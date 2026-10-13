如果向 eSky 前端团队负责人 Krzysztof Winiarski 了解有关其公司快速全球扩张的事情，您会听到一个不可思议的案例。自 2004 年成立以来，eSky 业已成为中东欧地区最大的在线旅行社 (OTA) 之一，同时也是波兰旅游服务的主要销售商。如今，它的 eDestinos 品牌同样也是中美洲和南美洲最大的旅行社之一。但对于 eSky 而言，实现此目标并非易事。
在欧洲取得飞速成功后，eSky 将扩张重点放在了南美洲。伴随着扩张的脚步，eSky 从中学到了很多的经验教训。
当 eSky 寻求在 2011 年底进入巴西市场时，该公司的技术团队探讨在巴西开设第二个数据中心。他们发现这种选择非常有吸引力，因为它会使他们临近巴西的网站访问者和数据提供者。然而，在早期，他们看到了这种方法的局限性。
正如 Krzysztof 所说，“事实证明，对我们 IT 运营团队而言，管理另一个大陆的基础架构不仅颇具挑战性，而且会使团队无法专注于提供更出色的客户体验。此外，任何数据中心提供商都无法满足我们对性能和可用性的期望。”
“如果您的企业希望在全球范围内实现增长并且需要确保出色的性能和可用性，那么无论您是在本地托管 Web 服务器，还是希望采用混合云技术，Akamai 都能为您提供卓越的解决方案。”eSky 首席技术官 Piotr Mynarski
迎接全球扩张的挑战
如果向 eSky 前端团队负责人 Krzysztof Winiarski 了解有关其公司快速全球扩张的事情，您会听到一个不可思议的案例。自 2004 年成立以来，eSky 业已成为中东欧地区最大的在线旅行社 (OTA) 之一，同时也是波兰旅游服务的主要销售商。如今，它的 eDestinos 品牌同样也是中美洲和南美洲最大的旅行社之一。但对于 eSky 而言，实现此目标并非易事。
借助 Akamai Ion 优化客户体验
eSky 会优先考虑提供那些能够体现其客户服务精神的世界一流的预订体验。这种关注可通过以下奖项来佐证：在保加利亚的 e.Comm 大奖评选中以最佳网站设计和用户体验、最佳在线应用程序和最佳电子商务网页而一举夺冠，而且还在“Page of the year”（年度最佳网页）大赛中获得了“移动应用程序”类的受众奖以及电子商务网站类中的受众奖和评委奖。
通过 eSky，旅客可以从 860 家航空公司购买定期航班、廉价航班以及包机航班机票；在全球近 110 万家酒店和公寓预订住宿；租车或购买旅游保险。每年，eSky 网站的访问量高达 1.8 亿人次，而服务的客户人数则高达 550 万。eSky 的服务广受欢迎的程度可以从 2017 年 1.35 亿 PLN 的收入上略见一斑。
一直以来，eSky 始终坚持将自己的技术解决方案与高效开拓新市场的能力相结合，进而从竞争中脱颖而出。为了实现既能确保网站内容的快速交付又能优化客户体验并释放 IT 专业资源这一目标，eSky 开始踏上了寻找替代解决方案之旅。要实现这一目标，关键是要找到一种方法，能够在不放弃与本地数据中心相关的优势的情况下减轻 IT 团队管理内容交付的负担。
在评估了多种热门解决方案之后，eSky 最终选择了 Akamai Ion。“我们之所以选择 Akamai，是因为它在加快推进网站全球化速度方面的声誉。我们知道 Akamai Ion 可以在南美洲高效地交付我们的网站，为我们进一步拓展到巴西以外的国家/地区打下了坚实的基础。”Krzysztof 表示。
Krzysztof 认为，如果公司选择继续在巴西建立第二家数据中心，很可能会影响其在南美的扩张。“客户体验是我们的一切，我们相信 Akamai 可以帮助我们提供出色的客户体验。Akamai 使我们能够在波兰维护单个数据中心，但仍然加快拓展到秘鲁和美国等其他市场的速度。”Krzysztof 继续说道。
通过 Kona Site Defender 解决网络安全问题
随着 eSky 持续不断地拓展新的市场并带来更多的产品，公司的风险以及易受网络安全威胁侵害的漏洞数量也与日俱增。明确了安全漏洞的潜在影响后，公司将确保最高级别的在线安全作为优先处理事项。在进行尽职调查并考虑了诸多选择之后，技术团队选择了 Akamai Kona Site Defender (KSD)。“我们非常信任 Akamai，该公司的安全专业知识和 PCI-DSS 合规性给我们留下了深刻印象，所以选择 KSD 是理所当然的。”Krzysztof 解释道。
为了实现其雄心勃勃的增长计划，eSky 计划在未来几年内拓展到亚洲以及欧洲、南美洲和拉丁美洲的其他地区。作为一家全球化、快速扩张的 OTA，eSky 选择既可靠又专业的合作伙伴，这些合作伙伴深谙 eSky 的业务、目标和独特的市场需求。“在采用 Akamai 解决方案后，我们有信心在不损害现场性能或安全的情况下继续我们的全球扩张，”Krzysztof 总结道。
eSky 简介
eSky Group 是一家使用先进技术在线运营的旅行社 (OTA)。该集团是中欧的领先企业，同时也是南美洲市场的领军企业。eSky 拥有自己的搜索引擎 eSky Travel Search，旅客可通过该搜索引擎从 860 家航空公司购买正常定期航班、廉价航班或包机航班机票；在全球近 110 万家酒店和公寓预订住宿；租车或购买旅游保险。eSky 几年来一直在成功地进行动态的国际扩张。首款外国服务是在保加利亚和罗马尼亚实现的，第二款外国服务是通过 eDestinos 品牌在南美市场实现的。目前，eSky 已在 30 多个国际市场提供服务并计划开拓更多新的市场。eSky Group 不断发展自己的技术，从而能够不断开拓新的市场并在实施新产品方面具有更大的灵活性。因此，eSky 一直在投资移动解决方案。eSky 的移动应用程序的下载用户达到将近 310 万，不仅如此，该应用程序还获得了诸多大奖，其中包括：Mobile Trends Awards M-commerce 2017、Dobry Wzór 2017（2017 年优秀设计）、Internet Effectiveness Awards 2018。2017 年和 2018 年，eSky Group 获得以下奖项：在国际扩张类别中获得 RE:PL Polish Rebranding 2016、ekomersy 2017 大奖，在参加 European Business Awards 大赛中被列为“Ones to Watch”——欧洲旅游/休闲类最佳商业项目之一；而且被卡塔尔航空公司授予“Top Agent”（最佳旅行社）称号。
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