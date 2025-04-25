私は Doyen の CEO を務める Vikram Jain です。

Doyen は、銀行業務と金融サービスの分野で多数のお客様にサービスを提供していますが、この業界は非常に厳しい規制を課されています。多くの大手銀行では多数の決済サーバーを保有しており、これらが事業に不可欠であることは間違いありません。こうしたサーバーが何らかの形で侵害された場合、当社が何よりも重視する、顧客からの信頼を失う恐れがあります。

当社は、お客様の成功までの道のりをサポートします。その過程で、Akamai と Doyen は緊密な連携を通じて共通の目的、つまり顧客の問題解決とそれに続く成功に向けて、共に取り組んでいます。

極めて複雑な環境に対応してきた Doyen は、卓越したチームの支援を受けながら、マイクロセグメンテーションの分野で高度な専門知識を提供します。

Akamai は非常に優れた製品を提供しており、Guardicore のスタック全体の拡張性と信頼性を高め、より高いレベルへの拡張を実現します。私は、2 つの領域の最良の部分、つまり Akamai の金融業界における強みや浸透度と、Guardicore の幅広いセキュリティ機能が融合したと考えています。

2 年前、当社の社員数は全部で 90 人程度でしたが、現在では 230 人を超えています。私たちは、家族と言える以上のカルチャーを構築してきました。