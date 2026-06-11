Une mauvaise gestion des mots de passe, comme l'utilisation du même mot de passe pour les connexions personnelles et professionnelles, est souvent à l'origine du piratage des comptes des employés. L'élimination des mots de passe en tant que facteur d'authentification principal et leur remplacement par d'autres facteurs, tels que l'authentification multifactorielle, sont désormais soutenus par de nombreux fournisseurs de services d'identité en tant que service (IDaaS). Mais le remplacement d'un facteur peu sûr (les mots de passe) par un autre facteur peu sûr (par exemple, l'authentification multifactorielle push standard, les SMS ou les mots de passe à usage unique) déplace le problème de sécurité au lieu de le résoudre.

Le déploiement d'Akamai MFA en tant que composant clé de votre passage à l'authentification sans mot de passe offre une expérience entièrement sécurisée et fluide pour l'authentification des utilisateurs, et renforce votre gestion de l'identité et de l'accès pour vérifier que toutes les connexions sont légitimes.

