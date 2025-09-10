X
Mit umfassendem Schutz Vertrauen aufbauen und Wachstum fördern

Sicherheit von Anwendungen und APIs

Sichern Sie Ihre Anwendungen und APIs, um Vertrauen aufzubauen und Wachstum zu fördern

Neuer Ansatz für den Schutz von Anwendungen und APIs

Angriffe auf Webanwendungen und APIs sind um 49 % gestiegen. Daher ist es wichtiger denn je, Ihre Anwendungen und APIs zu schützen. 

Eine starke, mehrschichtige Verteidigung hilft Unternehmen, sich neu entwickelnden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Durch die Integration von Akamai API Security in App & API Protectorkönnen Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken und ihre digitalen Ressourcen sicher schützen.

Umfassender, skalierbarer Schutz für Ihre Anwendungen und APIs 

APIs überall erkennen

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die APIs in Ihren Umgebungen, um Ihre Angriffsfläche besser zu verstehen.

Anfällige APIs identifizieren und schützen

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Nutzung Ihrer Anwendungen und APIs sowie in Bedrohungen, um Fehlkonfigurationen zu beheben und Angriffe nahtlos abzuwehren. 

API-Sicherheitstests automatisieren

Integrieren Sie Sicherheit in jedem Schritt, um Schwachstellen zu vermeiden und sichere Apps und APIs schneller bereitzustellen.

Branchenführende API-Sicherheit und WAAP

Forrester nennt Akamai als WAF-Leader

Akamai erhält überdurchschnittliches Kundenfeedback und erzielt die höchstmögliche Punktzahl in Bezug auf Vision, Roadmap, Preisflexibilität und Transparenzkriterien.

Akamai ist zu einem Leader bei WAAP ernannt

Erfahren Sie, warum IDC Akamai zu einem Leader ernannt hat, und verstehen Sie die Stärken und Schwächen der Anbieter auf dem Markt.

Akamai übertrifft andere WAAPs: Daten ansehen

SecureIQLab hat führende Cloud-WAAP-Lösungen (Web Application and API Protection) mit mehr als 1.360 reale Angriffen getestet. Im Vergleich mit AWS, Cloudflare und Microsoft konnte sich Akamai als Sieger behaupten.

Der Zustand der Anwendungs- und API-Sicherheit 2025: Wie künstliche Intelligenz das digitale Terrain verändert

Neue Forschungen von Akamai kommen zu folgenden Erkenntnissen: KI führt neue Schwachstellen in Unternehmen und neue Tools für Angreifer ein, während die Bedrohungen zunehmen.

Welche Auswirkungen hat ein API-Sicherheitsvorfall?

Mehr als 1.200 Sicherheitsexperten zeigen auf, wie API-Vorfälle ihren Gewinn, ihren Ruf und die Belastung der Teams beeinflussen.

Kombinierter Schutz vor weit verbreiteten Sicherheitslücken

App & API Protector und Akamai API Security bieten jetzt Schutz vor neu auftretenden API-Angriffen und decken die OWASP Top 10 API-Sicherheitsrisiken ab.

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

Noch mehr Produkte, die Ihre Anwendungen schützen

Prolexic

Schützen Sie Ihre Infrastruktur vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service).

Edge DNS

Akamai DNS schützt Ihre DNS in der Cloud, hybrid und vor Ort und gewährleistet gleichzeitig hohe Verfügbarkeit und Performance.

Client-Side Protection & Compliance

Unterstützt Ihre PCI-Compliance und schützt Ihre Website vor JavaScript-Angriffen.

Firewall for AI

Schützen Sie KI-basierte Anwendungen mit adaptiver, Multicloud-fähiger Sicherheit für LLMs.

Ressourcen

Die ultimative Checkliste zur WAF-Bewertung

Bewerten Sie WAF- und WAAP-Anbieter und stellen Sie sicher, dass die Lösung Ihren Sicherheits-, Performance-, Finanz- und Betriebsanforderungen entspricht.

Die Top 10 von OWASP: Wie Akamai zum Schutz vor weit verbreiteten Sicherheitslücken beiträgt

Erfahren Sie, wie Akamai Sie bei der Erkennung und Abwehr von Angriffen unterstützen kann, die diese schwerwiegenden Schwachstellen ausnutzen.

