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Supportkontakte

Globaler technischer Support rund um die Uhr

Wenden Sie sich an unser technisches Support-Netzwerk – über das Akamai Control Center, das Support-Portal, telefonisch oder per E-Mail – und nutzen Sie die professionelle Fehlerbehebung, damit Ihre Systeme optimal laufen und geschützt sind.

Bei nicht dringenden Fragen wenden Sie sich bitte an das Support-Center für Online-Hilferessourcen, oder schicken uns eine E-Mail.

Benötigen Sie dringend Hilfe?

Kontaktmöglichkeiten

Support-Center in der Akamai Community
Anruf (nur in den USA)
Anruf (international)
Senden Sie uns gern eine E-Mail.
Globaler Akamai-Support – Telefonnummern

Für Support in Lateinamerika

Telefonnummern für Support:

Brasilien (gebührenfrei nur Inland)
Brasilien
Argentinien (gebührenfrei nur Inland)
Chile
Kolumbien
Costa Rica
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Für alle anderen lateinamerikanischen Länder senden Sie bitte eine E-Mail

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Für Guardicore-Support

Senden Sie Supportanfragen über das Akamai Control Center.

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Für API-Security-Support (ehemals Noname Security)

Kontaktmöglichkeiten

support@nonamesecurity.com
Customer Success Portal
Kundenschulungen
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Zusätzliche Ressourcen 

Sicherheitsteam kontaktieren

Bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an security@akamai.com

Wenn Sie Ihre Kommunikation verschlüsseln möchten, verwenden Sie bitte den PGP-Sicherheitsschlüssel von Akamai.

Informationen zu Bug-Prämien finden Sie auf der Seite zur Meldung von Schwachstellen an Akamai.

Peering-Informationen von Akamai

Akamai Technologies (AS20940) betreibt das weltweit größte Content Delivery Network (CDN). Das Peering mit Akamai ermöglicht eine schnellere und direkte Bereitstellung für Ihre Kunden, selbst bei Portfolios mit relativ unterschiedlichen Inhalten.

Werden Sie Partner – Akamai agiert gemäß einer öffentlichen Peering-Richtlinie und stellt in der Regel Verbindungen zu Route-Servern her.

Für Partner mit hoher Bandbreite steht Private Peering zur Verfügung. Bitte mailen Sie Anfragen an (peering@akamai.com). Unser PeeringDB-Eintrag enthält eine aktuelle Liste der Unternehmen und Standorte, die unser Private-Peering-Angebot nutzen.

Akamai betreibt kein Netzwerk; daher werden für die einzelnen Verbindungspunkte ggf. unterschiedliche Präfixe angegeben. Unterschiedliche Inhalte sind möglicherweise nicht im Cluster verfügbar, der Ihrem Netzwerk am nächsten ist, und werden u. U. über andere Verbindungspunkte bereitgestellt.

Prolexic (AS32787) gehört nun zu Akamai und ist der führende Dienstanbieter für DDoS-Abwehr. Wir bieten Kunden weltweit eine cloudbasierte Lösung und sind an wichtigen Internetknoten vertreten.

Als Peering-Partner von Prolexic profitieren Sie von einem kurzen Offload-Pfad, über den der DDoS-Traffic Ihres Netzwerks geleitet wird, sowie von einer größeren Nähe zu Kunden in unserem Netzwerk, bei denen es sich häufig um bekannte Marken handelt.

peering@akamai.com

Missbrauchsmeldungen

Wenn Sie nach dem Lesen unserer Häufig gestellten Fragen und in Zusammenarbeit mit Ihren Internet- und Software-Anbietern daran interessiert sind, dass Akamai Ihren Traffic untersucht, können Sie eine Akamai-Untersuchung anfordern. Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus, um einen mutmaßlichen Angriff auf Akamai zu melden.

Missbrauch melden
abuse@akamai.com

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