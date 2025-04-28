©2025 Akamai Technologies
Mi chiamo Vikram Jain e svolgo il ruolo di CEO per Doyen.
I clienti di Doyen operano nei settori dei servizi bancari e finanziari, che sono molto regolamentati. Molte banche di grandi dimensioni dispongono di tanti server per i pagamenti, che svolgono un'importanza critica per le loro attività aziendali. Un'eventuale violazione di questi server potrebbe causare la perdita della fiducia dei clienti, la cui importanza è fondamentale per la nostra azienda.
Noi consideriamo il successo dei clienti come un percorso, In cui Akamai e Doyen collaborano egregiamente in vista del raggiungimento di un comune obiettivo: risolvere i problemi dei clienti e garantire il loro successo.
In Doyen, abbiamo lavorato in alcuni degli ambienti più complessi e apportato competenze molto approfondite nelle aree della microsegmentazione grazie al supporto del nostro straordinario team.
Akamai offre prodotti davvero solidi, che forniscono la scalabilità e la tranquillità dell'intera gamma di Guardicore per scalare a livelli sempre superiori. Ritengo che si tratti di una combinazione ideale: la portata globale e la potenza finanziaria di Akamai unite alle vaste funzionalità di sicurezza offerte da Guardicore.
Due anni fa, la nostra azienda contava circa 90 dipendenti, oggi siamo oltre 230 persone. Il tipo di cultura che abbiamo costruito qui è più di una famiglia estesa.
Akamai offre una combinazione ideale: la sua portata globale e la sua potenza finanziaria unite alle vaste funzionalità di sicurezza offerte da Guardicore.Vikram Jain, CEO, Doyen
Sia in Doyen che in Akamai vedo persone che lavorano insieme a loro agio e con un obiettivo comune: un ottimo aspetto.
Per qualsiasi organizzazione, lo scenario delle minacce sta cambiando e risulta molto difficile per le aziende conservare o sviluppare al proprio interno questo talento [la cybersicurezza].
Abbiamo acquisito nuovi loghi di grandi banche e, per alcuni di essi, si è trattato di progetti tra i più complessi da noi realizzati. Akamai Guardicore ci ha sicuramente aiutato ad acquisire alcuni di questi clienti.
Grazie alle competenze di Akamai in termini di prodotti e alla nostra esperienza nell'implementazione delle migliori tecnologiche del settore, abbiamo fidelizzato i clienti esistenti e ampliato maggiormente la nostra clientela.
Alla fine, ritengo che entrambe le aziende non hanno perso di visto l'obiettivo comune: conquistare la clientela e garantire il successo dei clienti.
Informazioni su Doyen
Doyen Infosolutions Pvt. Ltd. è un'azienda IT incentrata particolarmente sulle aree dei servizi di cybersicurezza e software. Le nostre soluzioni coprono l'intero scenario della sicurezza IT: dalla sicurezza degli endpoint a quella delle reti, alla protezione dei dati e alla sicurezza nel cloud, ai rischi e alla conformità fino alle soluzioni per la gestione delle identità e degli accessi. I nostri servizi software includono servizi di gestione delle applicazioni e integrazione delle applicazioni aziendali insieme ad una serie di abilità e competenze in più linee di pratiche tecnologiche. Doyen opera nel settore delle tecnologie da oltre 18 anni con sedi in India, Emirati Arabi Uniti e Belgio. Per ulteriori informazioni, potete visitare il nostro sito all'indirizzo www.doyeninfosolutions.com.
Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, distribuire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Akamai Connected Cloud, una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, avvicina le app e le experience agli utenti e allontana le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X (in precedenza Twitter) e LinkedIn.