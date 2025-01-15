AI Inferencing

X
Leistungsstarke und kostengünstige KI-Inferenz

Der Markt verlagert sich von KI-Training zu Inferenz und Unternehmen benötigen zügig Echtzeitinformationen zu einem erschwinglichen Preis. Die Akamai Cloud erfüllt diese Anforderungen, indem sie die Leistung von KI näher an Ihre Nutzer bringt. Mit jahrzehntelanger Innovation an der Edge und einem zuverlässigen, global verteilten Netzwerk, das für latenzarme Performance optimiert ist, ist die Akamai Cloud die ideale Plattform für KI-Inferenz.

Optimieren Sie Ihre KI-Modelle für Unternehmen, um reaktionsschnell und wirtschaftlich zu sein

ai inference performance icon

Unvergleichliche Performance

Bringen Sie KI-Inferenz-Workloads näher an die Nutzer, wodurch die Latenz im Vergleich zu zentralisierten Cloudlösungen um bis zu 80 % reduziert wird.

Kosteneffizient

Nutzen Sie erschwingliche GPU- und CPU-Computing-Optionen, um KI-Modelle für schnelle Inferenzen auf dem Akamai-Netzwerk zu hosten.

ai inference scale icon

Skalierbar    

Stellen Sie eine breite Palette an KI-Modellen in unserem dezentralisierten, global verteilten Cloudnetzwerk bereit.

Funktionen

  • Virtuelle Maschinen (VMs) – CPUs, GPUs, VPUs für Computing
  • Spezialisierte GPUs – Nvidia RTX 4000 ADA GPUs, optimiert für Inferenz
  • EdgeWorkers – Führen Sie einfachen Code für die Inferenz an der Edge aus
  • Container – Effiziente Orchestrierung von in K8s containerisierten Anwendungen mit Linode Kubernetes Engine (LKE) für hohe Performance-Skalierbarkeit
  • Akamai App Platform – Starten Sie KI-Anwendungen schnell auf einem Kubernetes-Framework
  • Speicher – Datenzugriff über Blockspeicher, Objektspeicher, EdgeKV mit geringer Latenz und verwaltete Datenbanken
  • Netzwerk – Sichere Trafficverwaltung, Kontrolle und sicherer Lastausgleich

Optimizing AI inference Build a foundation for scalability

Optimierung der KI-Inferenz: Schaffen einer Grundlage für Skalierbarkeit und Effizienz

-Strategien zur Kosteneinsparung bei der KI-Inferenz, einschließlich Edge-Bereitstellung, Modelloptimierung und Best Practices für FinOPs zur effizienten Skalierung.

Cut AI Inference Costs by Up to 86%

KI-Inferenzeffizienz: Weniger ausgeben und mehr leisten

Wie anhand des Stable-Diffusion-Modells in der Akamai Cloud gezeigt wurde, können die Kosten für KI-Inferenz um bis zu 86 % gesenkt werden. Entdecken Sie Strategien zur Optimierung der Performance und Senkung der Kosten.

Anwendungsfälle von AI Inferencing

Smarte Check-out-Systeme

Das Einkaufserlebnis im Einzelhandel revolutionieren

Treffen Sie Entscheidungen in Echtzeit im Geschäft, indem Sie Videofeeds von Kassenkameras verwenden. Verwenden Sie erweiterte Objekterkennungs- und Erkennungsmodelle, die in verschiedenen Datensätzen von Einzelhandelsprodukten geschult sind und an der Edge zur sofortigen Produktidentifizierung und Preisgestaltung mit KI-Inferenz bereitgestellt werden. Dies beschleunigt den Bezahlvorgang erheblich und reduziert Fehler beim manuellen Scannen.

Dynamische Werbung

Hyperpersonalisierung für dynamische Anzeigen in AR-Brillen

Stellen Sie maßgeschneiderte Werbeanzeigen mit ausgefeilten Empfehlungssystemen bereit, die Kennzahlen wie Nutzerverhalten, Demografie und Nutzerhistorie in Echtzeit berücksichtigen, um die Nutzerinteraktion zu steigern und die Relevanz und Konversionsraten von Anzeigen deutlich zu verbessern. 

Nutzen Sie Modelle, die auf der Grundlage großer Mengen an Nutzerverhaltensdaten entwickelt wurden und an Edge-Standorten in der Nähe von Einzelhandelsumgebungen bereitgestellt werden, um Nutzerinteraktionen in Echtzeit zu verarbeiten und sofortige, kontextbezogene Produktempfehlungen zu erhalten. Dies kann das Einkaufserlebnis erheblich verbessern. 

Automatische Qualitätskontrolle

KI-überwachter Videofeed zur Erkennung von Fertigungsfehlern

Ermöglichen Sie automatisierte Echtzeit-Qualitätskontrollen bei Fertigungsprozessen, die KI bei Produktqualitätsprüfungen nutzen, direkt an der Fertigungslinie über Kamerafeeds. Diese Modelle verwenden hochmoderne Computer-Vision-Modelle, die in umfangreichen Datensätzen von Produktbildern mit und ohne Fehler vorgeschult sind, um Probleme schnell zu erkennen. Diese Lösung setzt auf Hochleistungs-KI-Inferenz, um Betreiber rechtzeitig zu warnen und den Zeitraum zwischen dem Auftreten von Fehlern und Korrekturmaßnahmen erheblich zu verkürzen.

Ständige Überwachung

Erhöhte Sicherheit durch KI-überwachte Videoüberwachungsfeeds

Verbessern Sie die öffentliche Sicherheit/die Sicherheit der Mitarbeiter, indem Sie Videofeeds in Echtzeit analysieren, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, Behörden oder Sicherheitsteams sofort zu benachrichtigen und Sicherheitsbedrohungen schnell zu bekämpfen.  

Verwenden Sie fortschrittliche Computer-Vision-Modelle zusammen mit geschulten Objekterkennungs- und Personen-Re-Identifizierungs-Modellen, die an der Edge bereitgestellt werden, und verbessern Sie Ihre Sicherheit durch sofortige Erkennung und Nachverfolgung verdächtiger Aktivitäten oder Personen von besonderem polizeilichem Interesse, wodurch die Reaktionszeiten für das Sicherheitspersonal erheblich verkürzt werden.

