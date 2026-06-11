- Gestite i vostri dati nel formato stringa o JSON.
- Semplificate la manutenzione quotidiana controllando le funzioni del database EdgeKV dalla nostra CLI con script.
- Contate su un'elevata disponibilità. Akamai replica i dati in tutto il mondo, offrendo caratteristiche di resilienza.
- Operazioni CRUD astratte per semplificare la lettura/scrittura/aggiornamento dei dati dall'interno del codice EdgeWorkers.
- Applicate controlli di accesso basati sui ruoli ai database EdgeKV.
- Integrate EdgeKV nella pipeline di automazione per semplificare le implementazioni.
Key-value store serverless ad alte prestazioni
Akamai EdgeKV è un key-value store serverless distribuito a livello globale, che porta i dati vicino alla logica dell'applicazione. Consente letture e scritture a bassissima latenza, supportando i formati JSON e stringa senza schemi complessi, per aiutarti a creare applicazioni edge potenti e resilienti.
Vicino agli utenti. Vicino alla logica. I dati a portata di mano
Funzioni
Risorse
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Per usufruire della prova gratuita di 30 giorni, devi:
- Inviare il modulo
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Offerta soggetta a termini e restrizioni.