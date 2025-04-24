我是 Doyen 的首席执行官 Vikram Jain。

Doyen 的客户大多来自银行和金融服务行业，而这些都是一些受到严格监管的行业。许多大型银行都拥有数量众多的支付服务器，这些服务器对于其业务来说必不可少。如果让它们受到任何程度的破坏，我们就会失去客户的信任，而客户的信任对我们公司来说至关重要。

当然，我们认为赢得客户需要一个过程。在这一过程中，Akamai 与 Doyen 密切合作，为了一个共同的目标而努力。那就是解决客户问题，然后赢得客户。

在 Doyen，我们曾应对过一些极为复杂的环境，且在我们异常出色的团队支持下，在微分段领域积累了非常深厚的专业知识。

Akamai 的产品功能非常强大，整个 Guardicore 系列的加入进一步提升了其规模和可信度，且该系列产品的水准也越来越高。我认为 Akamai 的雄厚财力和影响力与 Guardicore 更广泛的安全功能相结合，取得了双赢的结果。

两年前，我们整个公司约有 90 人，而现在大约 230 多人。我们建立了自己的企业文化，形成了一个温暖的大家庭。