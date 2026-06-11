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Lösungen: Gesundheitswesen & Life Sciences

Erzielen Sie mit überragender Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bessere klinische und geschäftliche Ergebnisse

Mit Experten sprechen
Doctor in blue scrubs holding a notebook.

Innovation mit dem richtigen Partner

Bei Gesprächen im Gesundheitswesen geht es um Zugänglichkeit und die Geschwindigkeit der Bereitstellung. In der Technologie drehen sich die Gespräche um dieselben Themen. Ihr Unternehmen verlässt sich auf kontinuierliche Verfügbarkeit und muss konsistente Erlebnisse für Pflegeteams und Patienten bieten. Gleichzeitig wird der Schutz von Patientendaten immer komplexer, da Bedrohungsakteure ihre Strategien kontinuierlich weiterentwickeln – und das alles unter strengen regulatorischen Vorschriften. Akamai kann als Ihr Partner einen Beitrag dazu leisten, dass Sie die besten klinischen und finanziellen Ergebnisse erzielen.

Bessere Versorgung und mehr Sicherheit mit besseren Daten

Absicherung der Verfügbarkeit und Sicherheit des ortsunabhängigen Zugriffs

Bieten Sie ein zuverlässiges und konsistentes Erlebnis mit weniger Risiken und Komplexität – und erfüllen Sie gleichzeitig Compliance-Anforderungen wie den HIPAA.

Schutz für Ihr Netzwerk und Abwehr von Malware

Schützen Sie Patienteninformationen und geschützte Gesundheitsdaten (Protected Health Information, PHI) vor Phishing-Angriffen, Ransomware und Cyberkriminellen.

Intelligente und effiziente Skalierung

Nutzen Sie die Vorteile der Cloud, um Ihre Organisation im Gesundheitswesen zu skalieren, die Interoperabilität zu verbessern und die Kosten zu kontrollieren.

Das Gesundheitswesen unter dem Mikroskop: Konzentrierte Angriffe auf Anwendungen und APIs

Zu den neuen Angriffstrends gehören API-Angriffe gegen Kostenträger, DDoS-Angriffe gegen Pharmaunternehmen und entscheidende Herausforderungen für alle.

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Akamai unterstützt und schützt das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens

Ob KI, virtuelle Patientenbetreuung oder Cloud-Hosting – wir kennen die einzigartigen Antriebsfaktoren für jeden Fachbereich des Gesundheitswesens und der Life Sciences. Lesen Sie mehr darüber, wie unsere Lösungen nicht nur die heutigen Herausforderungen bewältigen, sondern auch den Fortschritt von morgen ermöglichen.

Anbieter

Sie möchten Patienten und ihre Daten schützen, gesetzliche Vorgaben erfüllen und Ihre Strategie zur digitalen Transformation weiterentwickeln.

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Kostenträger

Kosten einsparen. Leben retten. Das Gesundheitswesen ist eine komplizierte Branche, in der Versicherer wie Sie auf dem neuesten Stand bleiben müssen.

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Pharmazeutika und Life Sciences

Die Krankheiten, die Sie behandeln und denen sie vorbeugen, sind genauso komplex und vielfältig wie Ihre Geschäftsmodelle und Technologieanforderungen.

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IT im Gesundheitswesen

Von EHRs bis hin zu Wearables – und darüber hinaus – Ihre Technologie treibt Innovationen in allen Bereichen des Gesundheitswesens voran.

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„Insgesamt war meine Erfahrung mit Akamai API Security positiv. Die Plattform bietet durchgehend starke Sicherheitsfunktionen, zuverlässige Performance und Skalierbarkeit.“

– Projektleiter für Cybersicherheit in der Gesundheits- und Biotech-Branche

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Kundenreferenzen

Führender Anbieter im Gesundheitswesen

Durch die Partnerschaft mit Akamai hat dieser führende Anbieter im Gesundheitswesen in Indien Patientendaten in großem Umfang vor Bedrohungen bis hin zu anfälligen APIs geschützt.

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Novant Health

Erkennung und Abwehr von API-Risiken mit Transparenz, Datenschutz und „Shift-Left“-Tests

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US-Gesundheitsunternehmen

Network Engineers setzten auf Layer-7-Transparenz und intelligente Richtlinien mit Mikrosegmentierung, um Cyberrisiken zu verringern.

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„Akamai bietet uns Klarheit, Schutz und Kontrolle, weshalb wir uns auf das Patientenerlebnis statt auf die komplexe Infrastruktur konzentrieren können.“

– Vice President und Chief Information Security Officer

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Anwendungsfälle im Gesundheitswesen und der Biotech-Branche

Schützen Sie Ihre Infrastruktur

Sichern Sie Ihre Infrastruktur, um Ausfallzeiten durch Cyberangriffe und Datendiebstahl zu verhindern.

Produkte

DDoS-Schutz

Fortschrittliche DDoS-Abwehr schützt unsere Rechenzentren und verhindert Angriffe auf Ihre Infrastruktur.

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Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

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DNS Manager

Eine umfassende Schnittstelle in unserem Cloud Manager, die Ihnen einen vollständigen Überblick über DNS-Datensätze bietet.

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Application Load Balancer Cloudlet

Maximale App-Performance und -Verfügbarkeit durch einen schnellen, zuverlässigen Lastausgleich.

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Schützen Sie Ihr Unternehmen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Nutzer und Daten – einschließlich Remote-Mitarbeiter und Dritter.

Produkte

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

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Akamai MFA

Verhindern Sie die Übernahme von Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung auf Basis von FIDO2.

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Secure Internet Access Enterprise

Erkennen und blockieren Sie proaktiv Malware, Ransomware, Phishing und Datenextraktionsangriffe.

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Enterprise Application Access

Reduzieren Sie den Zugriff auf Netzwerkebene und stellen Sie granularen Anwendungszugriff basierend auf Identität und Kontext bereit.

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Schützen Sie Apps und APIs

Sichere digitale Interaktionen mit Ihren Patienten und Mitgliedern bei gleichzeitiger Gewährleistung einer 100%igen Verfügbarkeit.

Produkte

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

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App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

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Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

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Verbessern Sie Cloud Computing und Performance

Ermöglichen Sie die Migration in die Cloud und Workflows über die Cloud- und Edge-Computing-Plattformen.

Produkte

Akamai Cloud

Computing-, Speicher-, Netzwerk-, Datenbank- und Container-Management-Clouddienste.

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EdgeWorkers

Führen Sie JavaScript-Funktionen in der Edge aus, um die Website-Performance zu optimieren und das Weberlebnis anzupassen.

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Ion

Sorgen Sie für ein optimiertes und zuverlässiges Nutzererlebnis auf Ihrer Website – dynamisch und skalierbar.

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Image & Video Manager

Verbessern Sie digitale Erlebnisse mit intelligenter Bild- und Videooptimierung für jeden Nutzer auf jedem Gerät.

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Global Traffic Management

Optimieren Sie die Anwendungsperformance und vermeiden Sie Ausfälle mit intelligentem Lastausgleich.

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mPulse

Messen Sie die geschäftlichen Auswirkungen von realen Nutzererlebnissen in Echtzeit.

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Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Sie haben Fragen?

Sie stehen vor Herausforderungen. Wir bieten Lösungen. Wenden Sie sich noch heute an die Experten von Akamai, um eine individuelle Bewertung Ihrer Sicherheits-, Cloud- oder Performancelage zu erhalten.

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