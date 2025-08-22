Sou Vikram Jain, CEO da Doyen.

Na Doyen, atendemos a muitos clientes nos setores bancário e de serviços financeiros, que, de fato, são muito regulamentados. Muitos bancos grandes têm muitos servidores de pagamento, que são absolutamente essenciais para seus negócios. Se esses servidores fossem comprometidos de alguma forma, poderia haver implicações para a perda da confiança do cliente, o que é de extrema importância para nossa empresa.

Nós vemos qualquer conquista do cliente como uma jornada, é claro. E nesta jornada, a Akamai e a Doyen têm uma excelente colaboração, para que todos trabalhemos em direção a uma meta comum de resolver o problema do cliente e, em seguida, obter a vitória.

Na Doyen, trabalhamos em alguns dos ambientes mais complexos e oferecemos uma experiência muito profunda nas áreas de microssegmentação apoiadas pela nossa incrível equipe.

A Akamai tem ofertas de produtos muito fortes, trazendo o escalonamento e a confiança com toda a linha Guardicore, que pode ser escalonada para níveis cada vez mais altos. Acredito que é o melhor dos dois mundos: o poder financeiro da Akamai e o alcance combinados com os recursos de segurança mais amplos do Guardicore.

Há dois anos, éramos cerca de 90 pessoas na empresa, hoje somos mais de 230. O tipo de cultura que criamos aqui é mais como uma família estendida.