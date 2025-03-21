AI の登場に伴い、新しいセキュリティ戦略の構築が求められる理由

人工知能（AI）は人々の日常に浸透しつつあり、何か問題が発生しない限り、その存在には気が付かないほどです。

多忙な仕事が終わり、ようやく帰宅したことを想像してみてください。パーソナル・デジタル・アシスタントが、お気に入りのリラックスミュージックを自動的に再生し、より快適な温度で過ごせるよう室温も調整してくれます。冷蔵庫のミルクが残り少ないことに気付きますが、1 週間あたりの消費量を把握しているデジタルアシスタントがすでに注文しており、今夜配送予定です。来週の結婚記念日も忘れずに教えてくれるばかりか、ひいきのイタリアンレストランでディナーの予約も取ってくれています。

SF のように聞こえるかもしれませんが、これは実際に容易に実現可能です。そして、アシスタントのミスが発覚するその日まで、何事もなく進み、注意深く考えることもありません。デジタルアシスタントは、見知らぬ人にスケジュールを公開していたり、非公開にしておくべきデータを公にしてしまったりすることもあります。広範囲におよぶ個人情報の提供には、「それらのすべての情報をどのように保護するか」という難題があります。

企業の視点から見ると、この問題はますます重大なものとなります。