Akamai의 제품 덕분에 고객 만족을 달성하고 더 많은 고객을 유치할 수 있었습니다.Doyen CEO 비크람 자인(Vikram Jain)
Doyen의 CEO 비크람 자인(Vikram Jain)입니다.
Doyen은 규제가 엄격한 은행 및 금융 서비스 부문의 많은 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 수많은 대형 은행이 비즈니스에 절대적으로 중요한 다수의 결제 서버를 보유하고 있습니다. 이러한 정보가 어떤 식으로든 유출될 경우 회사에 가장 중요한 고객 신뢰를 잃을 수 있습니다.
고객의 성공은 언제나 하나의 여정으로 이뤄진다고 생각합니다. 그러한 여정에서 Akamai와 Doyen은 열심히 협력해 고객의 문제를 해결하고 성공이라는 공동의 목표를 향해 나아가고 있습니다.
Doyen은 매우 복잡한 환경에서 작업을 진행해왔고, 뛰어난 팀이 뒷받침하는 마이크로세그멘테이션 분야에서 상당히 심층적인 전문 지식을 보유하고 있습니다.
Akamai에는 매우 강력한 제품군이 있으며, 점점 더 높은 수준으로 확장할 수 있는 전체적인 Guardicore 스택으로 확장성과 신뢰성을 제공합니다. Akamai의 재정적 역량과 도달 범위가 Guardicore의 광범위한 보안 기능이 결합되어 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있는 것입니다.
2년 전 회사의 전체 인원은 90명 정도였지만 현재는 230명 이상이 근무하고 있습니다. 마치 대가족과도 같은 문화가 형성되어 있습니다.
Doyen과 Akamai의 공통점은 바로 인적 요소입니다. 회사의 모든 직원들이 원활하게 협력하고 공동의 목표를 향해 노력하는 매우 훌륭한 문화입니다.
위협 환경은 크게 변화하는 상황에서 기업이 [사이버 보안] 인재를 사내에 유지하고 역량을 개발하는 일은 매우 어렵습니다.
우리가 인수한 새로운 기업 중에는 대형 은행들도 있었고, 몇몇 인수 작업은 아주 복잡한 프로젝트로 진행됐습니다. Akamai Guardicore는 해당 고객들을 유치하는 데 큰 도움을 주었습니다.
Akamai의 제품 전문성과 업계 최고의 기술을 배포하는 Doyen의 전문성 덕분에 고객 만족도를 높이고 점점 더 많은 고객을 확보할 수 있었습니다.
결국 두 회사 모두 기본적으로 고객을 확보하고 성공으로 이끈다는 공통의 목표에 주력하고 있다고 생각합니다.
Doyen 소개
Doyen Infosolutions Pvt. Ltd.는 사이버 보안 서비스 및 소프트웨어 서비스 분야를 전문으로 하는 IT 기업입니다. 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 데이터 보호, 클라우드 보안, 리스크 및 컴플라이언스에서 ID 및 접속 관리 솔루션에 이르기까지 전체 IT 보안 환경을 포괄하는 제품을 제공합니다. Doyen의 소프트웨어 서비스에는 애플리케이션 관리 서비스와 기업 애플리케이션 통합이 포함되며, 다양한 분야의 기술과 전문 지식이 결합되어 있습니다. Doyen은 18년 이상 기술 비즈니스에 종사해 왔으며 인도, 아랍에미리트, 벨기에에 진출했습니다. 자세한 내용은 www.doyeninfosolutions.com 을(를) 방문해 주세요.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 주요 기업들은 매일 수십억 명 고객의 생활, 업무, 여가를 지원하고 디지털 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 솔루션을 활용한다. 대규모 분산 엣지 및 클라우드 플랫폼인 Akamai Cloud를 통해, Akamai는 사용자와 가까운 곳에서 애플리케이션 및 경험을 제공하고 위협을 먼 곳에서 차단합니다. Akamai의 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송 솔루션에 대한 자세한 내용은 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X(구 Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우해 확인할 수 있다.