Offri experience delle API sicure e coerenti con l'ottimizzazione del percorso, la memorizzazione nella cache e l'autenticazione scalabile. API Acceleration migliora le performance durante gli eventi di picco, riduce il carico all'origine e mantiene prevedibili i costi dell'infrastruttura cloud con uno SLA (accordo sul livello di servizio) per un tempo di attività del 100%. Con le funzionalità senza server e il controllo degli accessi basato sull'IP, questa soluzione semplifica lo sviluppo e protegge l'infrastruttura di origine.