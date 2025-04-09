adidas의 규모 확장에 따라 자동화된 봇 공격도 더욱 정교해지고 빈번해졌습니다. 이러한 위협은 단순한 불편이 아니라, 수익을 잠식하고 고객 신뢰를 훼손하며 인프라를 크게 압박했습니다. adidas는 다음과 같은 다양한 봇 위협에 직면했습니다.

스캘핑 봇 이 수요가 높은 제품을 빠르게 탈취해 실제 고객의 구매를 방해하고 써드파티의 재판매를 부추김

이 수요가 높은 제품을 빠르게 탈취해 실제 고객의 구매를 방해하고 써드파티의 재판매를 부추김 ATO(계정 탈취) 봇이 사기 및 무단 구매가 가능하도록 고객의 계정을 감염시키는 크리덴셜 스터핑 공격을 개시함

사기 및 무단 구매가 가능하도록 고객의 계정을 감염시키는 크리덴셜 스터핑 공격을 개시함 스크레이핑 봇 은 실시간 제품 목록, 가격 및 재고 데이터를 추출해 경쟁업체와 권한 없는 리셀러가 불공정한 경쟁 우위를 확보하게 함

은 실시간 제품 목록, 가격 및 재고 데이터를 추출해 경쟁업체와 권한 없는 리셀러가 불공정한 경쟁 우위를 확보하게 함 체크아웃 악용 봇은 할인 코드를 악용하고 프로모션 및 주문 시스템을 조작해 분석 내용을 왜곡하고 재무 손실을 초래함

또한 봇 트래픽 급증으로 백엔드 인프라가 과부하되어, 중요한 영업 기간 동안 속도가 느려지거나 심지어 다운타임이 발생하기도 했습니다. 지원팀은 고객 불만이 쇄도하면서 업무가 마비될 정도였고, 고객들의 불만은 더욱 커져 갔습니다.

문제를 더욱 복잡하게 만든 것은 봇 운영자가 끊임없이 적응한다는 점이었습니다. 정적 룰은 금세 무용지물이 되었고, 지나치게 엄격한 제어는 정상 사용자까지 차단할 위험이 있었기 때문에 adidas에는 보안과 성능 사이에서 균형을 잡을 수 있는 동적 솔루션이 필요했습니다.

“우리가 상대해야 했던 것은 단순한 봇이 아니라, 우리 플랫폼을 악용하기 위해 구축된 전체 생태계였습니다. 공격자만큼 빠르게 발전할 수 있는 계층형 방어 체계가 필요했습니다.”라고 adidas 플랫폼 엔지니어링 담당 수석 이사는 설명했습니다.