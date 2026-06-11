- Defina parámetros, variables y validaciones, o reutilice y combine pruebas sin código
- Pruebe volúmenes de producción de ubicaciones globales que reflejen su base de usuarios
- Obtenga información de paneles de vista única personalizados que combinan análisis con datos de herramientas de supervisión de terceros
- Arrastre y suelte casos de prueba. Configure usuarios virtuales, orígenes geográficos, repeticiones, incrementos e intervalos con solo unos clics
- Ajuste las cargas durante las pruebas o simule promociones e interrupciones, todo ello con un análisis en tiempo real
- Elija un servicio completamente gestionado y proporcionado por nuestros expertos en rendimiento o una solución de autoservicio
Prueba de carga en tiempo real a escala
Valide su preparación para el tráfico fluctuante con CloudTest, una plataforma de pruebas de carga altamente escalable. Identifique cuellos de botella en el código, las redes y las bases de datos mediante una interfaz de usuario visual mientras simula escenarios reales con precisión. CloudTest se ofrece como una solución de autoservicio o totalmente gestionada, y es compatible con sitios web, aplicaciones, API y procesos de integración e implementación continuas (CI/CD).
Prepare los entornos para picos de tráfico previstos o repentinos
Cómo funciona CloudTest
Características
Casos de uso de CloudTest
Estos son algunos de los casos empresariales comunes que CloudTest puede ayudar a resolver.
Valide la capacidad operativa
Evite interrupciones innecesarias mediante la validación de la capacidad operativa de sus sitios, aplicaciones y flujos de trabajo. Tanto si necesita probar la capacidad operativa de una nueva aplicación, la capacidad de su sitio para gestionar niveles de tráfico irregulares o el funcionamiento de su infraestructura de distribución y carga de trabajo, CloudTest identifica de forma rápida y sencilla los cuellos de botella en entornos activos o de producción.
Planifique los picos de tráfico
Los eventos de picos de tráfico, como las ventas minoristas, los partidos deportivos importantes, las actuaciones musicales o el contenido de un vídeo que se acaba de lanzar, suelen generar tanta presión en los sitios y las aplicaciones que la experiencia del usuario se ve afectada o, en el peor de los casos, no se produce debido a un bloqueo. CloudTest le permite acceder a herramientas de pruebas de carga para entornos de producción o en directo que utilizan miles de servidores en la nube para simular escenarios de picos de tráfico, sometiendo el sitio o la aplicación a una prueba de estrés a plena carga para comprobar su rendimiento. Esto le permitirá identificar cualquier problema antes del gran evento, lo que le ayudará a garantizar que la activación se lleve a cabo de la forma más fluida posible.
Obtenga acceso a pruebas de carga profesionales
Si las pruebas de rendimiento integrales suponen un desafío, en el caso de que disponga de plazos cortos o no cuente con los recursos o la infraestructura necesarios para realizar pruebas de alto nivel, utilice Akamai como proveedor de software como servicio de pruebas de carga. Nuestros expertos profesionales de pruebas de carga trabajarán con usted para conocer a la perfección sus requisitos de pruebas, realizar todas sus pruebas de carga y proporcionar métricas que muestran el grado de preparación operativa de su entorno o infraestructura de cara a la activación.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las pruebas de carga le permiten comprender cómo funcionará su aplicación o sitio durante condiciones de tráfico normal y picos de tráfico (es decir, la carga) y, lo que es más importante, determinar su punto crítico. Se suele utilizar antes del lanzamiento de una nueva aplicación o sitio y le permite probar la funcionalidad con escenarios de tráfico de usuario realistas (es decir, escenarios de carga). Las pruebas de carga pueden ayudarle a eliminar el riesgo de fallo de las aplicaciones o los sitios debido a la carga de tráfico, así como a evitar una mala experiencia de usuario como consecuencia del tiempo de inactividad de las aplicaciones, lo que podría afectar a la reputación de su marca o a los ingresos.
CloudTest On-Demand es un software como servicio de prueba de carga gestionado por Akamai y respaldado por nuestros ingenieros de rendimiento de primer nivel, que cuentan con una amplia experiencia en pruebas de producción a gran escala. Este servicio permite a las organizaciones con tiempo y recursos limitados (software, equipo, personal o experiencia) ejecutar pruebas de carga y rendimiento globales. Nuestros expertos en carga también proporcionarán orientación sobre el alcance de la experiencia del usuario y los escenarios de prueba, realizarán sesiones de pruebas colaborativas y proporcionarán informes completos.
CloudTest es una herramienta con licencia que le permite realizar pruebas realistas desde la nube, incluyendo pruebas de todos los dispositivos y navegadores, la distribución realista del tráfico en todo el mundo y la realización de análisis en memoria en tiempo real. Puede crear pruebas rápidamente sin necesidad de codificación.
CloudTest es independiente de la CDN y puede realizar pruebas en varias CDN (incluida Akamai) de forma simultánea, lo que permite comparar su rendimiento bajo carga.
CloudTest se ejecuta en una plataforma altamente distribuida y nuestras relaciones con el operador y el proveedor de nube nos permiten probar la carga prevista tanto en la zona geográfica como en el proveedor (por ejemplo, Rackspace Dallas frente a AWS Midwest).
CloudTest funciona normalmente con la siguiente secuencia:
- Avería/reparación: en niveles de pruebas inferiores, CloudTest revelará la mayoría de las averías/reparaciones y cuellos de botella, incluidas las averías funcionales (es decir, ¿funciona?).
- Duración: durante eventos de mayor duración (por ejemplo, un evento deportivo de larga duración), algunos problemas no se manifestarán, incluso bajo picos de tensión; solo se mostrarán con la duración. Por ejemplo, es posible que no se manifieste un problema de filtración de memoria hasta la tercera hora de un evento.
- Pico: en niveles de prueba inferiores, un proceso de lectura-escritura funciona correctamente, pero con una carga de gran tamaño, se empieza a detectar que los procesos y los usuarios comienzan a ponerse en cola, lo que tiene un efecto de cascada. con una carga superior durante un tiempo más prolongado, CloudTest comprueba "si funciona" y "si funciona correctamente" para ayudar a identificar dónde y en qué niveles surgen cuellos de botella de rendimiento.
CloudTest recomienda ajustar el incremento de usuarios virtuales de cada usuario en función de su media única de usuarios o usuarios previstos, pero la regla general es:
- Empezar en 0.
- Pasar a 2500 usuarios virtuales durante 3 a 4 minutos.
- A continuación, dependiendo de su base de usuarios media, pasar a las decenas de miles de usuarios virtuales durante un periodo de tiempo (ese periodo dependerá de su situación de prueba concreta).
- Por último, dependiendo de su base de usuarios (o de la base de usuarios prevista para un evento con picos de tráfico), pasar a cientos de miles de usuarios virtuales durante un periodo de tiempo (de nuevo, ese periodo variará para cada empresa). Recomendamos probar de 2 a 3 veces la carga prevista para asegurarse.
CloudTest puede imitar diferentes perfiles de dispositivos y reproductores (p. ej., Roku, AppleTV, JW Player, DIY) y realizar cambios de ancho de banda dinámicos para encontrar el punto de velocidad de bits adaptable ideal de su flujo de trabajo y ofrecer la mejor experiencia del espectador. Los resultados de CloudTest pueden proporcionar orientación sobre los tamaños de fragmento ideales, cómo transcodificar el contenido para diferentes condiciones de red, elegir los fotogramas por segundo (fps) adecuados para minimizar el almacenamiento en búfer y ofrecer una experiencia del espectador perfecta. CloudTest puede ayudarle a probar y crear scripts de segmentos HLS, HDS y CMAF para realizar pruebas del flujo de trabajo de la aplicación y simular usuarios de forma simultánea para abordar el tamaño de la audiencia.
Al igual que otros proveedores, CloudTest crea usuarios virtuales (VU). Sin embargo, a diferencia de otros, creamos VU en los servidores que se utilizarán durante la activación, en lugar de usuarios sintéticos sin interfaz. De este modo, CloudTest puede, por ejemplo, medir las solicitudes HTTP reales.
Recursos
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Solucionar problemas es nuestro trabajo. Póngase en contacto con nosotros, incluso si no está seguro de qué hacer a continuación. Un experto se pondrá en contacto con usted hoy mismo.