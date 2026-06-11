Steigern Sie die Interaktion, indem Sie verschiedene Nutzer identifizieren und personalisierte und maßgeschneiderte Inhalte anbieten. Dies ist möglich, indem Sie in Echtzeit mit A/B-Tests experimentieren, um Nutzerpräferenzen ohne Performanceeinbußen zu identifizieren oder indem Sie Videomaterialien anpassen, um eine bessere Personalisierung, Sicherheit von Inhalten und das Einfügen von Werbeanzeigen zu ermöglichen.
Bieten Sie herausragende Nutzererlebnisse an der Edge
EdgeWorkers ist eine serverlose FaaS-Computing-Lösung (Function-as-a-Service), mit der Sie Ihre eigenen JavaScripte an der Edge ausführen und ein individuelles, außergewöhnliches Nutzererlebnis schaffen können. Durch die Verwendung der V8 JavaScript-Engine, die in Tausenden von globalen Points of Presence auf der Akamai-Plattform bereitgestellt wurde, können Ihre Entwickler hyperlokale, leichte Workloads mit geringer Latenz ausführen.
Beschleunigen Sie Ihre Anwendungen. Skalieren Sie nach Bedarf. Einfach durch Code.
Funktionsweise von EdgeWorkers
Funktionen
Die weltweit größte Edge-Plattform für serverloses Computing bietet eine unmittelbare Nähe zu den Endnutzern.
Skalieren Sie die Infrastruktur, selbst bei anhaltendem Wachstum oder massiven Trafficspitzen.
Greifen Sie mit Akamai EdgeKV lokal auf Daten zu und lesen Sie sie Daten an der Edge mit Cache-Geschwindigkeit.
Verwenden Sie eine serverlose Computing-Plattform für Ihre gesamte Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebung.
Führen Sie Code auf jedem Edge-Server nach Bedarf mit einer extrem schnellen Kaltstartzeit mit V8-Isolaten aus.
Zahlen Sie nur für das, was Sie verwenden, ohne zusätzliche Ressourcen für Trafficspitzen und Skalierbarkeit bereitstellen zu müssen.
Kundenreferenzen
Hier sind einige häufige Geschäftsszenarien, in denen EdgeWorkers eine Lösung bieten kann.
Entwickeln Sie neue Nutzererlebnisse
Entwickeln Sie neue Nutzererlebnisse
Optimieren der Inhaltsbereitstellung
Optimieren der Inhaltsbereitstellung
Leiten Sie Traffic auf der Grundlage von Anforderungsmerkmalen oder als Teil einer Rechenzentrums- oder App-Migration an verschiedene Quellen weiter, oder erstellen Sie mithilfe von Video-on-Demand-Clips oder vorhandenen Playlists eine simulierte lineare Live-Kanalauswahl.
Vereinfachen Sie interne Prozesse
Vereinfachen Sie interne Prozesse
Stellen Sie Code von Drittanbietern schnell und skalierbar bereit, ohne dass intensive Anwendungsänderungen oder Entwicklungszeiten und -ressourcen erforderlich sind. Authentifizieren, autorisieren und bewerten Sie den API-Traffic an der Edge, um Ihre API-Management-Infrastruktur zu skalieren; oder implementieren Sie einen CDN-Token-Manager, der Token für das CDN jedes Kunden generiert und anwendet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Serverloses Computing ist eine Zero-Management-Computing-Umgebung. Sie ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung und Ausführung ereignisgesteuerter Logik und kontextbezogener Daten, ohne sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern zu müssen. Serverlose Umgebungen sind in der Regel in zentralisierten oder Edge-Clouds als Managed Services vorhanden. Serverloses Computing:
- verlagert die operativen Verantwortlichkeiten auf den Cloud- oder Edge-Anbieter, wodurch Wartungsaufgaben für die Infrastruktur entfallen
- skaliert automatisch nativ, um zu vermeiden, dass im Voraus Kapazitäten aufgebaut werden müssen
- ermöglicht Entwicklern, sich auf das Erstellen und Ausführen von Anwendungen und Services zu konzentrieren, ohne an Server zu denken
FaaS ist eine serverlose Methode zur Ausführung kleiner Codeelemente an der Edge. Sie ermöglicht Entwicklern, Code schnell zu schreiben und bereitzustellen, um ereignisgesteuerte Computing-Prozesse zur Optimierung des Unternehmens- oder Nutzererlebnisses zu steuern.
EdgeWorkers unterstützt JavaScript nach dem Standard ES2015 (ECMAScript 2015). Typescript wird auch als vorkompilierte Option über Bindings an unsere EdgeWorkers-JavaScript-Spezifikation unterstützt.
EdgeWorkers nutzt die V8‑Engine von Google für die Laufzeit der Codeausführung. Sie ist leistungsstark und entwickelt sich ständig weiter und verbessert sich.
Ja. Sehen Sie sich unser öffentliches GitHub-Repository an, in dem mehrere Anwendungsbeispiele für EdgeWorkers beschrieben werden. Darüber hinaus gibt es eine Live-Demo-Website, auf der Sie auf jeden Anwendungsfall klicken können, um zu erfahren, wie der Code funktioniert.
EdgeWorkers bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion für die Bereitstellung von Code auf der weltweit am stärksten verteilten Edge-Computing-Plattform mit niedriger Latenz. Während des kostenlosen Testzeitraums werden Ihnen keine Gebühren berechnet.
Ressourcen
Kostenlose Testversion: EdgeWorkers
Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil. Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie EdgeWorkers 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst. Es gelten die Geschäftsbedingungen.
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- Formular absenden
- E-Mail-Adresse bestätigen
- Den Validierungs- und Überprüfungsprozess von Akamai durchlaufen
- Anmeldeanweisungen erhalten
- Anmelden und Ihre Instanz von EdgeWorkers einrichten
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