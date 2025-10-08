Kontrolle der Übertragungskosten

Die Integrität und Performance des Ursprungs können sehr unterschiedlich ausfallen. Wenn ein Edge-Server eine Endnutzeranfrage für Inhalte erhält, die nicht zwischengespeichert wurden, kommt es zu einem Cachefehler und die Anfrage wird an den Ursprung gesendet. Wenn das Trafficvolumen in der Ursprungsinfrastruktur zunimmt, kann die Performance darunter leiden, wodurch Endnutzererlebnisse beeinträchtigt werden können. Wenn sich der Ursprung zudem in einer Public Cloud befindet, können für größere Anfragenvolumen zusätzliche Anforderungen an die Cloudinfrastruktur entstehen, und die Übertragungskosten können stark ansteigen.

Cloud Wrapper steigert die Effizienz des Cache für riesige Bibliotheken, die sowohl aus beliebten als auch selten abgerufenen Inhalten bestehen. Cachefehler an der Edge werden an die Caching-Ebene von Cloud Wrapper weitergeleitet. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte ohne Anfrage an den Ursprung bereitgestellt werden. Damit die Anzahl der Zugriffe auf den Ursprung insbesondere bei Events mit vielen Nutzern wie beliebten Live-Streaming-Veranstaltungen oder einer hohen Downloadnachfrage weiter sinkt, bietet Cloud Wrapper die Möglichkeit der Anfragenreduzierung. Dadurch werden mehrere Endnutzeranfragen für den Abruf vom Ursprung zusammengefasst. Das Ergebnis sind weniger und effizientere Ursprungsanfragen.