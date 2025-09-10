Sicherheit von Anwendungen und APIs
Sichern Sie Ihre Anwendungen und APIs, um Vertrauen aufzubauen und Wachstum zu fördern
Neuer Ansatz für den Schutz von Anwendungen und APIs
Angriffe auf Webanwendungen und APIs sind um 49 % gestiegen. Daher ist es wichtiger denn je, Ihre Anwendungen und APIs zu schützen.
Eine starke, mehrschichtige Verteidigung hilft Unternehmen, sich neu entwickelnden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Durch die Integration von Akamai API Security in App & API Protectorkönnen Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken und ihre digitalen Ressourcen sicher schützen.
Umfassender, skalierbarer Schutz für Ihre Anwendungen und APIs
Branchenführende API-Sicherheit und WAAP
Kombinierter Schutz vor weit verbreiteten Sicherheitslücken
App & API Protector und Akamai API Security bieten jetzt Schutz vor neu auftretenden API-Angriffen und decken die OWASP Top 10 API-Sicherheitsrisiken ab.