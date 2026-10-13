오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 학생들은 언제나 끊김 없는 네트워크 연결을 기대하고, 학부모들은 교육에 큰 비용을 투자합니다. 그만큼 수업에 필요한 자원 못지않게 안정적인 네트워크 인프라도 중요해졌습니다. 입학 업무, 기부 유치, 졸업식 라이브 스트리밍 같은 활동 역시 안정적인 DNS 서비스가 필요합니다. 하지만 학교가 클라우드 우선 전략으로 전환하면서, 네트워크의 안정성을 유지하는 비용이 급격히 증가했습니다.

설상가상으로, 인터넷 연결의 기반인 DNS에 대한 우려도 점점 더 커지고 있었습니다. 비록 이 대학이 그동안 큰 규모의 가동 중단을 겪은 적은 없었지만, 사이버 위협 증가, 정치적 동기를 지닌 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격, 그리고 예기치 못한 다운타임의 리스크가 현실적인 우려로 다가오고 있었습니다.

네트워크 서비스 부문의 어시스턴트 디렉터는 "DNS는 본질적으로 취약하며, 큰 비용을 들이지 않고도 우리를 보호할 수 있는 솔루션이 필요했습니다."라고 말했습니다.