API Acceleration fournit aux développeurs de nombreuses façons d'améliorer les fonctions des API, notamment :
- Une évolutivité à la demande : adaptez vos points de terminaison lors des pics à l'aide de la capacité variable en bordure de l'Internet.
- Une haute fiabilité : réduisez les erreurs de réponse API pour augmenter le trafic CPU en utilisant du matériel spécialisé en bordure de l'Internet.
- Une mise en cache de la réponse API : délestez votre origine grâce à une logique de mise en cache avancée pour les API REST et GraphQL.
- Une authentification : autorisez les demandes en bordure de l'Internet à l'aide de la validation JWT.
- Des intégrations CI/CD : fusionnez en toute transparence le développement Akamai associé aux flux de travail DevOps existants avec des API pour tout, ainsi qu'avec la CLI Akamai.
- L'informatique sans serveur : calcul préconfiguré et ouvert directement en bordure de l'Internet pour accélérer la diffusion.
- Des tests précoces : déplacez les tests en début de processus afin que les développeurs puissent vérifier leur code le plus tôt possible.
- Une activation et une purge rapides des métadonnées : modifiez rapidement le contenu et la configuration.