eSky 会优先考虑提供那些能够体现其客户服务精神的世界一流的预订体验。这种关注可通过以下奖项来佐证：在保加利亚的 e.Comm 大奖评选中以最佳网站设计和用户体验、最佳在线应用程序和最佳电子商务网页而一举夺冠，而且还在“Page of the year”（年度最佳网页）大赛中获得了“移动应用程序”类的受众奖以及电子商务网站类中的受众奖和评委奖。



通过 eSky，旅客可以从 860 家航空公司购买定期航班、廉价航班以及包机航班机票；在全球近 110 万家酒店和公寓预订住宿；租车或购买旅游保险。每年，eSky 网站的访问量高达 1.8 亿人次，而服务的客户人数则高达 550 万。eSky 的服务广受欢迎的程度可以从 2017 年 1.35 亿 PLN 的收入上略见一斑。



一直以来，eSky 始终坚持将自己的技术解决方案与高效开拓新市场的能力相结合，进而从竞争中脱颖而出。为了实现既能确保网站内容的快速交付又能优化客户体验并释放 IT 专业资源这一目标，eSky 开始踏上了寻找替代解决方案之旅。要实现这一目标，关键是要找到一种方法，能够在不放弃与本地数据中心相关的优势的情况下减轻 IT 团队管理内容交付的负担。



在评估了多种热门解决方案之后，eSky 最终选择了 Akamai Ion。“我们之所以选择 Akamai，是因为它在加快推进网站全球化速度方面的声誉。我们知道 Akamai Ion 可以在南美洲高效地交付我们的网站，为我们进一步拓展到巴西以外的国家/地区打下了坚实的基础。”Krzysztof 表示。



Krzysztof 认为，如果公司选择继续在巴西建立第二家数据中心，很可能会影响其在南美的扩张。“客户体验是我们的一切，我们相信 Akamai 可以帮助我们提供出色的客户体验。Akamai 使我们能够在波兰维护单个数据中心，但仍然加快拓展到秘鲁和美国等其他市场的速度。”Krzysztof 继续说道。