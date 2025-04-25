©2025 Akamai Technologies
Akamai の製品は、顧客満足度の向上と顧客数の拡大に役立っています。Vikram Jain 氏、CEO、Doyen
私は Doyen の CEO を務める Vikram Jain です。
Doyen は、銀行業務と金融サービスの分野で多数のお客様にサービスを提供していますが、この業界は非常に厳しい規制を課されています。多くの大手銀行では多数の決済サーバーを保有しており、これらが事業に不可欠であることは間違いありません。こうしたサーバーが何らかの形で侵害された場合、当社が何よりも重視する、顧客からの信頼を失う恐れがあります。
当社は、お客様の成功までの道のりをサポートします。その過程で、Akamai と Doyen は緊密な連携を通じて共通の目的、つまり顧客の問題解決とそれに続く成功に向けて、共に取り組んでいます。
極めて複雑な環境に対応してきた Doyen は、卓越したチームの支援を受けながら、マイクロセグメンテーションの分野で高度な専門知識を提供します。
Akamai は非常に優れた製品を提供しており、Guardicore のスタック全体の拡張性と信頼性を高め、より高いレベルへの拡張を実現します。私は、2 つの領域の最良の部分、つまり Akamai の金融業界における強みや浸透度と、Guardicore の幅広いセキュリティ機能が融合したと考えています。
2 年前、当社の社員数は全部で 90 人程度でしたが、現在では 230 人を超えています。私たちは、家族と言える以上のカルチャーを構築してきました。
Doyen と Akamai の双方に見られる特徴は、互いに協力し、社内のさまざまなメンバーとすぐに連携して共通の目的に向けて挑戦する社風であり、私はこれを高く評価しています。
どの組織でも、直面する脅威は大きく変化しており、［サイバーセキュリティ］人材を社内で維持または育成することは非常に困難です。
当社が新規獲得したお客様には大手銀行が含まれており、こうした銀行のプロジェクトは特に複雑な内容でした。Akamai Guardicore は、こうした顧客の獲得に大きく貢献しています。
製品に関する Akamai の専門知識と、クラス最高レベルのテクノロジー導入における当社の専門知識があるからこそ、顧客満足度を高め、顧客数を拡大することができます。
結局のところ両社は同じ目標を目指しており、顧客を獲得して、その成功をサポートするという基本的な姿勢に違いはないと考えています。
