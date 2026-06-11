Estos son algunos de los desafíos comunes que DataStream puede ayudar a resolver.
Supervisión ágil del rendimiento casi en tiempo real
Transmita datos de registro críticos desde nuestra plataforma global en el Edge hasta sus terminales casi en tiempo real para supervisar el rendimiento de forma proactiva. Detecte y resuelva rápidamente problemas como las degradaciones del tráfico, los cuellos de botella y las posibles amenazas con información de baja latencia. Obtenga datos procesables para tomar decisiones fundamentadas y mejorar continuamente las aplicaciones y la infraestructura.
Mejore la visibilidad del rendimiento del edge computing, el sistema de nombres de dominio (DNS) y la distribución. Rápido.
Cómo funciona DataStream
Características
- Envía continuamente datos de registro completos a proveedores analíticos y terminales de nube pública
- Proporciona datos de registro de acceso de baja latencia en cuestión de minutos desde que tenga lugar la actividad en la red en el Edge de Akamai
- Ofrece integraciones de terceros que admiten la distribución de registros a herramientas de análisis populares, incluidas opciones de nube pública, como AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog y otras
Casos de uso de DataStream
Supervisión del rendimiento del Edge casi en tiempo real
Obtenga los datos de registro necesarios para gestionar las aplicaciones y la infraestructura, implementar optimizaciones cruciales y supervisar el estado del edge computing, el sistema de nombres de dominio (DNS) y la distribución para ayudar a identificar y solucionar posibles problemas.
Supervisión de eventos a gran escala
Ayude a brindar una experiencia perfecta a los espectadores de eventos en directo mediante la supervisión proactiva y la solución de problemas de forma ininterrumpida. DataStream está optimizado para la distribución de datos sin procesar de alto rendimiento que puede utilizar para supervisar de forma proactiva eventos en directo a gran escala y streaming multimedia.
Inteligencia empresarial y tendencias
Añada fácilmente los datos de registro de acceso mediante una integración perfecta con herramientas de análisis de terceros para impulsar la información y las tendencias a fin de tomar decisiones fundamentadas. Utilice el análisis para conocer las tendencias a largo plazo y obtener información valiosa para su empresa basada en métricas de rendimiento y tráfico. Puede integrar los datos de acceso y tráfico con herramientas de análisis de terceros para tomar decisiones críticas más basadas en los datos.
Preguntas frecuentes
DataStream permite la supervisión, el registro y la generación de informes en tiempo real del tráfico web y los datos de rendimiento. Se puede utilizar con diversos productos de Akamai para mejorar la supervisión del rendimiento y obtener información valiosa sobre su tráfico web. Algunos de los productos y soluciones compatibles actualmente con los que se puede utilizar DataStream son:
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- Ion
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- Compatibilidad con listas de control de acceso IP
- Recopilación de datos internos
- Progressive Media Downloads
- DNS (tanto eDNS como GTM)
- EdgeWorkers
DataStream admite varias ubicaciones de destino donde puede enviar análisis de datos de archivos de registro, incluidos Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, HTTPS personalizado, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk y Sumo Logic, y se añaden más cada trimestre.
Con DataStream, puede transmitir registros sin esfuerzo a destinos de terceros, lo que posibilita el almacenamiento, el análisis y un control mejorado de sus datos. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo añadir y configurar su destino preferido, consulte nuestra documentación.
DataStream es un producto de distribución de registros para todos los eventos transaccionales y las métricas asociadas. Puede utilizar la integración con la gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) para distribuir registros de seguridad.
Recursos
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Solucionar problemas es nuestro trabajo. Póngase en contacto con nosotros, incluso si no está seguro de qué hacer a continuación. Un experto se pondrá en contacto con usted hoy mismo.