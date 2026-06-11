- Raggiungi la sicurezza migliore della categoria e blocca l'elusione della MFA grazie agli standard FIDO2 e WebAuthn anti-phishing.
- Aumenta l'adozione e riduci le complessità della MFA con l'autenticazione a un tocco e una latenza quasi azzerata sulla straordinaria rete edge di Akamai.
- Semplifica le user experience con dispositivi memorizzati, azioni automatiche e autenticazione multi-tab nel browser.
- Abbandona le password con i fattori di autenticazione più sicuri, incluse le passkey con biometria.
- Rafforza la sicurezza con una MFA adattiva basata su policy contestuali in grado di bloccare le attività insolite in tempo reale.
- Effettua le implementazioni con fiducia grazie al supporto reattivo del fornitore durante tutto il rollout.
- Supporta facilmente tutti i principali IdP e soluzioni IAM oppure utilizza API flessibili per massimizzare la copertura MFA in tutta la rete.
- Integra Akamai MFA senza soluzione di continuità con tutti i tuoi servizi per una gestione unificata della sicurezza, senza dipendere da un unico fornitore.
- Semplifica la gestione degli account e le operazioni IT con ampie funzionalità self-service.
Autenticazione multifattore di eccellenza
Scopri Akamai MFA: l'autenticazione multifattore di eccellenza, con una velocità fulminea grazie alla potenza dell'estesa infrastruttura sull'edge di Akamai. Gli utenti si autenticano in pochi secondi con una sicurezza anti-phishing e tutte le tue soluzioni IdP si integrano perfettamente, così non sarai mai vincolato a un unico fornitore. Provala gratis per 30 giorni.
MFA anti-phishing con un solo tocco
Come funziona Akamai MFA
Funzioni
Casi di utilizzo di Akamai MFA
Scopri ulteriori informazioni su alcuni dei casi di utilizzo più comuni di Akamai MFA.
La sicurezza MFA FIDO2 senza i costi e le complessità delle chiavi di sicurezza fisiche
I criminali prendono di mira i dipendenti per violare i loro account e sfruttano le falle di sicurezza presenti nelle soluzioni MFA per bypassare quell'ulteriore livello di sicurezza del processo di autenticazione. La tecnologia FIDO2 è la risposta che ti serve per i tuoi problemi di sicurezza, ma per implementarla devi acquistare, distribuire e gestire chiavi di sicurezza FIDO2 fisiche, che incrementano le complessità e i costi correlati, oltre a complicare la vita ai tuoi dipendenti. La soluzione Akamai MFA offre tutti i vantaggi dell'autenticazione multifattore basata sullo standard FIDO2, ma senza le complessità e i costi associati alle chiavi di sicurezza fisiche, e fornisce agli utenti finali un'experience piacevole e agevole tramite un'applicazione per smartphone.
Il protocollo di autenticazione e autorizzazione più solido del settore
La soluzione ZTNA (Zero Trust Network Access) è fondamentale per le aziende che stanno passando ad un'architettura Zero Trust. Affidarsi all'autenticazione a fattore unico per gli accessi dei dipendenti basati su nome utente e password non fornisce un'adeguata sicurezza, specialmente se la tecnologia SSO (Single Sign-On) viene usata con la soluzione ZTNA. Anche un solo account utente violato può fornire potenzialmente l'accesso a tutte le applicazioni a cui l'SSO è collegato.
L'implementazione di Akamai Enterprise Application Access per proteggere gli accessi, insieme alla soluzione Akamai MFA che fornisce un solido processo di autenticazione, consente alle organizzazioni di distribuire in modo rapido e semplice una soluzione Zero Trust Network Access affidabile e sicura.
Una semplice autenticazione MFA anti-phishing per un mondo senza password
Una scarsa gestione delle password, come l'utilizzo della stessa password per accessi personali e aziendali, è spesso la causa principale degli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti. L'eliminazione delle password come principale fattore di autenticazione e la relativa sostituzione con altri fattori, come, ad esempio, nel caso dell'autenticazione multifattore, sono ora processi supportati da molti provider di soluzioni IDaaS (Identity-as-a-Service). Tuttavia, la sostituzione di un fattore non sicuro, come le password, con un altro fattore non sicuro, ossia l'autenticazione MFA push standard, l'invio di SMS o le password monouso, sposta il problema invece di risolverlo.
L'implementazione di Akamai MFA come componente principale del passaggio ad un'autenticazione senza password fornisce un'experience totalmente sicura e semplice per l'autenticazione degli utenti e rafforza la gestione delle identità e degli accessi per verificare la legittimità di tutti gli accessi.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Akamai MFA consente agli utenti di registrare nuovi dispositivi utilizzando un dispositivo già esistente, senza alcuna assistenza amministrativa. Se il dispositivo esistente non è disponibile, gli amministratori possono generare un codice di recupero monouso per l'utente.
La tecnologia 2FA richiede esattamente due fattori di autenticazione, mentre la tecnologia MFA richiede due o più fattori. Tutti i dispositivi 2FA sono tecnicamente MFA, ma la tecnologia MFA offre maggiori livelli di flessibilità e sicurezza, permettendo di combinare più fattori in base al rischio, al ruolo dell'utente o al contesto.
La tecnologia SSO consente agli utenti di accedere a più app con un unico login, mentre la tecnologia MFA aggiunge ulteriori livelli di verifica per provare le identità. Risolvono problemi diversi e la maggior parte delle organizzazioni le utilizza insieme: SSO per comodità, MFA per sicurezza.
Akamai MFA è una soluzione di autenticazione multifattore completa che è stata progettata in conformità allo standard FIDO2. Per un livello equivalente di gestione degli accessi, un'organizzazione deve prima implementare una soluzione di autenticazione multifattore, quindi deve acquistare, distribuire e gestire chiavi di sicurezza hardware FIDO2, il che aumenta in maniera significativa i costi e le complessità operative. Le chiavi di sicurezza hardware spesso lasciano insoddisfatti gli utenti finali che tendono a perderle o dimenticarle e, pertanto, devono chiamare l'help desk IT, con conseguente riduzione della loro produttività.
Akamai MFA offre tutti i vantaggi di una soluzione di autenticazione multifattore basata sullo standard FIDO2, ma senza le complessità e i costi associati a chiavi di sicurezza hardware o smart card. La soluzione offre un'experience agli utenti finali piacevole e agevole tramite un'applicazione per smartphone.
Lo standard FIDO2 è un metodo di autenticazione sviluppato da FIDO Alliance che contiene due componenti: WebAuthn (W3C) e CTAP (FIDO Alliance). Tra le caratteristiche principali dello standard FIDO2, figurano le seguenti:
- Le credenziali di autenticazione sono basate su coppie di chiavi pubbliche/private.
- Non esistono segreti condivisi. La chiave privata viene generata dall'autenticatore FIDO2 e memorizzata su un hardware sicuro nell'autenticatore in modo da non poter essere esportata o manomessa. Solo la chiave pubblica viene inviata al server (sito web) durante la registrazione.
- Le sfide di autenticazione vengono inviate al browser (user agent), che aggiunge il contesto sulla sfida e la invia all'autenticatore FIDO2 allegato, che consente il rilevamento di un attacco MITM (Machine-In-The-Middle).
- Sono supportati sia autenticatori della piattaforma (legati alla piattaforma, si possono usare solo su questo dispositivo) che autenticatori di roaming (si possono usare su qualsiasi dispositivo).
Akamai MFA supporta autenticatori di piattaforma standard (Microsoft, Apple, ecc.) e autenticatori di roaming sotto forma di chiavi di sicurezza fisiche. L'elemento distintivo di Akamai, tuttavia, è che l'app mobile Akamai MFA trasforma uno smartphone in un autenticatore di roaming FIDO2: la chiave di sicurezza del telefono FIDO2. Questa funzionalità offre i seguenti vantaggi:
- Sicurezza FIDO2 senza il costo delle chiavi di sicurezza FIDO2 fisiche
- User experience senza intoppi grazie ad una semplice notifica push visualizzata sullo smartphone
- Attività amministrative ridotte al minimo in quanto c'è un solo servizio di autenticazione da supportare, non un servizio per ciascun sistema operativo Windows e Apple
La soluzione Akamai MFA protegge dagli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti tramite i fattori di autenticazione basati sullo standard FIDO2 per verificare la legittimità degli accessi degli utenti finali. I fattori di autenticazione tradizionali, come password monouso, passcode, SMS, TOTP (Time-based One Time Password) e notifiche push, presentano vulnerabilità che i criminali possono sfruttare per assumere il controllo degli account dei dipendenti. I fattori di autenticazione basati sullo standard FIDO2 non presentano queste vulnerabilità e sono difficili da "dirottare" tramite SIM, colpire con attacchi MITM (Machine-In-The-Middle) o push fatigue e altri metodi di sfruttamento. Puoi migliorare ulteriormente la gestione degli accessi aggiungendo i fattori biometrici al fattore di autenticazione FIDO2.
Akamai MFA offre diversi fattori di autenticazione per supportare i vari casi di utilizzo. Puoi scegliere i fattori di autenticazione necessari per la verifica delle identità, tra cui la chiave di sicurezza del telefono FIDO2, altri autenticatori FIDO2, notifiche push standard, TOTP (Time-based One Time Password), OTP (One-Time Password) o SMS. Per migliorare ulteriormente la sicurezza del processo di autenticazione, puoi configurare il servizio per usare i fattori biometrici, come il riconoscimento facciale, oltre alla chiave di sicurezza del telefono FIDO2 e alle notifiche push standard.
Gli attacchi informatici spesso iniziano con i criminali che prendono di mira la gestione delle identità e degli accessi come punto di partenza. Un approccio comune consiste nell'usare sofisticate e-mail di phishing che indirizzano i dipendenti a pagine di accesso aziendali fittizie. Queste e-mail di phishing spesso sono amplificate da tecniche di social engineering, ad esempio chiamare il dipendente preso di mira dicendo di far parte del reparto IT. I criminali quindi usano le credenziali utente raccolte per accedere alla pagina di accesso aziendale reale. Nel caso in cui venga utilizzata l'autenticazione multifattore push standard, il dipendente riceve una notifica push. Se accetta la notifica, il criminale ottiene l'accesso.
La soluzione Akamai MFA è basata sugli standard di autenticazione FIDO2, quindi, anche se un criminale ha ottenuto le credenziali di accesso di un dipendente, la notifica push FIDO2 non verrà ricevuta dal dipendente. In tal modo, si impedisce ai criminali di usare credenziali utente compromesse per ottenere l'accesso.
Sì, è possibile usare Akamai MFA per fornire una soluzione di autenticazione multifattore con l'intento di incrementare la sicurezza delle policy di autenticazione della VPN. PacketFence Gateway è un componente software che è possibile installare nell'ambiente per fornire integrazione tra i server VPN e gli altri dispositivi di rete. L'integrazione utilizza il servizio RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o Microsoft AD (Microsoft Active Directory) per l'autenticazione principale e il servizio Akamai MFA come autenticatore secondario. Integrando Akamai MFA con PacketFence Gateway, puoi stabilire comunicazioni sicure tra gli utenti che non si trovano all'interno della sede e utilizzano il server VPN o altri elementi della rete, come i firewall e la rete aziendale.
La differenza principale che esiste tra autenticazione multifattore e autenticazione a due fattori consiste nel numero dei fattori richiesti per l'autenticazione. L'autenticazione a due fattori usa, appunto, due fattori, ad esempio, il nome utente e la password. L'autenticazione multifattore utilizza più di due fattori, ad esempio il nome utente, la password e una password monouso, per fornire un miglior accesso sicuro.
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