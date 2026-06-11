API Acceleration

API-Beschleunigung bezieht sich auf die Optimierung der Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von APIs und Web-APIs. Da APIs von so vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden, kann jede Latenz bei der Verarbeitung von Antworten zu erheblichen Lags oder Performance-Problemen führen, was wiederum das Nutzererlebnis verschlechtert. Strategien und Technologien zur API-Beschleunigung wurden entwickelt, um die Performance und Verfügbarkeit zu erhöhen und ein schnelleres und besseres Online-Nutzererlebnis zu bieten.