AI Inferencing

Hyperpersonalisierung für dynamische Anzeigen in AR-Brillen

Stellen Sie maßgeschneiderte Werbeanzeigen mit ausgefeilten Empfehlungssystemen bereit, die Kennzahlen wie Nutzerverhalten, Demografie und Nutzerhistorie in Echtzeit berücksichtigen, um die Nutzerinteraktion zu steigern und die Relevanz und Konversionsraten von Anzeigen deutlich zu verbessern.

Nutzen Sie Modelle, die auf der Grundlage großer Mengen an Nutzerverhaltensdaten entwickelt wurden und an Edge-Standorten in der Nähe von Einzelhandelsumgebungen bereitgestellt werden, um Nutzerinteraktionen in Echtzeit zu verarbeiten und sofortige, kontextbezogene Produktempfehlungen zu erhalten. Dies kann das Einkaufserlebnis erheblich verbessern.