- Stellen Sie Inhalte rund um die Uhr zur Verfügung, und bringen Sie Ihre Marke so mit hoher Serviceverfügbarkeit in Verbindung.
- Nutzen Sie Optimierungen wie intelligentes Caching an der Edge, um die Download-Performance der Nutzer zu erhöhen.
- Sicherer Zugriff auf Inhalte mit TLS-Optionen, Tokenauthentifizierung und erweiterter Proxy-Erkennung.
- Nutzen Sie eine private Verbindung zwischen der Edge und der Public Cloud für eine kostengünstige Datenübertragung.
- Stellen Sie Entwicklungsteams die serverlosen Computing-Funktionen an der Edge zur Verfügung.
- Erhalten Sie Einblicke in wichtige Performancekennzahlen, indem Sie Trends und das Ausmaß der Nutzerinteraktionen ermitteln.
Bereitstellung und Downloads großer Dateien mit hoher Performance
Beschleunigen Sie die Distribution großer Dateien mit Download Delivery, einer leistungsstarken Lösung, die sich nahtlos skalieren lässt, um Gaming-Assets, Software-Updates, OTA-Autoupdates (Over-the-Air), Medien und mehr bereitzustellen – schnell, zuverlässig und global.
Begeistern Sie Ihre Zielgruppen überall mit schnelleren Downloads
Funktionsweise von Download Delivery
Funktionen
Kundenreferenzen
Anwendungsfälle für Download Delivery
Erfahren Sie, wie Sie mit Download Delivery große dateibasierte Inhalte über das Internet bereitstellen können.
Nutzer erwarten von Softwareanbietern einheitliche, sichere und optimierte Erlebnisse – für jeden Nutzer und auf jedem Gerät. Wenn das Downloaderlebnis nicht vorhersagbar und zuverlässig ist, nimmt die Nutzerinteraktion ab, was sich letztlich auch auf die Geschäftsergebnisse auswirkt. Ein wachsendes Online-Publikum kann außerdem unvorhersehbare Herausforderungen mit sich bringen. Softwareanbieter müssen in der Lage sein, die steigende Nachfrage zu bewältigen und gleichzeitig die Erwartungen ihrer Endnutzer zu erfüllen. Eine effiziente Strategie für Softwarebereitstellung und Downloads ist ein zentraler Faktor, um Nutzerzufriedenheit und -bindung sicherzustellen.
Download Delivery basiert auf der global verteilten Akamai Cloud für überlegene Kapazität, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Performance und bietet Ihren Endnutzern ein vorhersehbares, schnelles Download-Erlebnis.
Häufige Anwendungsfälle für Software sind:
- Firmware-Updates, einschließlich OTA
- Unternehmensweite Software-Updates
- Neue Softwareversionen und/oder -käufe
Der Erfolg am ersten Tag ist entscheidend. Wachsende Anhängerschaften oder der unerwartete virale Erfolg eines Spiels können hohe und unvorhersehbare Anforderungen stellen, was gelegentlich zu Nachfragespitzen während Spieleinführungsevents führen kann. Spielehersteller müssen in der Lage sein, solche Spitzen in der Nachfrage zu handhaben, ohne gleichzeitig die Erwartungen der Spieler aus den Augen zu verlieren, um nicht die negativen Folgen unzähliger negativer Spielererlebnisse erdulden zu müssen: negative Rezensionen und ein schlechter Markenruf. Für eine maximale Nutzergewinnung, Spielerbindung und Monetarisierung benötigen Sie daher eine effektive Strategie zur Verteilung und zum Download von Inhalten.
Spieler erwarten reibungslose Erlebnisse. Dafür sind schnelle Spieledownloads und nahezu sofortige Updates erforderlich sowie die intelligente Vorabplatzierung von Spielressourcen auf dem Gerät eines Spielers, bevor sie angefordert werden.
Download Delivery bietet hohe Performance bei der Online-Verteilung, die für Spiele und andere Inhalte auf Dateibasis optimiert wurde. Die Lösung fußt auf der weltweit verteilten Akamai Cloud und bietet herausragende Kapazität, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Performance, die Ihren Spielern ein zuverlässiges und schnelles Download-Erlebnis garantiert und sie damit bindet, während Sie zugleich ungestört auf Ihre Unternehmensziele hinarbeiten können.
Herunterladbare Inhalte gibt es überall im Web in Form von Bildern in sozialen Medien, herunterladbaren Videoinhalten, Audiobibliotheken und mehr. Nutzer erwarten sofortigen Zugriff auf diese Inhalte, wenn sie sie anfragen – und wenn das Erlebnis nicht vorhersehbar und zuverlässig ist, kann dies Auswirkungen auf Ihre Marke und Ihr Unternehmen haben.
Die Nutzer verstehen nicht, und es ist ihnen offen gesagt auch egal, wie komplex es ist, überall auf der Welt ein nahtloses Nutzererlebnis auf jedem Gerätetyp zu bieten und gleichzeitig gängige Herausforderungen im Internet zu meistern. Unternehmen, die herunterladbare Inhalte bereitstellen, müssen über eine effektive Strategie für die Verteilung und den Download von Inhalten verfügen, um die Interaktion mit den Spielern, die Bindung und die Monetarisierung zu fördern.
Download Delivery ermöglicht eine leistungsstarke, zuverlässige Verteilung von Inhalten auf globaler Ebene. Die Lösung basiert auf Akamai Cloud, die überragende Kapazität, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Performance gewährleistet. So können Sie ein konsistentes, schnelles Download-Erlebnis für außergewöhnliche Nutzererlebnisse bieten. Download Delivery kann mit Akamai Performance-Produkten gekoppelt werden, sodass eine End-to-End-Lösung für Downloads entsteht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Download Delivery unterstützt alle Arten und Größen von Inhalten, ist aber ideal für große, schrittweise heruntergeladene Videos und Dateien, die größer als 100 MB sind. Dazu gehören Software, Spiele, Patches, Firmware usw.
Download Delivery umfasst ein Service-Level-Agreement von Akamai, das Sie in Ihrem Kundenportalkonto finden können.
Download Delivery bietet mehrere verschiedene APIs, einschließlich Property Manager, Zertifikatbereitstellung und Reporting.
Download Delivery ist in Akamai Game Delivery und Akamai Software Delivery enthalten, bei denen es sich um Bereitstellungslösungen handelt, die die spezifischen Anforderungen dieser Spieler bzw. Nutzer erfüllen.
Bei Akamai NetStorage handelt es sich um eine hoch skalierbare Cloudspeicherlösung mit vielen Funktionen, wie z. B. geografisch verteilte Inhaltsreplikation für höhere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Performance.
Download Delivery bietet mehrere Berichte, die an Ihre Anforderungen angepasst werden können. Zu den Kennzahlen gehören Echtzeitdaten, Verlaufstraffic, Verlaufsperformance, Verlaufsverfügbarkeit, Verlaufs-URL-Anfragen, Aufrufe, Legacy-URL-Berichte für Daten pro URL und Proxyschutz. Akamai bietet außerdem die API Media Delivery Reports, die Sie aufrufen können, um nutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Download Delivery ist kein Content Delivery Network (CDN). Download Delivery nutzt Akamai Cloud, die weltweit größte verteilte Plattform, die als CDN fungiert. Auf diese Weise kann Download Delivery Inhalte näher an Ihre Nutzer liefern, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.
Ressourcen
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