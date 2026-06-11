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Globaler technischer Support rund um die Uhr
Wenden Sie sich an unser technisches Support-Netzwerk – über das Akamai Control Center, das Support-Portal, telefonisch oder per E-Mail – und nutzen Sie die professionelle Fehlerbehebung, damit Ihre Systeme optimal laufen und geschützt sind.
Bei nicht dringenden Fragen wenden Sie sich bitte an das Support-Center für Online-Hilferessourcen, oder schicken uns eine E-Mail.
Benötigen Sie dringend Hilfe?
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Für Support in Lateinamerika
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Für Guardicore-Support
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Oder kontaktieren Sie uns telefonisch
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Für API-Security-Support (ehemals Noname Security)
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Zusätzliche Ressourcen
Sicherheitsteam kontaktieren
Bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an security@akamai.com
Wenn Sie Ihre Kommunikation verschlüsseln möchten, verwenden Sie bitte den PGP-Sicherheitsschlüssel von Akamai.
Informationen zu Bug-Prämien finden Sie auf der Seite zur Meldung von Schwachstellen an Akamai.
Peering-Informationen von Akamai
Akamai Technologies (AS20940) betreibt das weltweit größte Content Delivery Network (CDN). Das Peering mit Akamai ermöglicht eine schnellere und direkte Bereitstellung für Ihre Kunden, selbst bei Portfolios mit relativ unterschiedlichen Inhalten.
Werden Sie Partner – Akamai agiert gemäß einer öffentlichen Peering-Richtlinie und stellt in der Regel Verbindungen zu Route-Servern her.
Für Partner mit hoher Bandbreite steht Private Peering zur Verfügung. Bitte mailen Sie Anfragen an (peering@akamai.com). Unser PeeringDB-Eintrag enthält eine aktuelle Liste der Unternehmen und Standorte, die unser Private-Peering-Angebot nutzen.
Akamai betreibt kein Netzwerk; daher werden für die einzelnen Verbindungspunkte ggf. unterschiedliche Präfixe angegeben. Unterschiedliche Inhalte sind möglicherweise nicht im Cluster verfügbar, der Ihrem Netzwerk am nächsten ist, und werden u. U. über andere Verbindungspunkte bereitgestellt.
Prolexic (AS32787) gehört nun zu Akamai und ist der führende Dienstanbieter für DDoS-Abwehr. Wir bieten Kunden weltweit eine cloudbasierte Lösung und sind an wichtigen Internetknoten vertreten.
Als Peering-Partner von Prolexic profitieren Sie von einem kurzen Offload-Pfad, über den der DDoS-Traffic Ihres Netzwerks geleitet wird, sowie von einer größeren Nähe zu Kunden in unserem Netzwerk, bei denen es sich häufig um bekannte Marken handelt.
Missbrauchsmeldungen
Wenn Sie nach dem Lesen unserer Häufig gestellten Fragen und in Zusammenarbeit mit Ihren Internet- und Software-Anbietern daran interessiert sind, dass Akamai Ihren Traffic untersucht, können Sie eine Akamai-Untersuchung anfordern. Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus, um einen mutmaßlichen Angriff auf Akamai zu melden.