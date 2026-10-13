다양한 전공 분야의 박사 과정을 제공하는 이 연구 중심 대학에서 안정적인 연결성은 더 이상 단순한 기대 수준이 아닌 필수 조건입니다. 학생, 교수진, 교직원 모두가 수업, 연구, 행정 업무를 위해 끊김 없는 인터넷 접속을 필요로 합니다. 이 대학의 네트워크 서비스 팀은 Akamai Edge DNS를 도입해, 급증하는 트래픽과 온라인 위협 속에서도 원활하고 안전한 인터넷 접속을 안정적으로 제공하는 과제를 성공적으로 해결했습니다.
“DNS가 중단되기 전까지는, 그 중요성을 실감하지 못합니다. 하지만 이제 우리는 Edge DNS를 통해 연중무휴 24시간 안정적인 연결성과 가시성, 보안, 그리고 안심할 수 있는 환경을 확보했습니다.”— 네트워크 서비스 부문 어시스턴트 디렉터
디지털 중심 캠퍼스의 기반을 보호
상시가동형 네트워크를 위한 요구사항 충족
오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 학생들은 언제나 끊김 없는 네트워크 연결을 기대하고, 학부모들은 교육에 큰 비용을 투자합니다. 그만큼 수업에 필요한 자원 못지않게 안정적인 네트워크 인프라도 중요해졌습니다. 입학 업무, 기부 유치, 졸업식 라이브 스트리밍 같은 활동 역시 안정적인 DNS 서비스가 필요합니다. 하지만 학교가 클라우드 우선 전략으로 전환하면서, 네트워크의 안정성을 유지하는 비용이 급격히 증가했습니다.
설상가상으로, 인터넷 연결의 기반인 DNS에 대한 우려도 점점 더 커지고 있었습니다. 비록 이 대학이 그동안 큰 규모의 가동 중단을 겪은 적은 없었지만, 사이버 위협 증가, 정치적 동기를 지닌 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격, 그리고 예기치 못한 다운타임의 리스크가 현실적인 우려로 다가오고 있었습니다.
네트워크 서비스 부문의 어시스턴트 디렉터는 "DNS는 본질적으로 취약하며, 큰 비용을 들이지 않고도 우리를 보호할 수 있는 솔루션이 필요했습니다."라고 말했습니다.
Edge DNS로 안심할 수 있는 환경 구축
수년 전, 학교는 DDoS 공격의 표적이 되어 주요 서비스가 중단될 위기에 처했습니다. 대학은 Akamai Prolexic을 활용해 이 리스크를 완화했습니다. 지역 고등 교육 기관을 위한 신뢰할 수 있는 협력 네트워크인 NoX(Northern Crossroads) 컨소시엄을 통해 구독한 서비스였습니다.
강력한 DNS 보안을 위한 경제적이고 확장 가능한 솔루션을 모색하던 대학은 다시 한 번 NoX를 찾았습니다. "NoX 덕분에 한정된 예산으로도 뛰어난 DNS 보호 기능을 이용할 수 있었습니다."라고 전했습니다.
이 대학은 5년 전, 보안 기능과 자동화 기능을 갖춘 Edge DNS를 도입했습니다. "Edge DNS의 가장 큰 이점은 한 번 설정해 두면 알아서 작동한다는 점입니다."라고 어시스턴트 디렉터는 말합니다.
네트워크 서비스 팀은 Edge DNS 덕분에 DNS 레코드 업데이트나 영역 관리 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있었습니다. 또한 솔루션에 DDoS 공격과 DNS 취약점에 대한 보호 기능이 기본 탑재되어 있었기 때문에 안심할 수 있었죠. "Akamai는 지금껏 가장 심각한 위협과 공격들을 경험해왔고, 우리에게 필요한 추가적인 보안 기능을 제공해 줍니다. Akamai가 지켜준다는 사실 덕분에 안심하고 잠들 수 있습니다."라고 어시스턴트 디렉터는 덧붙였습니다.
증가하는 트래픽을 손쉽게 처리
이 대학은 Edge DNS를 기반으로 성능 저하 없이 급증하는 DNS 트래픽을 안정적으로 처리했으며, 최근에는 하루 10억 건이 넘는 쿼리를 소화했습니다. 이에 대해 어시스턴트 디렉터는 "DNS는 모든 환경의 중추 신경계와 같습니다"라며 캠퍼스 인프라에서 DNS가 차지하는 핵심적 역할을 강조했습니다.
또한 Edge DNS를 통해 트래픽 패턴을 모니터링하고, 잠재적인 문제를 신속하게 분석하며, 즉각적인 알림을 받을 수 있습니다. 중앙 집중식 제어 센터는 완벽한 가시성을 제공하는 단일 창을 제공해, 실제 위협과 단순한 트래픽 급증을 구분하는 데 큰 도움이 되었습니다. 어시스턴트 디렉터는 "잠재적인 위협을 사전에 탐지하고, 문제가 아닌 트래픽 변화는 배제할 수 있도록 인사이트와 알림을 받고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
미래를 위한 신뢰할 수 있는 파트너
대학은 솔루션의 기술적 이점 외에도 Akamai의 수준 높은 고객 지원 서비스를 높이 평가했습니다. 어시스턴트 디렉터는 DNS 영역 전송 문제를 빠르게 해결됐던 일을 떠올리며, "기술 분야에서 고객 지원은 점차 사라지는 추세지만, Akamai 팀은 언제나 전문성을 유지합니다."라고 말했습니다.
그렇다면 앞으로 더 큰 과제가 생기면 어떨까요? 네트워크 서비스 팀은 Edge DNS가 앞으로도 계속 요구사항을 충족할 것을 확신하고 있습니다. "대학의 온프레미스 DNS 전략을 바꿔야 할 상황이 오더라도, Akamai는 어떤 과제든 잘 해결해 줄 것이라고 믿습니다."
보안성과 확장성을 갖춘 DNS 솔루션을 고려 중인 다른 기관에 대해, 어시스턴트 디렉터는 이렇게 조언합니다. "Edge DNS는 자동차로 치면 고급 스포츠카와도 같습니다. 프리미엄과 안정성, 성능을 갖춘 솔루션이죠. Akamai와 함께라면 실망할 일이 없습니다."
마지막으로, 대학 경영진도 Edge DNS의 투자에 대해 의문을 제기한 적이 없었다고 강조했습니다. "Edge DNS에 든 비용을 굳이 정당화할 필요가 없습니다. Akamai는 최고 수준의 공급업체이며, Edge DNS는 중단 없는 접속을 제공하는 서비스로서 그만한 가치가 있다는 것을 모두가 알고 있으니까요."
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.