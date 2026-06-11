CloudTest On-Demand es un software como servicio de prueba de carga gestionado por Akamai y respaldado por nuestros ingenieros de rendimiento de primer nivel, que cuentan con una amplia experiencia en pruebas de producción a gran escala. Este servicio permite a las organizaciones con tiempo y recursos limitados (software, equipo, personal o experiencia) ejecutar pruebas de carga y rendimiento globales. Nuestros expertos en carga también proporcionarán orientación sobre el alcance de la experiencia del usuario y los escenarios de prueba, realizarán sesiones de pruebas colaborativas y proporcionarán informes completos.

CloudTest es una herramienta con licencia que le permite realizar pruebas realistas desde la nube, incluyendo pruebas de todos los dispositivos y navegadores, la distribución realista del tráfico en todo el mundo y la realización de análisis en memoria en tiempo real. Puede crear pruebas rápidamente sin necesidad de codificación.



