X
Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste

API Acceleration

Optimieren Sie die API-Performance und -Verfügbarkeit bei gleichzeitiger Verbesserung des Nutzererlebnisses

Kostenlose Testversion

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre APIs

Bieten Sie ein konsistentes, sicheres API-Nutzererlebnis durch Routenoptimierung, Zwischenspeicherung von Antworten und skalierbare Authentifizierung. API Acceleration verbessert die Performance bei Spitzenzeiten, reduziert die Ursprungslast und sorgt für vorhersehbare Cloudinfrastrukturkosten mit einem SLA für 100 % Verfügbarkeit. Mit serverlosen Funktionen und IP-basierter Zugriffskontrolle optimiert es die Entwicklung und schützt Ihre Ursprungsinfrastruktur.

Produktüberblick lesen

Beschleunigen Sie die API-Performance bei der Skalierung

Steigern Sie die API-Performance an der Edge

Sorgen Sie mit intelligentem Routing und schnellen API-Antworten für zuverlässige digitale Erlebnisse.

Sofortige Skalierung bei Nachfragespitzen

Skalieren Sie Ihre Endpunkte mühelos mithilfe der besonderen Kapazität an der Edge.

API-Sicherheit verbessern, Zugriffe problemlos verwalten

Schützen Sie Ihre API-Endpunkte. Verschieben Sie die Authentifizierung vom Ursprung an die Edge.

Funktionsweise von API Acceleration

Offload

API Acceleration verlagert Anfragen von den Ursprungsinfrastrukturen an die Edge.

Bereitstellen

Zwischengespeicherte Antworten und dynamische Inhalte werden über einen Edge-Server in der Nähe oder einen optimalen Pfad an den Nutzer weitergeleitet.

Sichern

APIs werden mit skalierbaren Maßnahmen am Ursprung und einem einzigartigen Onboarding-Workflow geschützt.

Konsistenz

Wenn ein Fehler auftritt, wechselt API Acceleration von einem Ursprung zum anderen, um die Verfügbarkeit sicherzustellen.

Funktionen

  • Lagern Sie API-Anfragen von der Ursprungsinfrastruktur mit Ausgleich und Weiterleitung für eine schnelle Reaktion aus

  • Sichere APIs durch verschlüsselte Antworten und Authentifizierung außerhalb der Ursprungsinfrastruktur

  • Kontrollieren Sie die Infrastrukturkosten mit intelligenter Caching-Logik für REST und GraphQL

  • Stellen Sie Entwicklungsteams serverlose Funktionen wie Authentifizierung und API-Orchestrierung zur Verfügung

  • SLA für 100 % Verfügbarkeit: Gewährleistet selbst bei besonders hohen Trafficspitzen eine maximale API-Verfügbarkeit

  • Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in wichtige API-Performancekennzahlen, -Dimensionen und -Trends

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

API-Beschleunigung bezieht sich auf die Optimierung der Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von APIs und Web-APIs. Da APIs von so vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden, kann jede Latenz bei der Verarbeitung von Antworten zu erheblichen Lags oder Performance-Problemen führen, was wiederum das Nutzererlebnis verschlechtert. Strategien und Technologien zur API-Beschleunigung wurden entwickelt, um die Performance und Verfügbarkeit zu erhöhen und ein schnelleres und besseres Online-Nutzererlebnis zu bieten.

API Acceleration funktioniert mit XML, JSON und anderen kleinen transaktionalen und programmatischen Trafficarten.

API Acceleration bietet Entwicklern viele Möglichkeiten, API-Funktionen zu verbessern, darunter:

  • Skalierung nach Bedarf: Skalieren Sie mühelos Ihre Endpunkte für Spitzenauslastungen mithilfe der gewünschten Kapazität an der Edge
  • Hohe Zuverlässigkeit: Reduzieren Sie API-Antwortfehler für hohen CPU-Traffic durch den Einsatz spezieller Hardware an der Edge
  • Zwischenspeicherung von API-Antworten: Entlasten Sie Ihren Ursprung durch eine erweiterte Caching-Logik für REST- und GraphQL-APIs
  • Authentifizierung: Autorisieren Sie Anfragen an der Edge mit JWT-Validierung
  • CI/CD-Integrationen: Integrieren Sie Akamai-Produkte nahtlos mit vorhandenen DevOps-Workflows mit APIs für sämtliche Bereiche und Akamai CLI
  • Serverloses Computing: Vorkonfigurierte und offenes Computing direkt an der Edge für schnelle Bereitstellung
  • Frühe Tests: Dank Shift-Left-Ansatz können Entwickler ihren Code frühzeitig testen
  • Schnelle Bereinigung und Metadaten-Aktivierung: Für schnelle Inhalts- und Konfigurationsänderungen

API Acceleration ist vorteilhaft für Anwendungen mit:

  • stark verteilten Nutzern, z. B. eine öffentliche API
  • dynamischen, nicht für Caching geeigneten Inhalten mit einem hohen Anfragevolumen
  • asymmetrischem Trafficfluss wie Telemetrie oder Beacons, die oft mehr Eintritts- als Ausgangsdaten aufweisen
  • bidirektionaler Kommunikation zwischen der Anwendung und dem Ursprung, z. B. Chat, Gaming oder soziale Medien
  • einem B2B-Datenfeed, in einigen Fällen von Server zu Server, wo sich der Bedarf auf einen Standort konzentriert
  • Flash Crowds, die zu schnellen Anfragespitzen führen, wie Gate Drop Events, Wettanwendungen und Online-Auktionen

Ressourcen

Bereitstellung von Harper und Akamai Cloud

Erfahren Sie, wie Sie HarperDB und Akamai Cloud gemeinsam für eine schnellere API-Performance und ein unvergleichliches Nutzererlebnis bereitstellen können.

Blogbeitrag lesen

Skalierung für API-Spitzenauslastung

So bereiten Sie sich mit Lasttests der API-Performance auf Spitzenauslastung vor.

Referenzarchitektur anzeigen

Moderne API-Architektur: Referenzarchitektur

So verbessert Akamai das Nutzererlebnis, die Verfügbarkeit und die Sicherheit von APIs.

Referenzarchitektur anzeigen
Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Kostenlos testen: API Acceleration

Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.

Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie API Acceleration kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.

Es gelten die Geschäftsbedingungen.