Schlechte Passworthygiene, etwa die Verwendung desselben Passworts für persönliche und geschäftliche Anmeldungen, ist oft die Ursache für die Übernahme von Mitarbeiterkonten. Viele Identity-as-a-Service-Anbieter (IDaaS) unterstützen mittlerweile die Abschaffung von Passwörtern als primären Authentifizierungsfaktor und ersetzen sie durch andere Methoden wie die Multi-Faktor-Authentifizierung. Wenn Sie jedoch einen unsicheren Faktor (Passwörter) durch einen anderen unsicheren Faktor (zum Beispiel Standard-Push-MFA, SMS oder Einmalpasswörter) ersetzen, wird das Sicherheitsproblem eher verschoben als gelöst.

Die Bereitstellung von Akamai MFA als eine wichtige Komponente Ihres Umstiegs auf passwortlose Authentifizierung bietet eine vollständig sichere und reibungslose Nutzerauthentifizierung ohne Passwörter und stärkt Ihre Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Damit stellen Sie sicher, dass alle Anmeldungen legitim sind.

