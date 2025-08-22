©2025 Akamai Technologies
Sou Vikram Jain, CEO da Doyen.
Na Doyen, atendemos a muitos clientes nos setores bancário e de serviços financeiros, que, de fato, são muito regulamentados. Muitos bancos grandes têm muitos servidores de pagamento, que são absolutamente essenciais para seus negócios. Se esses servidores fossem comprometidos de alguma forma, poderia haver implicações para a perda da confiança do cliente, o que é de extrema importância para nossa empresa.
Nós vemos qualquer conquista do cliente como uma jornada, é claro. E nesta jornada, a Akamai e a Doyen têm uma excelente colaboração, para que todos trabalhemos em direção a uma meta comum de resolver o problema do cliente e, em seguida, obter a vitória.
Na Doyen, trabalhamos em alguns dos ambientes mais complexos e oferecemos uma experiência muito profunda nas áreas de microssegmentação apoiadas pela nossa incrível equipe.
A Akamai tem ofertas de produtos muito fortes, trazendo o escalonamento e a confiança com toda a linha Guardicore, que pode ser escalonada para níveis cada vez mais altos. Acredito que é o melhor dos dois mundos: o poder financeiro da Akamai e o alcance combinados com os recursos de segurança mais amplos do Guardicore.
Há dois anos, éramos cerca de 90 pessoas na empresa, hoje somos mais de 230. O tipo de cultura que criamos aqui é mais como uma família estendida.
O que vejo na Doyen e na Akamai é o elemento Pessoas, trabalhando em conjunto, trabalhando com facilidade com as pessoas em toda a empresa em direção a uma meta comum, o que é muito bom.
O cenário de ameaças está mudando bastante em todas as empresas, e é muito difícil para elas realmente reter ou desenvolver esse talento [de cibersegurança] internamente.
Os novos logotipos que adquirimos foram alguns dos grandes bancos e, com alguns deles, os projetos estiveram entre os mais complexos. O Akamai Guardicore realmente nos ajudou a obter alguns desses clientes.
Foi a experiência em produtos da Akamai e nossa experiência na implantação dessas tecnologias de ponta que nos permitiu obter a satisfação do cliente e nos ajudou a conquistar cada vez mais clientes.
No final das contas, acho que ambas as empresas mantêm os olhos em um objetivo comum, que é basicamente conseguir o cliente e levá-lo a um lugar vencedor.
Sobre a Doyen
A Doyen Infosolutions Pvt. Ltd. é uma empresa de TI com foco principal nas áreas de serviços de cibersegurança e de software. Nossas ofertas abrangem todo o cenário de segurança de TI, desde segurança de endpoint, segurança de rede, proteção de dados, segurança de nuvem, risco e conformidade até soluções de gerenciamento de identidade e acesso. Nossos serviços de software incluem serviços de gerenciamento de aplicações e integração de aplicações empresariais, combinados com conjuntos de habilidades e experiência em várias linhas de práticas tecnológicas. A Doyen está no negócio de tecnologia há mais de 18 anos com presença na Índia, nos Emirados Árabes Unidos e na Bélgica. Para mais informações, visite-nos em www.doyeninfosolutions.com.
Sobre a Akamai
A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. A Akamai Cloud, uma plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, aproxima as aplicações e experiências dos usuários e afasta as ameaças. Saiba mais sobre as soluções de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo da Akamai em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X, antigo Twitter, e LinkedIn.