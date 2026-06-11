- Gerencie seus dados em formatos de string ou JSON.
- Simplifique a manutenção diária controlando as funções do banco de dados EdgeKV a partir da nossa CLI programável.
- Conte com uma alta disponibilidade. A Akamai replica dados em todo o mundo, proporcionando resiliência.
- Abstraia operações CRUD para facilitar a leitura/gravação/atualização de dados do código do EdgeWorkers.
- Aplique controles de acesso baseados em funções aos bancos de dados de EdgeKV.
- Crie o EdgeKV em seu pipeline de automação para simplificar as implantações.
Armazenamento Chave-Valor Serverless de Alta Performance
O Akamai EdgeKV é um armazenamento chave-valor serverless, globalmente distribuído, que aproxima os dados da lógica da sua aplicação. Ele permite leituras e gravações com baixíssima latência, oferecendo suporte aos formatos JSON e string sem schemas complexos, ajudando você a criar aplicações edge poderosas e resilientes.
Perto dos usuários. Perto da lógica. Dados ao seu alcance
Recursos
Recursos
Avaliação gratuita: EdgeKV
Sua vantagem competitiva começa agora.
Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Faça um teste gratuito do EdgeKV por 30 dias e descubra.
Solicite já sua avaliação gratuita de 30 dias:
- Envie o formulário
- Confirme o seu e-mail
- Conclua o processo de validação e verificação da Akamai
- Receba instruções de login
- Faça login e configure sua instância do EdgeKV
Aplicam-se termos e restrições.