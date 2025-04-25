X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

顧客の問題を解決するためのパートナーシップ

Doyen は、Akamai Guardicore Segmentation を活用して成長と新規顧客獲得を実現しています

Akamai の製品は、顧客満足度の向上と顧客数の拡大に役立っています。

Vikram Jain 氏、CEO、Doyen

私は Doyen の CEO を務める Vikram Jain です。

Doyen は、銀行業務と金融サービスの分野で多数のお客様にサービスを提供していますが、この業界は非常に厳しい規制を課されています。多くの大手銀行では多数の決済サーバーを保有しており、これらが事業に不可欠であることは間違いありません。こうしたサーバーが何らかの形で侵害された場合、当社が何よりも重視する、顧客からの信頼を失う恐れがあります。 

当社は、お客様の成功までの道のりをサポートします。その過程で、Akamai と Doyen は緊密な連携を通じて共通の目的、つまり顧客の問題解決とそれに続く成功に向けて、共に取り組んでいます。 

極めて複雑な環境に対応してきた Doyen は、卓越したチームの支援を受けながら、マイクロセグメンテーションの分野で高度な専門知識を提供します。

Akamai は非常に優れた製品を提供しており、Guardicore のスタック全体の拡張性と信頼性を高め、より高いレベルへの拡張を実現します。私は、2 つの領域の最良の部分、つまり Akamai の金融業界における強みや浸透度と、Guardicore の幅広いセキュリティ機能が融合したと考えています。

2 年前、当社の社員数は全部で 90 人程度でしたが、現在では 230 人を超えています。私たちは、家族と言える以上のカルチャーを構築してきました。

Akamai は、2 つの領域の最良の部分を提供し、金融業界における強みや浸透度と、Guardicore の幅広いセキュリティ機能を融合させています。

Vikram Jain 氏、CEO、Doyen

Doyen と Akamai の双方に見られる特徴は、互いに協力し、社内のさまざまなメンバーとすぐに連携して共通の目的に向けて挑戦する社風であり、私はこれを高く評価しています。 

どの組織でも、直面する脅威は大きく変化しており、［サイバーセキュリティ］人材を社内で維持または育成することは非常に困難です。

当社が新規獲得したお客様には大手銀行が含まれており、こうした銀行のプロジェクトは特に複雑な内容でした。Akamai Guardicore は、こうした顧客の獲得に大きく貢献しています。

製品に関する Akamai の専門知識と、クラス最高レベルのテクノロジー導入における当社の専門知識があるからこそ、顧客満足度を高め、顧客数を拡大することができます。 

結局のところ両社は同じ目標を目指しており、顧客を獲得して、その成功をサポートするという基本的な姿勢に違いはないと考えています。

Doyen について

Doyen Infosolutions Pvt. Ltd. は、サイバーセキュリティサービスおよびソフトウェアサービスの分野で事業を展開する IT 企業です。エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、データ保護、クラウドセキュリティ、リスクとコンプライアンス、そしてアイデンティティおよびアクセス管理ソリューションに至るまで、IT セキュリティの課題全般に対応します。当社のソフトウェアサービスにはアプリケーション管理サービスとエンタープライズアプリケーション統合が含まれ、複数のテクノロジー活用に関するスキルセットと専門知識も併せて提供します。Doyen は、インド、アラブ首長国連邦、ベルギーで 18 年以上にわたりテクノロジー事業を展開してきました。詳細については、www.doyeninfosolutions.com をご覧ください。

Akamai について

Akamai はオンラインライフの力となり、守っています。世界中のトップ企業が Akamai を選び、安全なデジタル体験を構築して提供することで、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Cloud は、アプリと体験をユーザーに近づけ、脅威を遠ざけます。Akamai のクラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーの各ソリューションの詳細については、akamai.com/ja および akamai.com/ja/blog をご覧いただくか、X（旧 Twitter）と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

関連するお客様事例

Akamai Guardicore Segmentation

セグメンテーションのケーススタディ：州立大学

この大規模な州立大学が 24 のキャンパスでどのように重要な建物オートメーションシステムを保護しているのかをご確認ください。
詳細はこちらをお読みください。
金融サービス

Daiwa Capital Markets

Daiwa Capital Markets Europe が Akamai Guardicore Segmentation を使用して、重要な取引システムと決済システムを保護。
詳細はこちらをお読みください。
Akamai Guardicore Segmentation

セグメンテーションのケーススタディ：通信インフラプロバイダー

こちらの通信インフラプロバイダーは、従業員のデバイスへの可視性を広げ、詳細なセグメンテーション制御を適用したことで、セキュリティ体制を改善しました。その方法をご覧ください。
詳細はこちらをお読みください。