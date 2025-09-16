DDoS가 지나가고 찾아온 분산 방어 거부(DDoD)의 시대

2024년 이후 분산 서비스 거부(DDoS) 공격은 매우 정교해졌습니다.

멀티벡터, 멀티데스티네이션 및 AI 기반 DDoS 공격은 기존의 방어 체계를 조사하고 취약한 지점을 식별한 다음 DDoS 방어 솔루션을 비활성화하는 공격을 조율해 분산 방어 거부(DDoD)를 야기합니다.

증폭 DDoS 공격은 단순하고 단일 벡터를 사용하는 경우가 많으며, 셀프 서비스 방식의 순전히 자율적인 솔루션으로 쉽게 방어할 수 있습니다.

정교한 DDoS 공격은 대규모로 진행되는 경우가 거의 없습니다. 이러한 종류의 공격에는 보안 전문가의 인텔리전스와 강력한 네트워크 보안 체계로 보완되는 성숙한 DDoS 방어 솔루션이 필요합니다.

콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 및 기타 보안 솔루션과 리소스 및 용량을 공유하는 DDoS 방어 플랫폼은 정교한 DDoS 공격을 막지 못하는 경우가 많습니다.

네트워크 보안 전문가는 DDoS 방어 성숙도 모델을 현재 보안 체계의 벤치마크로 삼아 보안을 더욱 강화할 방법을 모색해야 합니다.

분산 서비스 거부(DDoS) 공격 환경은 실제로 분화되고 있습니다. 한편에서는 일부 벤더사들이 UDP 플러드와 같이 보통 단순하고 방어하기 쉬운 단일 벡터 공격인 DDoS 공격을 꾸준히 보고하며 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이러한 증폭 공격은 대량으로 발생하고 있을까요? 물론 그렇습니다.

다른 한편에서는 리소스를 충분히 보유한 사이버 위협 공격자들이 인공 지능(AI)과 사물 인터넷(IoT)에 기반한 봇넷을 사용해 매우 정교한 DDoS 공격을 조율하고 있습니다. 여기에서 키워드는 '정교함'이라는 단어입니다.

이것이 최신 DDoS 공격의 특징입니다. 이러한 공격은 멀티 벡터 멀티데스티네이션(여러 IP 주소) DDoS 공격인 경우가 많으며, AI 기반 툴을 사용해 방어 체계를 조사하고 취약한 지점을 식별하며 종종 DDoS 방어 솔루션 자체를 비활성화하는 공격을 시작한 후 디지털 인프라를 오프라인 상태로 만듭니다.

분산 방어 거부(DDoD)의 시대가 시작된 것입니다.