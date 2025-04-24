在加入 Summit 前，Summit Hosting 首席技术官 Shannon Kaiser 对勒索软件的危害曾有切身体会。Kaiser 的前雇主一度遭到攻击，其主机和多数备份均被锁定。Kaiser 表示：“这次攻击造成公司商誉受损，在此后的第一个月内就有高达 30% 的客户流失。”在为后续雇主效力时，Kaiser 两次经历勒索软件攻击，修复措施造成了沉重的负担，这样的经历让他坚信，公司有必要搭建多层次安全体系，力求万无一失。

Kaiser 表示：“我的经历表明，仅保护安全边界的机制不足以阻挡所有恶意攻击。实际上，有些攻击能够绕过最顶尖的防御机制。一旦恶意软件侵入网络，必须采取措施，阻断蔓延。”