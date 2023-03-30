借助低延迟微服务，改善游戏玩家体验
由于玩家对实时游戏响应的期望空前高涨，开发商需要千方百计改善玩家体验。一个越来越受关注的领域是，如何使用低延迟分布式架构来增强玩游戏时的多方面体验。增强玩家体验的服务通常很多，例如玩家匹配、排行榜、实时聊天、实时视频等。
尽管这些服务很有前景，但现实却是这些服务所需的计算资源通常没有位于有利的地理位置，因而无法提供真正的低延迟体验。
提供无缝的游戏体验
我们的云计算服务在 Akamai Cloud 上运行，可为游戏开发商提供改善游戏体验的平台和服务。在提供对无缝游戏体验至关重要的低延迟微服务方面，我们的大规模分布式云平台具有得天独厚的优势。
由于我们的云计算服务使用的是开源工具，因此游戏开发商可以快速高效地构建、交付和管理微服务。开源工具使游戏开发商无需学习专有技能，即可根据需要快速轻松地增加容量，从而确保游戏玩家能够访问他们所需的资源，畅享响应迅速的实时游戏体验。
消除定价不确定性
那么，创建、部署和管理多个分布式服务的成本如何呢？当前的现状令人遗憾，许多游戏开发商已经习惯了云提供商定价的高度不确定性。小型游戏开发商对此尤其招架不住，因为他们可能没有资源来管理不可预测的成本和巨额账单。
凭借透明的定价和低廉的出站流量费用，Akamai 的云计算服务可以显著减轻使用量激增带来的经济负担，同时整体成本更易于预测和管理。此外，有了 Akamai 提供的易于使用、对开发商友好的工具以及屡获殊荣的支持服务，您还可能从招聘和培训开发人员中获得极有价值的成本效益。
确保玩家拥有安全的体验
呵护玩家的安全也是游戏开发商的当务之急，因为黑客和其他攻击者可以通过微服务破坏游戏体验的完整性。我们的云计算服务在 Akamai Cloud 上运行，可提供全面的安全解决方案，能够抵御 DDoS 攻击、帐户接管、恶意软件和其他安全威胁。
事实上，Akamai 在《2022 Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection》报告中被评为领导者。
我们的工具可实现创新型游戏体验
游戏开发商需要进行创新，以便在竞争日益激烈的市场（包括游戏机、个人电脑、移动设备、虚拟现实等）中脱颖而出，而这种创新当然包括提供低延迟的微服务，例如玩家匹配、排行榜以及实时聊天和实时视频。
Akamai 的云计算服务为开发商提供了一套全面的工具和服务，助其提供高互动性、高可用性和低延迟的游戏体验。再加上透明的价格、低廉的出站流量费用以及功能全面的安全解决方案，因此，Akamai 的云计算服务对各种规模的游戏开发商而言都是理想之选。
