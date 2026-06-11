API Acceleration bietet Entwicklern viele Möglichkeiten, API-Funktionen zu verbessern, darunter:
- Skalierung nach Bedarf: Skalieren Sie mühelos Ihre Endpunkte für Spitzenauslastungen mithilfe der gewünschten Kapazität an der Edge
- Hohe Zuverlässigkeit: Reduzieren Sie API-Antwortfehler für hohen CPU-Traffic durch den Einsatz spezieller Hardware an der Edge
- Zwischenspeicherung von API-Antworten: Entlasten Sie Ihren Ursprung durch eine erweiterte Caching-Logik für REST- und GraphQL-APIs
- Authentifizierung: Autorisieren Sie Anfragen an der Edge mit JWT-Validierung
- CI/CD-Integrationen: Integrieren Sie Akamai-Produkte nahtlos mit vorhandenen DevOps-Workflows mit APIs für sämtliche Bereiche und Akamai CLI
- Serverloses Computing: Vorkonfigurierte und offenes Computing direkt an der Edge für schnelle Bereitstellung
- Frühe Tests: Dank Shift-Left-Ansatz können Entwickler ihren Code frühzeitig testen
- Schnelle Bereinigung und Metadaten-Aktivierung: Für schnelle Inhalts- und Konfigurationsänderungen