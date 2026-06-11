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EdgeKV

Verleihen Sie Ihren EdgeWorkers-Apps maximale Performance mit einem Serverless-Key-Value-Store

Leistungsstarker Serverless-Key-Value-Store

Akamai EdgeKV ist ein global verteilter Serverless-Key-Value-Store, der Daten ganz nah an Ihre Anwendungslogik bringt. Sie ermöglicht Lese- und Schreibzugriffe mit extrem geringer Latenz, unterstützt JSON- sowie String-Formate ohne komplexe Schemata und hilft Ihnen dabei, leistungsstarke, resiliente Edge-Anwendungen zu entwickeln.

Produktüberblick lesen

Nahe am Nutzer. Nahe an der Logik. Daten, direkt griffbereit

Bringen Sie Ihre Daten in die Nähe Ihrer Geschäftslogik

Erstellen Sie leistungsfähigere Edge-Apps auf EdgeWorkers, indem Sie Daten an die Edge bringen.

Lesen Sie Daten mit Cache-ähnlichen Geschwindigkeiten

Speichern, Ändern und Abfragen von Daten als Schlüsselwertpaare mit extrem niedriger Latenz.

Nutzen Sie Daten ohne Komplexität

Nutzen Sie Daten ganz einfach – ohne ein DBA sein zu müssen. Keine komplexen Abfragesprachen oder Schemata.

Funktionen

  • Verwalten Sie Ihre Daten im Zeichenfolgen- oder JSON-Format.
  • Optimieren Sie die tägliche Wartung, indem Sie EdgeKV-Datenbankfunktionen über unsere skriptfähige CLI steuern.
  • Zuverlässig hohe Verfügbarkeit. Akamai repliziert Daten auf der ganzen Welt und schafft so Ausfallsicherheit.
  • Extraktion von CRUD-Vorgängen, um das Lesen, Schreiben und Aktualisieren von Daten aus dem EdgeWorkers-Code zu erleichtern.
  • Erzwingen Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen für EdgeKV-Datenbanken.
  • Integrieren Sie EdgeKV zur Optimierung der Bereitstellung in Ihre Automatisierungspipeline.

Ressourcen

EdgeKV GitHub-Repository

Sehen Sie sich zum Einstieg unser Repository mit Beispielcode für EdgeWorkers an.

Auf GitHub ansehen

Technische Ressourcen zu EdgeKV

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu EdgeKV.

TechDocs anzeigen

Akamai Blog

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  2. E-Mail-Adresse bestätigen
  3. Den Validierungs- und Überprüfungsprozess von Akamai durchlaufen
  4. Anmeldeanweisungen erhalten
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Es gelten die Geschäftsbedingungen.