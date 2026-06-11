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EdgeKV

Dai una marcia in più alle tue app EdgeWorkers con un key-value store serverless

Key-value store serverless ad alte prestazioni

Akamai EdgeKV è un key-value store serverless distribuito a livello globale, che porta i dati vicino alla logica dell'applicazione. Consente letture e scritture a bassissima latenza, supportando i formati JSON e stringa senza schemi complessi, per aiutarti a creare applicazioni edge potenti e resilienti.

Leggi la descrizione del prodotto

Vicino agli utenti. Vicino alla logica. I dati a portata di mano

Dati vicini alla logica aziendale

Create app più potenti sull'edge con EdgeWorkers spostando i dati sull'edge.

Lettura dei dati con velocità simili a quelle della cache

Archiviate, modificate ed eseguite query sui dati come coppie chiave-valore con una latenza estremamente bassa.

Accesso semplice ai dati

Sfrutta i dati in totale semplicità, senza bisogno di essere un DBA. Nessun linguaggio di query complesso o schema rigido.

Funzioni

  • Gestite i vostri dati nel formato stringa o JSON.
  • Semplificate la manutenzione quotidiana controllando le funzioni del database EdgeKV dalla nostra CLI con script.
  • Contate su un'elevata disponibilità. Akamai replica i dati in tutto il mondo, offrendo caratteristiche di resilienza.
  • Operazioni CRUD astratte per semplificare la lettura/scrittura/aggiornamento dei dati dall'interno del codice EdgeWorkers.
  • Applicate controlli di accesso basati sui ruoli ai database EdgeKV.
  • Integrate EdgeKV nella pipeline di automazione per semplificare le implementazioni.

Risorse

Repository GitHub di EdgeKV

Consultate il nostro archivio di esempi di codice EdgeWorkers per iniziare.

Visualizza su GitHub

Risorse tecniche EdgeKV

Consultate le risposte alle domande poste più frequentemente riguardo a EdgeKV.

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Che differenza può fare per la tua azienda la piattaforma sull'edge più grande al mondo? Provate EdgeKV gratuitamente per 30 giorni e scopritelo.

Per usufruire della prova gratuita di 30 giorni, devi:

  1. Inviare il modulo
  2. Confermare l'indirizzo e-mail
  3. Superare il processo di convalida e verifica di Akamai
  4. Richiedere le istruzioni di accesso
  5. Accedi e configura la tua istanza di EdgeKV

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