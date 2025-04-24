©2025 Akamai Technologies
Akamai 的产品帮助我们获得了客户满意度，并吸引了越来越多的客户。Doyen 首席执行官 Vikram Jain
我是 Doyen 的首席执行官 Vikram Jain。
Doyen 的客户大多来自银行和金融服务行业，而这些都是一些受到严格监管的行业。许多大型银行都拥有数量众多的支付服务器，这些服务器对于其业务来说必不可少。如果让它们受到任何程度的破坏，我们就会失去客户的信任，而客户的信任对我们公司来说至关重要。
当然，我们认为赢得客户需要一个过程。在这一过程中，Akamai 与 Doyen 密切合作，为了一个共同的目标而努力。那就是解决客户问题，然后赢得客户。
在 Doyen，我们曾应对过一些极为复杂的环境，且在我们异常出色的团队支持下，在微分段领域积累了非常深厚的专业知识。
Akamai 的产品功能非常强大，整个 Guardicore 系列的加入进一步提升了其规模和可信度，且该系列产品的水准也越来越高。我认为 Akamai 的雄厚财力和影响力与 Guardicore 更广泛的安全功能相结合，取得了双赢的结果。
两年前，我们整个公司约有 90 人，而现在大约 230 多人。我们建立了自己的企业文化，形成了一个温暖的大家庭。
在 Doyen 和 Akamai，最令我印象深刻的是员工的精神风貌。大家齐心协力，在公司中轻松开展合作，为一个共同的目标而努力，这是非常宝贵的。
对于任何一家企业来说，所面临的威胁环境都是千变万化，很难真正留住或培养内部（网络安全）人才。
我们所赢得的新客户品牌都是一些大型银行，其中一些银行的项目十分错综复杂。Akamai Guardicore 确实帮助我们赢得了其中一些客户。
正是 Akamai 产品的专精优势，加上我们在部署这些业内先进技术方面的专业技能，使我们获得了客户满意度，并帮助我们赢得了越来越多的客户。
归根结底，我认为两家公司始终秉持共同的目标，那就是赢得客户并助力客户取得成功。
Doyen 简介
Doyen Infosolutions Pvt. Ltd. 是一家以网络安全服务和软件服务为核心业务的 IT 公司。我们提供的服务涵盖整个 IT 安全领域，包括端点安全、网络安全、数据保护、云安全、风险与合规性，以及身份和访问管理解决方案。我们的软件服务包括应用程序管理服务和企业应用程序集成，同时结合了多个技术实践领域的技能和专业知识。Doyen 从事技术业务已有超过 18 年的历史，在印度、阿联酋和比利时均设有分支机构。欲了解更多信息，请访问 www.doyeninfosolutions.com。
Akamai 简介
Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验，为数十亿人每天的生活、工作和娱乐提供助力。Akamai Cloud 是一种大规模分布式边缘和云平台，可使应用程序和体验更靠近用户，帮助用户远离威胁。如需详细了解 Akamai 的云计算、安全和内容交付解决方案，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。