A higiene de senhas insatisfatória, como o uso da mesma senha para logins pessoais e corporativos, geralmente é a causa principal na apropriação de contas dos funcionários. A eliminação de senhas como um fator de autenticação principal e a substituição por outros fatores, como a autenticação multifator, agora é compatível com muitos provedores de identidade como serviço (Identity as a Service, IDaaS). Mas a substituição de um fator inseguro (senhas) por outro fator inseguro (ou seja, MFA baseada em push, SMS ou senhas únicas) muda, em vez de resolver, o problema de segurança.

A implantação do Akamai MFA como um componente-chave da sua mudança para a autenticação sem senha fornece uma experiência totalmente segura e sem senha sem dificuldades para a autenticação do usuário, além de fortalecer a gestão de identidade e acesso para verificar se todos os logins são legítimos.

