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EdgeKV

Turbine suas aplicações EdgeWorkers armazenando valores-chave sem servidor.

Armazenamento Chave-Valor Serverless de Alta Performance

O Akamai EdgeKV é um armazenamento chave-valor serverless, globalmente distribuído, que aproxima os dados da lógica da sua aplicação. Ele permite leituras e gravações com baixíssima latência, oferecendo suporte aos formatos JSON e string sem schemas complexos, ajudando você a criar aplicações edge poderosas e resilientes.

Leia o resumo do produto

Perto dos usuários. Perto da lógica. Dados ao seu alcance

Aproxime os dados de sua lógica de negócios

Crie aplicações de edge mais avançadas no EdgeWorkers colocando os dados na edge.

Leia os dados com velocidade de cache

Armazene, modifique e consulte dados como pares de chave-valor com latência extremamente baixa.

Elimine a complexidade do processamento de dados

Aproveite os dados facilmente — sem precisar ser um DBA. Sem linguagens de consulta ou schemas complexos.

Recursos

  • Gerencie seus dados em formatos de string ou JSON.
  • Simplifique a manutenção diária controlando as funções do banco de dados EdgeKV a partir da nossa CLI programável.
  • Conte com uma alta disponibilidade. A Akamai replica dados em todo o mundo, proporcionando resiliência.
  • Abstraia operações CRUD para facilitar a leitura/gravação/atualização de dados do código do EdgeWorkers.
  • Aplique controles de acesso baseados em funções aos bancos de dados de EdgeKV.
  • Crie o EdgeKV em seu pipeline de automação para simplificar as implantações.

Recursos

Repositório GitHub do EdgeKV

Veja nosso repositório de amostras de código do EdgeWorkers, que ajudarão você a começar.

Ver no GitHub

Recursos Técnicos do EdgeKV

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o EdgeKV.

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