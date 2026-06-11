Akamai Technologies (AS20940) betreibt das weltweit größte Content Delivery Network (CDN). Das Peering mit Akamai ermöglicht eine schnellere und direkte Bereitstellung für Ihre Kunden, selbst bei Portfolios mit relativ unterschiedlichen Inhalten.

Werden Sie Partner – Akamai agiert gemäß einer öffentlichen Peering-Richtlinie und stellt in der Regel Verbindungen zu Route-Servern her.

Für Partner mit hoher Bandbreite steht Private Peering zur Verfügung. Bitte mailen Sie Anfragen an (peering@akamai.com). Unser PeeringDB-Eintrag enthält eine aktuelle Liste der Unternehmen und Standorte, die unser Private-Peering-Angebot nutzen.

Akamai betreibt kein Netzwerk; daher werden für die einzelnen Verbindungspunkte ggf. unterschiedliche Präfixe angegeben. Unterschiedliche Inhalte sind möglicherweise nicht im Cluster verfügbar, der Ihrem Netzwerk am nächsten ist, und werden u. U. über andere Verbindungspunkte bereitgestellt.

Prolexic (AS32787) gehört nun zu Akamai und ist der führende Dienstanbieter für DDoS-Abwehr. Wir bieten Kunden weltweit eine cloudbasierte Lösung und sind an wichtigen Internetknoten vertreten.

Als Peering-Partner von Prolexic profitieren Sie von einem kurzen Offload-Pfad, über den der DDoS-Traffic Ihres Netzwerks geleitet wird, sowie von einer größeren Nähe zu Kunden in unserem Netzwerk, bei denen es sich häufig um bekannte Marken handelt.