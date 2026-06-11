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API Acceleration

Optimisez les performances et la disponibilité des API tout en améliorant les expériences utilisateur

Essai gratuit

Prenez le contrôle de vos API

Fournissez des expériences API cohérentes et sécurisées grâce à l'optimisation des routes, à la mise en cache des réponses et à l'authentification évolutive. API Acceleration améliore les performances lors des pics d'activité, réduit la charge d'origine et permet d'obtenir des coûts d'infrastructure cloud prévisibles avec un accord de niveau de service (SLA) garantissant 100 % de disponibilité. Grâce à ses fonctionnalités sans serveur et à son contrôle d'accès basé sur l'IP, il rationalise le développement et protège votre infrastructure d'origine.

Lire la fiche produit

Accélérez les performances des API à grande échelle

Améliorez les performances des API en bordure de l'Internet

Proposez des expériences digitales extrêmement fiables grâce à un routage intelligent et des réponses API rapides.

Adaptez-vous immédiatement aux pics de demande

Faites évoluer facilement vos points de terminaison en utilisant la capacité variable en bordure de l'Internet.

Améliorez la sécurité des API et gérez les accès

Protégez les points de terminaison de vos API. Déplacez l'authentification de l'origine vers la bordure de l'Internet.

Fonctionnement d'API Acceleration

Délestage

API Acceleration déleste les demandes des infrastructures d'origine vers la bordure de l'Internet.

Diffusion

Les réponses mises en cache et le contenu dynamique sont acheminés vers l'utilisateur par le biais d'un serveur en bordure de l'Internet proche ou d'un chemin optimal.

Sécurité

Les API sont sécurisées grâce à une protection d'origine évolutive et un flux de travail d'intégration unique.

Sauvegarde

En cas de panne, API Acceleration bascule d'une origine à une autre pour garantir la disponibilité.

Caractéristiques

  • Délestez les requêtes d'API des infrastructures d'origine, l'équilibrage de charge et le routage pour accélérer les réponses.

  • Sécurisez les API en chiffrant les réponses et en éloignant l'authentification de l'infrastructure d'origine.

  • Contrôlez les coûts d'infrastructure avec une logique de mise en cache intelligente pour les API REST et GraphQL.

  • Fournissez aux équipes de développement des fonctionnalités sans serveur telles que l'authentification et l'orchestration des API.

  • Disponibilité de 100 % garantie par un accord de niveau de service (SLA) : disponibilité API maximale, même pendant les pics de trafic les plus élevés.

  • Obtenez en temps réel des informations sur les indicateurs clés de performance, les dimensions et les tendances des API.

Foire aux questions (FAQ)

Le terme « accélération des API » désigne le processus d'augmentation de la vitesse, de la fiabilité et de la disponibilité des API et des API Web. Étant donné que les API sont utilisées par un grand nombre d'applications différentes, toute latence au niveau du traitement des réponses peut causer des retards importants ou des problèmes de performances, ce qui dégrade l'expérience des utilisateurs. Les stratégies et technologies d'accélération des API sont conçues pour augmenter les performances et la disponibilité, et proposer une expérience utilisateur en ligne plus rapide et de meilleure qualité.

API Acceleration fonctionne avec XML, JSON et d'autres petits types de trafic transactionnel et programmatique.

API Acceleration fournit aux développeurs de nombreuses façons d'améliorer les fonctions des API, notamment :

  • Une évolutivité à la demande : adaptez vos points de terminaison lors des pics à l'aide de la capacité variable en bordure de l'Internet.
  • Une haute fiabilité : réduisez les erreurs de réponse API pour augmenter le trafic CPU en utilisant du matériel spécialisé en bordure de l'Internet.
  • Une mise en cache de la réponse API : délestez votre origine grâce à une logique de mise en cache avancée pour les API REST et GraphQL.
  • Une authentification : autorisez les demandes en bordure de l'Internet à l'aide de la validation JWT.
  • Des intégrations CI/CD : fusionnez en toute transparence le développement Akamai associé aux flux de travail DevOps existants avec des API pour tout, ainsi qu'avec la CLI Akamai.
  • L'informatique sans serveur : calcul préconfiguré et ouvert directement en bordure de l'Internet pour accélérer la diffusion.
  • Des tests précoces : déplacez les tests en début de processus afin que les développeurs puissent vérifier leur code le plus tôt possible.
  • Une activation et une purge rapides des métadonnées : modifiez rapidement le contenu et la configuration.

API Acceleration est bénéfique pour les applications comportant :

  • des utilisateurs hautement distribués, tels qu'une API publique ;
  • du contenu dynamique ne pouvant pas être mis en cache et qui est associé à un volume élevé de demandes ;
  • un flux de trafic asymétrique, comme la télémétrie ou les balises qui comportent souvent plus d'entrées que de sorties ;
  • une communication bidirectionnelle entre l'application et le point d'origine, comme le chat, les jeux ou les réseaux sociaux ;
  • un flux de données B2B, dans certains cas de serveur à serveur, où la demande provient d'un emplacement concentré ;
  • des « Flash Crowds » qui provoquent des pics rapides de demandes, telles que les événements fortement attendus, les applications de paris et les enchères en ligne.

Ressources

Déploiement de Harper et d'Akamai Cloud

Découvrez comment déployer HarperDB et Akamai Cloud ensemble pour accélérer les performances des API et offrir une expérience utilisateur inégalée.

Lire l'article de blog

Mise à l'échelle pour les pics de consommation d'API

Découvrez comment se préparer aux pics de demande en testant les performances des API en cas de charge lourde.

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Architecture API actuelle : architecture de référence

Découvrez comment Akamai peut améliorer l'expérience utilisateur, augmenter la disponibilité et renforcer la sécurité des API.

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Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

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