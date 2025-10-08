Cloud Wrapper priorisiert die Servicezuverlässigkeit durch integrierte Redundanz und Fehlertoleranzmechanismen. Das bedeutet, dass Anfragespitzen an die Ursprungsinfrastrukturen vermieden werden und Integrität und Performance des Ursprungs erhalten bleiben.
Maximieren Sie die Ursprungsentlastung und senken Sie die Übertragungskosten
Verbessern Sie die Ursprungsentlastung und senken Sie die Cloud-Übertragungskosten mit Cloud Wrapper, der sich nahtlos mit privaten und Public-Cloudplattformen über die Akamai Cloud verbindet. Stellen Sie hohe Verfügbarkeit und konsistente Performance bei Trafficspitzen sicher, während Sie berechenbare Serviceverfügbarkeit beibehalten. Durch die Integration in die Bereitstellungsdienste von Akamai erhalten Endnutzer skalierbare und hochwertige Erlebnisse.
Umfassende Entlastung. Mehr einsparen. Begeisterte Zielgruppen.
So funktioniert Cloud Wrapper
Funktionen
- Automatische Replikation an mehreren Standorten maximiert Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit und Performance
- Nutzerdefiniertes Caching ermöglicht eine hohe Ursprungsentlastung bei Spitzenauslastung oder hohem Trafficvolumen
- Akamai-Bereitstellungsexperten stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Ziele
- Mit einer Profilanalyse können Sie Trafficspitzen vorhersehen und Ihren Speicherbedarf ermitteln
- Ermittlung des idealen Cache-Speicherorts für jeden Nutzer, um optimale Bereitstellung und Performance zu gewährleisten
- Integration mit Akamai-Bereitstellung und Drittanbieter-CDNs zur Optimierung des Workflows
Erfahren Sie, wie Sie mit Cloud Wrapper Ihren Ursprung entlasten und Übertragungskosten einsparen können.
Kontrolle der Übertragungskosten
Kontrolle der Übertragungskosten
Die Integrität und Performance des Ursprungs können sehr unterschiedlich ausfallen. Wenn ein Edge-Server eine Endnutzeranfrage für Inhalte erhält, die nicht zwischengespeichert wurden, kommt es zu einem Cachefehler und die Anfrage wird an den Ursprung gesendet. Wenn das Trafficvolumen in der Ursprungsinfrastruktur zunimmt, kann die Performance darunter leiden, wodurch Endnutzererlebnisse beeinträchtigt werden können. Wenn sich der Ursprung zudem in einer Public Cloud befindet, können für größere Anfragenvolumen zusätzliche Anforderungen an die Cloudinfrastruktur entstehen, und die Übertragungskosten können stark ansteigen.
Cloud Wrapper steigert die Effizienz des Cache für riesige Bibliotheken, die sowohl aus beliebten als auch selten abgerufenen Inhalten bestehen. Cachefehler an der Edge werden an die Caching-Ebene von Cloud Wrapper weitergeleitet. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte ohne Anfrage an den Ursprung bereitgestellt werden. Damit die Anzahl der Zugriffe auf den Ursprung insbesondere bei Events mit vielen Nutzern wie beliebten Live-Streaming-Veranstaltungen oder einer hohen Downloadnachfrage weiter sinkt, bietet Cloud Wrapper die Möglichkeit der Anfragenreduzierung. Dadurch werden mehrere Endnutzeranfragen für den Abruf vom Ursprung zusammengefasst. Das Ergebnis sind weniger und effizientere Ursprungsanfragen.
Schutz des Ursprungs vor Spitzen
Schutz des Ursprungs vor Spitzen
Die Maximierung der Entlastung des Ursprungs und die gleichbleibende Aufrechterhaltung dieses Niveaus sind unerlässlich. Wenn eine Flut von Anfragen den Ursprung direkt erreicht, könnten die Anfragen wie ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) wirken und zum Ausfall des Ursprungs führen.
Aus diesem Grund bietet Cloud Wrapper einen hochverfügbaren, konsistenten Spitzenschutz für den Ursprung. Die Lösung ist auf hohe Verfügbarkeit ausgelegt und verfügt über integrierte Redundanz mit mehreren unabhängigen Regionen, die Inhalte gleichmäßig verteilen und speichern. Jeder Inhalt befindet sich an mindestens zwei Speicherorten.
Das Architekturdesign von Cloud Wrapper ist auch nicht auf einen einzigen physischen Standort angewiesen. Wenn ein Bereich ausfällt, bereitet Cloud Wrapper die gespeicherten Inhalte erneut auf und verteilt sie gleichmäßig auf die verfügbaren Regionen. Jedes Mal, wenn eine Inhaltsanfrage in einer nicht verfügbaren Region eintrifft, wird die Anfrage an mindestens eine Backupregion weitergeleitet, bevor sie den Ursprung erreicht. Dieser Spitzenschutz bietet eine zusätzliche Sicherheit für ein gleichbleibend hohes Entlastungsniveau und sorgt dafür, dass Sie auf das nächste Live-Streaming-Ereignis, die nächste Veröffentlichung eines Spiels oder eine ungeplante Zunahme von Endnutzeranfragen optimal vorbereitet sind.
Multi-CDN-Architekturen
Multi-CDN-Architekturen
Die Verwaltung von Multi-CDN-Architekturen sorgt aufgrund der steigenden Ursprungsanfragen und Infrastrukturkosten für zusätzliche Komplexität bei der Aufrechterhaltung hoher Entlastungszahlen. Unabhängig davon, ob Sie einzelne oder mehrere Ursprünge zur Unterstützung Ihrer Multi-CDN-Architektur verwenden, kann Cloud Wrapper die Komplexität reduzieren.
Cloud Wrapper fungiert als zentraler Knotenpunkt für die Bereitstellungsarchitektur und sorgt so für eine gemeinsame Cachebarkeit. So werden vorhersehbare Auslagerungen und Kosteneinsparungen für Ihren Ursprung ermöglicht, wenn Ihre Multi-CDN-Architektur skaliert wird. Cloud Wrapper reduziert den an den Ursprung gesendeten Traffic durch zentrales Caching über mehrere CDNs hinweg. Damit verbessern sich die Cache-Treffer und die Anfragen von mehreren CDNs werden zusammengefasst, bevor sie an den Ursprung weitergeleitet werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Cloud Wrapper zeichnet sich durch die Optimierung der Konnektivität zwischen Public-Cloud-Infrastrukturen und der Akamai Cloud – der stark verteilten Edge- und Cloud-Plattform – sowie unübertroffene Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit aus.
Cloud Wrapper setzt auf einen „Fetch Once“-Prozess, um Kunden die größtmögliche Ursprungsentlastung zu ermöglichen. Die Architektur verwendet mehrere Techniken, die es ermöglichen, Inhalte so selten wie möglich vom Ursprung abzurufen, z. B. deterministische Bindung/Inhaltsserverabgleich sowie weniger Regionen, die an den Ursprung weitergeleitet werden.
In einigen Fällen erreicht Cloud Wrapper Entlastungsraten von über 99 %. Die Entlastungsrate hängt jedoch von der Art Ihrer Inhalte, den Cache-Bereinigungsrichtlinien und dem spezifischen Anwendungsfall ab.
Wenn Sie Ihre für Verbraucher bestimmten Inhalte in einer zentralisierten Public Cloud-Infrastruktur speichern, die oftmals auf eine begrenzte Anzahl von Rechenzentren angewiesen ist, befinden sich die Inhalte in der Regel weit vom Endnutzer entfernt. Wenn Nutzer große Inhaltsmengen anfordern, kann der Abruf vom Ursprung teuer sein und oftmals ist die Performance der Bereitstellung beeinträchtigt. Wenn stattdessen eine Lösung verwendet wird, die an der Edge weit verteilt ist, sodass Inhalte in unmittelbarer Nähe zu den Endnutzern bereitgestellt werden können, trägt dies zu einem verbesserten Nutzererlebnis bei. Die Herstellung einer optimalen Verbindung zwischen dem Cloud-Ursprungsservice und dem Edge-Netzwerk ist aus folgenden Gründen wichtig:
Möglichst viele Anfragen müssen durch das Edge-Netzwerk bedient werden, um ein optimales Endnutzererlebnis zu erzielen
Auslagerungsanfragen vom Ursprung reduzieren die Kosten für Datenübertragung sowie die Beeinträchtigung der Ursprungs-Performance
Ressourcen
Sie haben Fragen?
Problemlösungen sind unsere Spezialität. Wenden Sie sich an uns, selbst wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Schritt nicht sicher sind. Ein Experte wird sich noch heute mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ein Akamai-Experte wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.