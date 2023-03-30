X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

借助低延迟微服务，改善游戏玩家体验

Pavel Despot

寫於

Pavel Despot

March 30, 2023

Pavel Despot

寫於

Pavel Despot

Pavel Despot 在为运营商和企业设计、实施和管理高可用性网络与应用程序方面拥有 20 余年的经验。Pavel 拥有两项移动网络定位技术领域的美国专利，曾在 CDMA 开发人员组织 (CDG)、美国无线通信与互联网协会 (CTIA) 和美国互动广告局 (IAB) 的标准委员会任职。在 Akamai，Pavel 与客户产品团队配合工作，改进其 XaaS 产品的性能与安全。他着重关注应用程序现代化和网站可靠性工程，并经常在 Akamai 博客上发表文章，还时常参与 Akamai 的各类活动。

在提供对无缝游戏体验至关重要的低延迟微服务方面，我们的大规模分布式云平台具有得天独厚的优势。

由于玩家对实时游戏响应的期望空前高涨，开发商需要千方百计改善玩家体验。一个越来越受关注的领域是，如何使用低延迟分布式架构来增强玩游戏时的多方面体验。增强玩家体验的服务通常很多，例如玩家匹配、排行榜、实时聊天、实时视频等。

尽管这些服务很有前景，但现实却是这些服务所需的计算资源通常没有位于有利的地理位置，因而无法提供真正的低延迟体验。

提供无缝的游戏体验

我们的云计算服务Akamai Cloud 上运行，可为游戏开发商提供改善游戏体验的平台和服务。在提供对无缝游戏体验至关重要的低延迟微服务方面，我们的大规模分布式云平台具有得天独厚的优势。

由于我们的云计算服务使用的是开源工具，因此游戏开发商可以快速高效地构建、交付和管理微服务。开源工具使游戏开发商无需学习专有技能，即可根据需要快速轻松地增加容量，从而确保游戏玩家能够访问他们所需的资源，畅享响应迅速的实时游戏体验。

消除定价不确定性

那么，创建、部署和管理多个分布式服务的成本如何呢？当前的现状令人遗憾，许多游戏开发商已经习惯了云提供商定价的高度不确定性。小型游戏开发商对此尤其招架不住，因为他们可能没有资源来管理不可预测的成本和巨额账单。

凭借透明的定价和低廉的出站流量费用，Akamai 的云计算服务可以显著减轻使用量激增带来的经济负担，同时整体成本更易于预测和管理。此外，有了 Akamai 提供的易于使用、对开发商友好的工具以及屡获殊荣的支持服务，您还可能从招聘和培训开发人员中获得极有价值的成本效益。

确保玩家拥有安全的体验

呵护玩家的安全也是游戏开发商的当务之急，因为黑客和其他攻击者可以通过微服务破坏游戏体验的完整性。我们的云计算服务在 Akamai Cloud 上运行，可提供全面的安全解决方案，能够抵御 DDoS 攻击、帐户接管、恶意软件和其他安全威胁。

事实上，Akamai 在《2022 Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection》报告中被评为领导者。

我们的工具可实现创新型游戏体验

游戏开发商需要进行创新，以便在竞争日益激烈的市场（包括游戏机、个人电脑、移动设备、虚拟现实等）中脱颖而出，而这种创新当然包括提供低延迟的微服务，例如玩家匹配、排行榜以及实时聊天和实时视频。 

Akamai 的云计算服务为开发商提供了一套全面的工具和服务，助其提供高互动性、高可用性和低延迟的游戏体验。再加上透明的价格、低廉的出站流量费用以及功能全面的安全解决方案，因此，Akamai 的云计算服务对各种规模的游戏开发商而言都是理想之选。 

了解详情

了解 Akamai Cloud 的首次亮相，并详细了解在 Akamai Cloud 上运行的 Akamai 云计算服务

有疑问？

与专家交谈
Pavel Despot

寫於

Pavel Despot

March 30, 2023

Pavel Despot

寫於

Pavel Despot

Pavel Despot 在为运营商和企业设计、实施和管理高可用性网络与应用程序方面拥有 20 余年的经验。Pavel 拥有两项移动网络定位技术领域的美国专利，曾在 CDMA 开发人员组织 (CDG)、美国无线通信与互联网协会 (CTIA) 和美国互动广告局 (IAB) 的标准委员会任职。在 Akamai，Pavel 与客户产品团队配合工作，改进其 XaaS 产品的性能与安全。他着重关注应用程序现代化和网站可靠性工程，并经常在 Akamai 博客上发表文章，还时常参与 Akamai 的各类活动。

相关博文

Akamai 与 Bitmovin 强强联合，积极解决当今流媒体服务提供商面临的核心挑战。
Akamai 与 Bitmovin 强强联合，积极解决当今流媒体服务提供商面临的核心挑战。

Akamai 携手 Bitmovin：全面革新直播与点播视频流媒体技术

August 13, 2025
了解 Akamai 如何与 Bitmovin 并肩合作，共同帮助内容提供商一举实现成本削减、性能飞跃与视频体验升级。
經過 Adam Massaro
阅读更多内容
成功的云计算迁移最终将打造出可扩展、富有韧性且安全的 IT 基础架构。
成功的云计算迁移最终将打造出可扩展、富有韧性且安全的 IT 基础架构。

云计算迁移策略：分步框架与优势

April 11, 2025
为您的企业寻找适合的云计算迁移策略。了解迁移到云端的各种方法及优势。
經過 Pavel Despot
阅读更多内容
AI 的发展重心正在从训练转向推理。
AI 的发展重心正在从训练转向推理。

分布式 AI 推理——开启下一代计算技术

February 13, 2025
分布式推理正在重构 AI 的应用范式。了解 Akamai 如何满足对高性能、更具成本效益的 AI 推理的需求。
經過 Vineeth Varughese
阅读更多内容