API Acceleration

Le terme « accélération des API » désigne le processus d'augmentation de la vitesse, de la fiabilité et de la disponibilité des API et des API Web. Étant donné que les API sont utilisées par un grand nombre d'applications différentes, toute latence au niveau du traitement des réponses peut causer des retards importants ou des problèmes de performances, ce qui dégrade l'expérience des utilisateurs. Les stratégies et technologies d'accélération des API sont conçues pour augmenter les performances et la disponibilité, et proposer une expérience utilisateur en ligne plus rapide et de meilleure qualité.