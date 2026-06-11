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API Acceleration

Otimize o desempenho e a disponibilidade das APIs e aprimore as experiências dos usuários

Avaliação gratuita

Assuma o controle de suas APIs

Ofereça experiências de API consistentes e seguras com a otimização de rotas, cache de resposta e autenticação escalável. O API Acceleration melhora o desempenho durante eventos de pico, reduz a carga no servidor de origem e mantém os custos da infraestrutura da nuvem previsíveis com um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de 100% de tempo de atividade. Com recursos sem servidor e controle de acesso baseado em IP, ele simplifica o desenvolvimento e protege sua infraestrutura de origem.

Leia o resumo do produto

Acelere o desempenho das APIs em escala

Impulsione o desempenho das APIs na edge

Entregue experiências digitais altamente confiáveis com roteamento inteligente e respostas rápidas de API.

Expanda instantaneamente para picos de demanda

Dimensione os pontos de extremidade facilmente usando a capacidade preferencial na edge.

Aprimore a segurança das APIs e gerencie o acesso

Proteja os pontos de extremidades das APIs. Mude a autenticação da origem para a edge.

Como funciona o API Acceleration

Transferir

O API Acceleration transfere solicitações de infraestruturas de origem para a edge.

Entrega

As respostas armazenadas em cache e o conteúdo dinâmico são roteados para o usuário por um servidor de edge próximo ou de um caminho ideal.

Segurança

As APIs são protegidas com segurança escalável da origem e um fluxo de trabalho de integração singular.

Defender

Se ocorrer uma falha, o API Acceleration mudará de uma origem para outra para garantir a disponibilidade.

Recursos

  • Transfira solicitações de API de infraestruturas de origem, balanceamento e roteamento para respostas rápidas

  • Proteja as APIs criptografando respostas e afastando a autenticação da infraestrutura de origem

  • Controle os custos de infraestrutura com lógica de cache inteligente para REST e GraphQL

  • Ofereça às equipes de desenvolvimento recursos sem servidor, como autenticação e orquestração de API

  • SLA (Acordo de Nível de Serviço) com 100% de disponibilidade: Alcance a disponibilidade máxima das APIs até mesmo durante os mais altos picos de tráfego

  • Veja insights em tempo real sobre os principais indicadores de desempenho, dimensões e tendências da API

Perguntas frequentes (FAQ)

API Acceleration refere-se ao processo de aumento da velocidade, confiabilidade e disponibilidade de APIs e APIs da Web. Como as APIs são usadas por muitas aplicações diferentes, qualquer latência no processamento das respostas pode levar a atrasos significativos ou problemas de desempenho, o que resulta em uma experiência ruim para os usuários. As estratégias e tecnologias de aceleração de API são projetadas para aumentar o desempenho e a disponibilidade e proporcionar experiências de usuário online melhores e mais rápidas.

O API Acceleration funciona com XML, JSON e outros pequenos tipos de tráfego transacional e programático.

O API Acceleration oferece muitas maneiras para os desenvolvedores melhorarem as funções da API, incluindo:

  • Escalar sob demanda: Dimensione os pontos de extremidade facilmente para picos usando a capacidade preferencial na edge
  • Alta confiabilidade: Reduza erros de resposta de API para alto tráfego de CPU utilizando hardware especializado na edge
  • Armazenamento em cache de resposta da API: Transfira sua origem por meio da lógica de cache avançada para APIs REST e GraphQL
  • Autenticar: Autorize solicitações na edge usando a validação JWT
  • Integrações CI/CD: Combine perfeitamente o desenvolvimento da Akamai com fluxos de trabalho de DevOps existentes com APIs para tudo, bem como a CLI da Akamai
  • Computação sem servidor: Computação pré-configurada e aberta diretamente na edge para entrega rápida
  • Testes em fase inicial: Use uma abordagem “shift left” em testes para que os desenvolvedores possam testar seu código desde o início
  • Limpeza e ativação rápidas de metadados: Para alterações rápidas de conteúdo e configuração

O API Acceleration é benéfico para aplicações com:

  • Usuários altamente distribuídos, como uma API pública
  • Conteúdo dinâmico, não armazenável em cache e com alto volume de solicitações
  • Fluxo de tráfego assimétrico, como telemetria ou beacons que muitas vezes têm mais entrada do que saída
  • Comunicação bidirecional entre o app e a origem, como chat, jogos ou redes sociais
  • Feed de dados B2B (Business-to-business), em algumas instâncias servidor para servidor, onde a demanda se origina de um local concentrado
  • Picos de tráfego que causam aumentos rápidos nas solicitações, como eventos de queda de porta, aplicações de apostas e leilões online

Recursos

Implantação da Harper e da Akamai Cloud

Aprenda a implantar o HarperDB e a Akamai Cloud juntos para um desempenho de API mais rápido e uma experiência de usuário inigualável.

Leia o blog

Dimensionamento para consumo máximo de APIs

Veja como se preparar para picos de demanda, testando o desempenho das APIs com carga.

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Arquitetura de API moderna: Arquitetura de referência

Saiba como a Akamai pode melhorar a experiência do usuário, aumentar a disponibilidade e fortalecer a postura de segurança das APIs.

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Uma pessoa com óculos escuros é exibida com o rosto iluminado pela luz da tela de um computador

Avaliação gratuita: API Acceleration

Sua vantagem competitiva começa agora.

Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Faça um teste gratuito do API Acceleration e descubra.

Aplicam-se termos e restrições.