I criminali prendono di mira i dipendenti per violare i loro account e sfruttano le falle di sicurezza presenti nelle soluzioni MFA per bypassare quell'ulteriore livello di sicurezza del processo di autenticazione. La tecnologia FIDO2 è la risposta che ti serve per i tuoi problemi di sicurezza, ma per implementarla devi acquistare, distribuire e gestire chiavi di sicurezza FIDO2 fisiche, che incrementano le complessità e i costi correlati, oltre a complicare la vita ai tuoi dipendenti. La soluzione Akamai MFA offre tutti i vantaggi dell'autenticazione multifattore basata sullo standard FIDO2, ma senza le complessità e i costi associati alle chiavi di sicurezza fisiche, e fornisce agli utenti finali un'experience piacevole e agevole tramite un'applicazione per smartphone.