O API Acceleration oferece muitas maneiras para os desenvolvedores melhorarem as funções da API, incluindo:
- Escalar sob demanda: Dimensione os pontos de extremidade facilmente para picos usando a capacidade preferencial na edge
- Alta confiabilidade: Reduza erros de resposta de API para alto tráfego de CPU utilizando hardware especializado na edge
- Armazenamento em cache de resposta da API: Transfira sua origem por meio da lógica de cache avançada para APIs REST e GraphQL
- Autenticar: Autorize solicitações na edge usando a validação JWT
- Integrações CI/CD: Combine perfeitamente o desenvolvimento da Akamai com fluxos de trabalho de DevOps existentes com APIs para tudo, bem como a CLI da Akamai
- Computação sem servidor: Computação pré-configurada e aberta diretamente na edge para entrega rápida
- Testes em fase inicial: Use uma abordagem “shift left” em testes para que os desenvolvedores possam testar seu código desde o início
- Limpeza e ativação rápidas de metadados: Para alterações rápidas de conteúdo e configuração