HTTP 플러드 DDoS 공격이란 무엇일까요?

Akamai는 전 세계 주요 기업들에 안전하고 쾌적한 디지털 경험을 제공합니다. Akamai는 결정, 앱, 경험을 사용자에게 가깝게 유지하고 공격과 위협을 사용자로부터 멀리 떨어트려 고객과 네트워크가 빠르고, 스마트하고, 안전하게 작동하게 합니다.

Akamai의 엔드투엔드 DDoS 및 DoS 방어 솔루션은 첫 번째 방어선 역할을 합니다. 전담 엣지, 분산 DNS, 네트워크 클라우드 방어 전략을 갖춘 DDoS 대응 기술이 부수적인 피해와 단일 장애 지점을 방지하여 고객에게 강화된 안정성, 전문 삭제 역량, 뛰어난 품질의 방어를 제공합니다.

App & API Protector 솔루션은 고객 중심의 자동화를 통해 포괄적이고 강력한 보호 기능을 제공합니다. 이 솔루션은 현재 사용 가능한 가장 진보된 애플리케이션 보안 자동화 기능을 제공하며 사용하기에도 간편합니다. 새로운 적응형 보안 엔진과 업계 최고의 핵심 기술을 통해 DDoS 방어, API 보안, 봇 방어, WAF를 사용이 간편한 하나의 솔루션으로 구축할 수 있습니다.

Prolexic은 DDoS 공격을 가장 빠르고 가장 효과적이며 확장성 있게 방어합니다. DDoS 방어용 0초 SLA를 제공하는 Prolexic은 공격 서비스를 사전에 줄이고 네트워크 트래픽에 대한 방어 제어 조치를 맞춤화해 공격을 즉시 차단합니다. 완전 관리형 SOCC를 보유하면 기존 사이버 보안 프로그램을 보완할 수 있으며, 업계에서 입증된 경험을 통해 해결 시간을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Edge DNS 솔루션은 최대 규모의 엣지 플랫폼으로 DNS 중단을 방지합니다. 이를 통해 기업은 보장된 무중단 DNS 가용성을 누릴 수 있습니다. 클라우드 기반 솔루션인 Edge DNS는 응답성을 개선하고 대규모 DDoS 공격을 방어하면서 연중무휴 24시간 DNS 가용성을 보장합니다.