonstrar controles de segurança.
  • Geração de relatórios para validação — Com visões históricas e em tempo real da sua rede, nunca foi tão fácil demonstrar conformidade aos auditores.

Definir o perímetro da rede continua a se tornar mais desafiador. Os funcionários estão trabalhando em casa e no escritório. As cargas de trabalho estão sendo executadas no local e na nuvem, em aplicações SaaS e em apps móveis. VPNs e firewalls isolados não estão mais à altura da tarefa. Proteja seus ativos nesses sistemas distribuídos e aproveite a economia de custos e a flexibilidade sem os riscos de segurança na nuvem.

Benefícios:

  • Proteja sua força de trabalho híbrida — Deixe seus funcionários trabalharem de qualquer lugar sem se preocupar com a segurança da rede.
  • Use novas tecnologias — Adote serviços de nuvem, dispositivos de IoT e outros avanços com confiança, sem se preocupar em como eles podem afetar sua postura de segurança para tornar a segurança um facilitador de negócios, não um inibidor.
  • Consolide e reduza os custos — Elimine os custos de controles de rede obsoletos que não fornecem mais a segurança adequada.
  • Acelere a migração para a nuvem — Adote uma estratégia multinuvem que ofereça a eficiência prometida sem acesso indesejado.

Perguntas frequentes (FAQ)

A Plataforma Akamai Guardicore é uma combinação dos nossos recursos de microssegmentação, acesso à Rede Zero Trust, firewall DNS e busca a ameaças gerenciada. Juntos, esses recursos fornecem às organizações uma única solução para aderir aos princípios fundamentais da Zero Trust, incluindo tratar todas as entidades como não confiáveis por padrão, impor acesso de menos privilégio possível e manter um monitoramento de segurança abrangente.

Outras soluções de segurança que afirmam habilitar a segurança Zero Trust dependem de parcerias ou integrações para oferecer de forma conjunta recursos de segmentação ZTNA e microssegmentação. A Plataforma Akamai Guardicore fornece visibilidade e controle líderes do setor para o tráfego leste-oeste e norte-sul por meio de um único console unificado, tudo entregue por um único fornecedor confiável: Akamai.

ZTNA e microssegmentação aplicam os princípios básicos do Zero Trust: todas as entidades são consideradas não confiáveis, o acesso com o menor privilégio possível é aplicado e a segurança é monitorada continuamente. Atualmente, as empresas implantam e gerenciam essas soluções pontuais diferentes. Isso cria complexidade e sobrecarga operacional, o que pode atrasar a transição da empresa para o Zero Trust.

O Akamai Guardicore Access combina microssegmentação e ZTNA em uma solução unificada que oferece um plano de política único para acesso e segmentação de aplicações. Ela proporciona visibilidade completa de ponta a ponta, desde o nível do usuário até a carga de trabalho, controle de acesso a aplicações baseado em identidade para usuários, independentemente de onde estejam localizados, e acesso a aplicações com verdadeira segmentação de pontos de extremidade.

A Akamai possui uma visibilidade extensa do tráfego de DNS graças ao Akamai Connected Cloud, que resolve mais de 14 trilhões de consultas de DNS todos os dias. Ao integrar nosso firewall de DNS na plataforma, oferecemos uma abordagem verdadeiramente abrangente para alcançar o Zero Trust, reforçando a segurança do tráfego norte-sul e prevenindo violações dispendiosas. O DNS é um vetor de ameaça proeminente, e nosso firewall de DNS bloqueia solicitações maliciosas e interrompe muitas ameaças antes que elas possam chegar à sua máquina e se espalhar para outros ativos. Enquanto isso, a microssegmentação isola simultaneamente suas máquinas e cargas de trabalho, contendo quaisquer violações potenciais ao impedir que se movimentem lateralmente.

A Akamai está comprometida com o uso responsável da IA em nossas ofertas e descobrimos que a IA generativa pode facilitar e tornar mais intuitivas certas tarefas e operações. Estes são alguns exemplos:

  • Comunicação com a rede: A Plataforma Akamai Guardicore permite que os usuários se comuniquem com seus logs de rede usando linguagem natural. Isso pode ajudar a acelerar os esforços de conformidade e as atividades de resposta a incidentes sensíveis ao tempo.
  • Aceleração da rotulagem: Os rótulos são a espinha dorsal da segmentação baseada em software, mas nem toda organização tem um inventário preciso de cada ativo que precisa proteger. A Plataforma Akamai Guardicore pode usar IA para analisar o comportamento desses ativos e sugerir rótulos de aplicações relevantes. Essas sugestões vêm com uma pontuação de confiança, além de uma explicação com evidências que sustentam a escolha do rótulo.
  • Geração de consultas SQL: O poderoso OSQuery é oferecido como uma opção na Plataforma Akamai Guardicore, permitindo que seja possível consultar informações específicas sobre as máquinas em seu ambiente. No entanto, é preciso saber como criar a consulta relevante usando uma sintaxe semelhante ao SQL. A maioria dos usuários sabe o que precisa perguntar, mas não conhece a sintaxe adequada para isso. A Plataforma Akamai Guardicore pode usar IA para traduzir a linguagem natural nessas consultas, para que até mesmo um profissional não tão técnico possa conseguir respostas rapidamente. Isso é especialmente útil em avaliações de vulnerabilidades, como para determinar se e como é possível estar vulnerável a um exploit como o Log4j.

 

 

Recursos

O futuro agora é com a Akamai Guardicore Platform

Ouça o que David Holmes, Analista Principal da Forrester, tem a dizer sobre como a segurança Zero Trust, muitas vezes inatingível, é abordada pela Akamai Guardicore Platform.

Assista ao webinar (25:30)

Você sabe quais recursos são necessários para implementar Zero Trust?

Explore os principais recursos de uma plataforma Zero Trust para fortalecer sua estratégia de segurança e reduzir os riscos com a lista de verificação abrangente da Akamai.

Veja a lista de verificação
Uma pessoa com óculos escuros é exibida com o rosto iluminado pela luz da tela de um computador

Veja a diferença que uma plataforma faz

Veja como nossa plataforma unificada oferece os principais conceitos do modelo Zero Trust. 

  • Monitore o tráfego leste-oeste e norte-sul, ao mesmo tempo em que aplica a política, a partir de uma única visualização
  • Visualize, proteja e segmente cargas de trabalho locais, de nuvem e híbridos
  • Conceda aos usuários o nível certo de acesso no momento certo, independentemente de onde estejam trabalhando

 

