API Acceleration offre agli sviluppatori molti modi per migliorare le funzioni delle API, tra cui:
- Scalabilità on demand: scala facilmente gli endpoint in base ai picchi di traffico con la capacità desiderata sull'edge
- Elevata affidabilità: riduci gli errori di risposta delle API per un traffico elevato della CPU utilizzando hardware specializzato sull'edge
- Memorizzazione nella cache delle risposte delle API: riduci il carico all'origine con la logica di memorizzazione nella cache intelligente per le API REST e GraphQL
- Autenticazione: autorizza le richieste sull'edge utilizzando la convalida JWT
- Integrazioni CI/CD: unisci facilmente lo sviluppo di Akamai con i workflow DevOps esistenti utilizzando le API per tutto, oltre all'Akamai CLI
- Computing senza server: elaborazione preconfigurata e aperta direttamente sull'edge per una delivery rapida
- Test nelle fasi iniziali: i test Shift-Left consentono agli sviluppatori di verificare il loro codice tempestivamente
- Eliminazione rapida e attivazione dei metadati: per modifiche rapide dei contenuti e della configurazione