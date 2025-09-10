Angriffe auf Webanwendungen und APIs sind um 49 % gestiegen. Daher ist es wichtiger denn je, Ihre Anwendungen und APIs zu schützen.

Eine starke, mehrschichtige Verteidigung hilft Unternehmen, sich neu entwickelnden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Durch die Integration von Akamai API Security in App & API Protectorkönnen Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken und ihre digitalen Ressourcen sicher schützen.