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API Acceleration

Ottimizza le performance e la disponibilità delle API migliorando le user experience

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Assumi il controllo delle API

Offri experience delle API sicure e coerenti con l'ottimizzazione del percorso, la memorizzazione nella cache e l'autenticazione scalabile. API Acceleration migliora le performance durante gli eventi di picco, riduce il carico all'origine e mantiene prevedibili i costi dell'infrastruttura cloud con uno SLA (accordo sul livello di servizio) per un tempo di attività del 100%. Con le funzionalità senza server e il controllo degli accessi basato sull'IP, questa soluzione semplifica lo sviluppo e protegge l'infrastruttura di origine.

Leggi la descrizione del prodotto

Accelerazione delle performance delle API su larga scala

Ottimizzazione delle performance delle API sull'edge

Offri experience digitali altamente affidabili con un routing intelligente e rapide risposte delle API.

Scalabilità immediata in base ai picchi di domanda

Scala facilmente gli endpoint con la capacità desiderata sull'edge.

Miglioramento della sicurezza delle API e gestione degli accessi

Proteggi gli endpoint delle API. Sposta l'autenticazione dall'origine sull'edge.

Come funziona API Acceleration

Offload

API Acceleration riduce le richieste provenienti dalle infrastrutture di origine sull'edge.

Delivery

Le risposte memorizzate nella cache e il contenuto dinamico vengono instradati all'utente tramite un edge server chiuso o un percorso ottimale.

Sicurezza

API più sicure con una protezione dell'origine scalabile e un singolo workflow di onboarding.

Protezione

Se si verifica un errore, API Acceleration passa da un'origine all'altra per garantire la disponibilità.

Funzioni

  • Libera le richieste delle API dalle infrastrutture di origine, bilanciamento e instradamento per velocizzare le risposte

  • Proteggi le API crittografando le risposte e trasferendo l'autenticazione dall'infrastruttura di origine

  • Controlla i costi dell'infrastruttura con la logica di memorizzazione nella cache intelligente per REST e GraphQL

  • Offri ai team addetti allo sviluppo funzionalità senza server come l'autenticazione e l'orchestrazione delle API

  • Disponibilità totale coperta da SLA (accordo sul livello di servizio): Tempo di attività del 100%: massima disponibilità delle API anche durante i picchi di traffico più elevati

  • Informazioni in tempo reale sui principali indicatori, dimensioni e tendenze relative alle performance delle API

Domande frequenti (FAQ)

L'accelerazione delle API si riferisce al processo di aumento della velocità, dell'affidabilità e della disponibilità delle API, anche quelle web. Poiché le API vengono utilizzate da numerose applicazioni diverse, qualsiasi latenza nell'elaborazione delle risposte può portare a ritardi significativi o problemi di performance, causando user experience insoddisfacenti. Le strategie e le tecnologie dell'accelerazione delle API sono progettate per aumentare le performance e la disponibilità e per migliorare le user experience online, rendendole, al contempo, più veloci.

API Acceleration supporta XML, JSON e altri piccoli tipi di traffico transazionale e programmatico.

API Acceleration offre agli sviluppatori molti modi per migliorare le funzioni delle API, tra cui:

  • Scalabilità on demand: scala facilmente gli endpoint in base ai picchi di traffico con la capacità desiderata sull'edge
  • Elevata affidabilità: riduci gli errori di risposta delle API per un traffico elevato della CPU utilizzando hardware specializzato sull'edge
  • Memorizzazione nella cache delle risposte delle API: riduci il carico all'origine con la logica di memorizzazione nella cache intelligente per le API REST e GraphQL
  • Autenticazione: autorizza le richieste sull'edge utilizzando la convalida JWT
  • Integrazioni CI/CD: unisci facilmente lo sviluppo di Akamai con i workflow DevOps esistenti utilizzando le API per tutto, oltre all'Akamai CLI
  • Computing senza server: elaborazione preconfigurata e aperta direttamente sull'edge per una delivery rapida
  • Test nelle fasi iniziali: i test Shift-Left consentono agli sviluppatori di verificare il loro codice tempestivamente
  • Eliminazione rapida e attivazione dei metadati: per modifiche rapide dei contenuti e della configurazione

API Acceleration è vantaggioso per le applicazioni con:

  • Utenti altamente distribuiti, come un'API pubblica
  • Contenuti dinamici, non memorizzabili nella cache, con un volume elevato di richieste
  • Flusso di traffico asimmetrico, come dati telemetrici o beacon che spesso hanno più costi di ingresso che di uscita
  • Comunicazione bidirezionale tra l'app e l'origine, ad esempio chat, giochi o social media
  • Feed di dati B2B, in alcuni casi da server a server, in cui la domanda ha origine da una posizione concentrata
  • Sovraffollamento improvviso che causa rapidi picchi di richieste, come eventi di gate drop, applicazioni di scommesse e aste online

Risorse

Implementazione di Harper e dell'Akamai Cloud

Scopri come implementare HarperDB e l'Akamai Cloud insieme per ottenere performance delle API più rapide e user experience senza precedenti.

Leggi il blog

Scalabilità per i momenti di picco nell'utilizzo delle API

Scopri come preparare la tua azienda per i picchi di domanda, verificando le performance delle API sotto carico.

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Moderna architettura delle API: architettura di riferimento

Scopri come Akamai può migliorare le user experience, aumentare la disponibilità e rafforzare il livello di sicurezza delle API.

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Una persona con un bicchiere nero viene mostrata con il viso illuminato dalla luce dello schermo di un computer

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