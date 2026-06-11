Ofereça experiências de API consistentes e seguras com a otimização de rotas, cache de resposta e autenticação escalável. O API Acceleration melhora o desempenho durante eventos de pico, reduz a carga no servidor de origem e mantém os custos da infraestrutura da nuvem previsíveis com um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de 100% de tempo de atividade. Com recursos sem servidor e controle de acesso baseado em IP, ele simplifica o desenvolvimento e protege sua infraestrutura de origem.