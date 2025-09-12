X

什么是机器学习 (ML)？

机器学习是人工智能 (AI) 的一个分支，专注于开发各类算法以从数据中进行学习并根据数据做出预测或决策。在机器学习中，模型使用加标签的数据集进行训练，以识别数据中的模式或相关性。然后，模型会使用这些模式来对全新数据做出预测。

机器学习 (ML) 是人工智能的一个研究领域，专注于开发各类算法和模型，使计算机能够在无需明确编程的情况下进行学习并做出预测或决策。它涉及使用大量数据训练计算机系统，使其能够识别模式、获取见解并做出准确的预测或决策。

在机器学习中，计算机通过分析历史数据来从经验中学习，而不是遵循人类定义的严格规则。其目标是开发能够在获得更多数据时自动提升性能的算法。拥有足够的数据对于有效的机器学习算法至关重要，因为系统需要大量准确的训练数据集来避免错误。机器学习之所以在当今世界中很重要，主要有几个原因。

机器学习的优势

机器学习彻底改变了我们与技术的交互方式，并在各行各业中开辟了无数的可能性。人工智能的这一分支使计算机能够在无需明确编程的情况下从数据中学习并做出预测或决策。机器学习的优势数不胜数，其影响遍及各个领域。

机器学习的一项主要优势是它能够处理大量的复杂数据。面对需要手动分析的海量数据集时，传统方法力不从心。而机器学习算法可以轻松、快速、准确地处理海量信息。这使企业能够发现隐藏在数据中的宝贵见解和模式，从而做出更明智的决策。

另一项优势是能够提升效率和实现自动化。机器学习模型可以自动执行对人类来说非常耗时的重复任务。通过实现这些流程的自动化，企业可以将员工从重复性工作中解放出来，让他们专注于需要人类创造力和问题解决技能的更关键任务。

机器学习还可以利用过去的行为模式或偏好为用户提供个性化体验。Amazon、Netflix 或 Spotify 等平台使用的推荐系统就是这种个性化功能的典型示例。这些系统会分析浏览历史记录或购买记录等用户数据，然后根据分析结果推荐专门针对每个用户的兴趣定制的产品或内容。

除了个性化之外，机器学习还在欺诈检测和网络安全工作方面做出了重大贡献。金融机构采用先进的欺诈检测算法，这些算法可持续实时分析交易模式，以迅速识别任何可疑活动。同样，基于机器学习的安全系统能够比传统安全方法更快地检测出网络流量模式中的恶意软件攻击和异常。

此外，机器学习在疾病诊断或药物发现研究等医疗保健应用中发挥着至关重要的作用。通过分析全球数百万患者的医疗记录和基因数据，机器学习模型可以帮助医生根据以前遇到的类似病例做出准确的诊断。

最后，由机器学习提供支持的预测性分析可帮助企业根据历史数据分析准确预测未来趋势。这使公司能够预测客户需求、优化生产流程并做出主动性决策，从而提高运营效率和盈利能力。机器学习算法可以根据所开发的模型来预测未来的成果。

机器学习的类型

Diagram illustrating the types of machine learning.

机器学习包含多个类别，这些类别具有不同的用途和独特的特征。这些类型的机器学习包括监督式学习、非监督式学习、强化学习和半监督式学习。我们来更详细地了解这些学习技术。

监督式学习：在这种方法中，机器学习算法使用加标签的示例进行训练，这些示例中提供了输入（功能）和所需的输出（标签）。模型随后会根据这些示例进行泛化来为新的、未见过的输入实例预测标签。

非监督式学习：在此方法中，机器学习算法会在没有任何预定义输出或目标的情况下探索未加标签的数据。其目标主要是发现数据集中隐藏的关系或结构。

强化学习：此技术涉及一个代理与环境进行交互并学习如何采取行动来最大限度地提高奖励或减少惩罚。该代理会根据从环境中收到的反馈，在试错过程中不断学习。

半监督式学习：此机器学习方法会在训练期间将少量加标签的数据与大量未加标签的数据相结合。当加标签的数据稀缺或获取成本高昂时，此方法尤为有用，因为它可以利用大量未加标签的数据来提高模型性能和泛化性。

机器学习与深度学习的区别

机器学习和深度学习是人工智能中的两个相关概念，其中深度学习是机器学习的一个子领域，它使用具有多个层级的神经网络。

机器学习是人工智能 (AI) 的一个分支，专注于开发各类算法以从数据中进行学习并根据数据做出预测或决策。在机器学习中，模型使用加标签的数据集进行训练，以识别数据中的模式或相关性。然后，模型会使用这些模式来对全新数据做出预测。

深度学习是机器学习的一个子领域，它侧重于训练具有多个层级的人工神经网络，以便从大量数据中学习错综复杂的模式和表示。其设计灵感源自于人类大脑的结构和功能，在人脑中信息通过相互连接的神经元进行传递。

深度学习中的“深度”一词是指这些神经网络的深度，这些网络由输入层和输出层之间的多个隐藏层组成。这些隐藏层允许神经网络在不同级别上提取分层特征和抽象表示，从而使其能够理解数据中的复杂关系。

深度学习模型通常使用大量加标签的数据进行训练。该过程包含以下步骤：将输入数据输入网络的初始层，数据在经过多个中间层（也称为隐藏层）的处理后，最终由最后一层生成输出预测。在训练过程中，这些模型会使用梯度下降法等优化算法来迭代调整其内部参数，以最大限度地减少错误或提高性能。

两者之间的一些关键区别包括：

  • 表示：传统上，机器学习要求工程师手动设计功能作为算法的输入。相比之下，深度学习模型可以自动从原始输入数据中提取分层表示。
  • 复杂性：与传统的机器学习模型相比，深度学习模型往往更加复杂，因为它们具有多个层级和大量参数。
  • 数据要求：在处理较小的数据集时，如果能够运用充足的领域知识进行特征选择与特征工程，机器学习往往表现出色。而深度学习的强大之处在于，它能够利用多层神经网络捕捉复杂数据集中错综复杂的关系，从而利用海量的加标签数据进行高度精确的预测或决策任务。

机器学习模型应用场景

机器学习可广泛应用于各行各业，推动各个领域的创新。在医疗保健领域，机器学习能够通过分析医疗影像和患者记录来帮助诊断疾病。在金融领域，它可帮助检测欺诈并优化投资策略。零售和电子商务公司使用机器学习来提供个性化推荐，而客户服务部门利用由自然语言处理技术提供支持的聊天机器人和虚拟助手来增强用户体验。其他常见应用场景包括自动驾驶（在此场景中，计算机视觉发挥着重要作用）和制造（在此场景中，预测性维护模型可确保设备的正常运行时间）。

为什么 ML 对 API 安全至关重要

机器学习对于 API 安全至关重要，因为它可以帮助检测和防范各种类型的安全威胁。机器学习系统能够提升 API 安全性，因为它可以通过不断接收更多的输入来改进算法，从而更高效地识别和抵御威胁。机器学习在 API 安全领域中具有重要意义的一些原因如下：

  • 异常检测。机器学习算法可以从正常的 API 行为中学习模式，并识别偏离预期行为的异常。通过分析历史数据，它们可以检测出异常活动，例如未经授权的访问尝试、异常的数据传输或异常的使用模式。
  • 入侵检测。机器学习技术可用于构建入侵检测系统 (IDS)，该系统负责监控网络流量并识别针对 API 的潜在恶意活动或攻击。这些模型可以根据从网络数据包和日志文件中提取的特征来学习如何识别攻击模式。
  • 威胁情报。机器学习算法可以处理来自各种来源（包括威胁情报源、漏洞数据库和社交媒体平台）的大量数据。通过持续分析这些信息，机器学习模型可以识别新兴威胁，并将其纳入自己的检测范围内。
  • 实时响应。利用与 API 安全系统集成的机器学习模型，可以大规模实时监控传入请求和响应，同时不会造成显著的处理延迟或影响服务可用性。

通过在 API 安全解决方案中利用机器学习，企业可以增强检测新漏洞的能力，快速适应不断发展变化的威胁，减少威胁检测流程中的误报/漏报，提高事件响应能力，并最终更有效地保护通过其 API 传输的敏感数据。

常见问题

机器学习使系统能够理解并生成人类语言，因此在自然语言处理 (NLP) 中发挥着至关重要的作用。它可用在情感分析、聊天机器人、语言翻译和文本总结等应用中。NLP 模型会分析大量文本数据并学习其中的模式，使机器能够解读人类语言的细微差别并作出准确的响应。

训练数据是用于训练机器学习模型的加标签的数据集。它由包含输入-输出对的示例组成，模型利用这些示例来学习模式并做出预测。训练数据的质量和数量对于构建准确的机器学习模型至关重要，因为它们会直接影响模型在新数据上的表现。

常见的机器学习模型包括决策树、线性回归、逻辑回归、支持向量机 (SVM) 和神经网络。每个模型都有独特的特性，适合处理不同类型的任务。例如，决策树通常用于分类任务，而神经网络在深度学习应用（包括计算机视觉和 NLP）中很受欢迎。

传统编程依赖于程序员给出的明确指令来执行特定任务。相比之下，机器学习使系统能够从数据中学习，并根据这些数据中的模式而不是遵循预定义的规则来做出预测或决策。这使得机器学习模型能够随着所处理数据的不断增加来逐步适应并提升其性能。

机器学习是数据科学的核心组成部分，它提供了分析大型数据集、发现见解和做出数据驱动型预测所需的工具及技术。数据科学家使用机器学习模型来构建预测性分析、检测模式并实现决策自动化，从而使企业能够利用其数据获得战略优势。

