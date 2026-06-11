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EdgeWorkers

Erstellen Sie Funktionen an der Edge der am weitesten verteilten serverlosen Plattform.

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Kostenlose Testversion

Bieten Sie herausragende Nutzererlebnisse an der Edge

EdgeWorkers ist eine serverlose FaaS-Computing-Lösung (Function-as-a-Service), mit der Sie Ihre eigenen JavaScripte an der Edge ausführen und ein individuelles, außergewöhnliches Nutzererlebnis schaffen können. Durch die Verwendung der V8 JavaScript-Engine, die in Tausenden von globalen Points of Presence auf der Akamai-Plattform bereitgestellt wurde, können Ihre Entwickler hyperlokale, leichte Workloads mit geringer Latenz ausführen.

Produktüberblick lesen

Beschleunigen Sie Ihre Anwendungen. Skalieren Sie nach Bedarf. Einfach durch Code.

Für schnellere Services und Anwendungen

Schreiben und Bereitstellen von nutzerdefiniertem Code an der Edge: keine Probleme mit der Infrastruktur oder neuen Sprachen.

Gestalten Sie personalisierte digitale Erlebnisse

Nutzen Sie Ihren Code, um Edge-Traffic dynamisch weiterzuleiten, Antworten zu personalisieren und vieles mehr.

Skalierbarkeit mit größerer Zuverlässigkeit und Sicherheit

Einfache Skalierung von Code mit der hohen Kapazität, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Akamai-Plattform.

Funktionsweise von EdgeWorkers

Entdecken

Beispiele für Anwendungsbeispiele zur Ideenfindung sind über ein öffentliches GitHub-Repository verfügbar.

Einrichten

Für die Laufzeit der Codeausführung werden V8 JavaScript-Engines verwendet, um eine hochgradig skalierbare Umgebung mit sehr geringer Latenz zu gewährleisten.

Code

JavaScript-Code für die Ausführung an der Edge kann entweder mit der IDE Ihrer Wahl oder mit der bereitgestellten geschrieben werden.

Verwalten

Ein breites Spektrum an Tools steht zur Verfügung, um zu testen, zu debuggen und um einen umfassenden Einblick in die Performance zu erhalten.

Funktionen

  • Die weltweit größte Edge-Plattform für serverloses Computing bietet eine unmittelbare Nähe zu den Endnutzern.

  • Skalieren Sie die Infrastruktur, selbst bei anhaltendem Wachstum oder massiven Trafficspitzen.

  • Greifen Sie mit Akamai EdgeKV lokal auf Daten zu und lesen Sie sie Daten an der Edge mit Cache-Geschwindigkeit.

  • Verwenden Sie eine serverlose Computing-Plattform für Ihre gesamte Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebung.

  • Führen Sie Code auf jedem Edge-Server nach Bedarf mit einer extrem schnellen Kaltstartzeit mit V8-Isolaten aus.

  • Zahlen Sie nur für das, was Sie verwenden, ohne zusätzliche Ressourcen für Trafficspitzen und Skalierbarkeit bereitstellen zu müssen.

Kundenreferenzen

„EdgeWorkers konnte die API-Performance um das Sechsfache verbessern.“

Yuichi Kato, IT Strategy Promotion Dept., Management Promotion Div., Nissen Holdings Co., Ltd.

Kundenreferenz lesen
EdgeWorkers-Anwendungsfälle

Hier sind einige häufige Geschäftsszenarien, in denen EdgeWorkers eine Lösung bieten kann.

Entwickeln Sie neue Nutzererlebnisse

Entwickeln Sie neue Nutzererlebnisse

Steigern Sie die Interaktion, indem Sie verschiedene Nutzer identifizieren und personalisierte und maßgeschneiderte Inhalte anbieten. Dies ist möglich, indem Sie in Echtzeit mit A/B-Tests experimentieren, um Nutzerpräferenzen ohne Performanceeinbußen zu identifizieren oder indem Sie Videomaterialien anpassen, um eine bessere Personalisierung, Sicherheit von Inhalten und das Einfügen von Werbeanzeigen zu ermöglichen.

Optimieren der Inhaltsbereitstellung

Optimieren der Inhaltsbereitstellung

Leiten Sie Traffic auf der Grundlage von Anforderungsmerkmalen oder als Teil einer Rechenzentrums- oder App-Migration an verschiedene Quellen weiter, oder erstellen Sie mithilfe von Video-on-Demand-Clips oder vorhandenen Playlists eine simulierte lineare Live-Kanalauswahl.

Vereinfachen Sie interne Prozesse

Vereinfachen Sie interne Prozesse

Stellen Sie Code von Drittanbietern schnell und skalierbar bereit, ohne dass intensive Anwendungsänderungen oder Entwicklungszeiten und -ressourcen erforderlich sind. Authentifizieren, autorisieren und bewerten Sie den API-Traffic an der Edge, um Ihre API-Management-Infrastruktur zu skalieren; oder implementieren Sie einen CDN-Token-Manager, der Token für das CDN jedes Kunden generiert und anwendet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Serverloses Computing ist eine Zero-Management-Computing-Umgebung. Sie ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung und Ausführung ereignisgesteuerter Logik und kontextbezogener Daten, ohne sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern zu müssen. Serverlose Umgebungen sind in der Regel in zentralisierten oder Edge-Clouds als Managed Services vorhanden. Serverloses Computing:

  • verlagert die operativen Verantwortlichkeiten auf den Cloud- oder Edge-Anbieter, wodurch Wartungsaufgaben für die Infrastruktur entfallen
  • skaliert automatisch nativ, um zu vermeiden, dass im Voraus Kapazitäten aufgebaut werden müssen
  • ermöglicht Entwicklern, sich auf das Erstellen und Ausführen von Anwendungen und Services zu konzentrieren, ohne an Server zu denken

FaaS ist eine serverlose Methode zur Ausführung kleiner Codeelemente an der Edge. Sie ermöglicht Entwicklern, Code schnell zu schreiben und bereitzustellen, um ereignisgesteuerte Computing-Prozesse zur Optimierung des Unternehmens- oder Nutzererlebnisses zu steuern.

EdgeWorkers unterstützt JavaScript nach dem Standard ES2015 (ECMAScript 2015). Typescript wird auch als vorkompilierte Option über Bindings an unsere EdgeWorkers-JavaScript-Spezifikation unterstützt.

EdgeWorkers nutzt die V8‑Engine von Google für die Laufzeit der Codeausführung. Sie ist leistungsstark und entwickelt sich ständig weiter und verbessert sich.

Ja. Sehen Sie sich unser öffentliches GitHub-Repository an, in dem mehrere Anwendungsbeispiele für EdgeWorkers beschrieben werden. Darüber hinaus gibt es eine Live-Demo-Website, auf der Sie auf jeden Anwendungsfall klicken können, um zu erfahren, wie der Code funktioniert.

EdgeWorkers bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion für die Bereitstellung von Code auf der weltweit am stärksten verteilten Edge-Computing-Plattform mit niedriger Latenz. Während des kostenlosen Testzeitraums werden Ihnen keine Gebühren berechnet.

Ressourcen

Think Global, Compute Local – 5 Anwendungsfälle für Edge Computing

Erfahren Sie, wie Sie mit Akamai Ihre Anwendung an die Edge bringen und Code auf der weltweit verteilten Edge-Computing-Plattform mit geringer Latenz einsetzen können.

E-Book lesen

Edge Computing: Neue Funktionen für Entwickler, IT und Geschäft

Edge Computing bedeutet neue Funktionen für Entwickler, IT und Unternehmen – finden Sie heraus, wie Unternehmen dies einsetzen und vieles mehr.

Lösungsüberblick lesen

Akamai EdgeWorkers GitHub-Repository

Praktische Beispiele als Ausgangspunkt für EdgeWorkers.

GitHub besuchen
Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Kostenlose Testversion: EdgeWorkers

Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil. Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie EdgeWorkers 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst. Es gelten die Geschäftsbedingungen.

Richten Sie Ihre 30-tägige kostenlose Testversion ein:

  1. Formular absenden
  2. E-Mail-Adresse bestätigen
  3. Den Validierungs- und Überprüfungsprozess von Akamai durchlaufen
  4. Anmeldeanweisungen erhalten
  5. Anmelden und Ihre Instanz von EdgeWorkers einrichten

Es gelten die Geschäftsbedingungen.