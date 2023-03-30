借助低延迟微服务，改善游戏玩家体验

由于玩家对实时游戏响应的期望空前高涨，开发商需要千方百计改善玩家体验。一个越来越受关注的领域是，如何使用低延迟分布式架构来增强玩游戏时的多方面体验。增强玩家体验的服务通常很多，例如玩家匹配、排行榜、实时聊天、实时视频等。

尽管这些服务很有前景，但现实却是这些服务所需的计算资源通常没有位于有利的地理位置，因而无法提供真正的低延迟体验。