- Verwalten Sie Ihre Daten im Zeichenfolgen- oder JSON-Format.
- Optimieren Sie die tägliche Wartung, indem Sie EdgeKV-Datenbankfunktionen über unsere skriptfähige CLI steuern.
- Zuverlässig hohe Verfügbarkeit. Akamai repliziert Daten auf der ganzen Welt und schafft so Ausfallsicherheit.
- Extraktion von CRUD-Vorgängen, um das Lesen, Schreiben und Aktualisieren von Daten aus dem EdgeWorkers-Code zu erleichtern.
- Erzwingen Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen für EdgeKV-Datenbanken.
- Integrieren Sie EdgeKV zur Optimierung der Bereitstellung in Ihre Automatisierungspipeline.
Leistungsstarker Serverless-Key-Value-Store
Akamai EdgeKV ist ein global verteilter Serverless-Key-Value-Store, der Daten ganz nah an Ihre Anwendungslogik bringt. Sie ermöglicht Lese- und Schreibzugriffe mit extrem geringer Latenz, unterstützt JSON- sowie String-Formate ohne komplexe Schemata und hilft Ihnen dabei, leistungsstarke, resiliente Edge-Anwendungen zu entwickeln.
Nahe am Nutzer. Nahe an der Logik. Daten, direkt griffbereit
Funktionen
Ressourcen
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