Doyen의 CEO 비크람 자인(Vikram Jain)입니다.

Doyen은 규제가 엄격한 은행 및 금융 서비스 부문의 많은 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 수많은 대형 은행이 비즈니스에 절대적으로 중요한 다수의 결제 서버를 보유하고 있습니다. 이러한 정보가 어떤 식으로든 유출될 경우 회사에 가장 중요한 고객 신뢰를 잃을 수 있습니다.

고객의 성공은 언제나 하나의 여정으로 이뤄진다고 생각합니다. 그러한 여정에서 Akamai와 Doyen은 열심히 협력해 고객의 문제를 해결하고 성공이라는 공동의 목표를 향해 나아가고 있습니다.

Doyen은 매우 복잡한 환경에서 작업을 진행해왔고, 뛰어난 팀이 뒷받침하는 마이크로세그멘테이션 분야에서 상당히 심층적인 전문 지식을 보유하고 있습니다.

Akamai에는 매우 강력한 제품군이 있으며, 점점 더 높은 수준으로 확장할 수 있는 전체적인 Guardicore 스택으로 확장성과 신뢰성을 제공합니다. Akamai의 재정적 역량과 도달 범위가 Guardicore의 광범위한 보안 기능이 결합되어 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있는 것입니다.

2년 전 회사의 전체 인원은 90명 정도였지만 현재는 230명 이상이 근무하고 있습니다. 마치 대가족과도 같은 문화가 형성되어 있습니다.