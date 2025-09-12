机器学习是人工智能 (AI) 的一个分支，专注于开发各类算法以从数据中进行学习并根据数据做出预测或决策。在机器学习中，模型使用加标签的数据集进行训练，以识别数据中的模式或相关性。然后，模型会使用这些模式来对全新数据做出预测。

机器学习 (ML) 是人工智能的一个研究领域，专注于开发各类算法和模型，使计算机能够在无需明确编程的情况下进行学习并做出预测或决策。它涉及使用大量数据训练计算机系统，使其能够识别模式、获取见解并做出准确的预测或决策。

在机器学习中，计算机通过分析历史数据来从经验中学习，而不是遵循人类定义的严格规则。其目标是开发能够在获得更多数据时自动提升性能的算法。拥有足够的数据对于有效的机器学习算法至关重要，因为系统需要大量准确的训练数据集来避免错误。机器学习之所以在当今世界中很重要，主要有几个原因。