Bei Gesprächen im Gesundheitswesen geht es um Zugänglichkeit und die Geschwindigkeit der Bereitstellung. In der Technologie drehen sich die Gespräche um dieselben Themen. Ihr Unternehmen verlässt sich auf kontinuierliche Verfügbarkeit und muss konsistente Erlebnisse für Pflegeteams und Patienten bieten. Gleichzeitig wird der Schutz von Patientendaten immer komplexer, da Bedrohungsakteure ihre Strategien kontinuierlich weiterentwickeln – und das alles unter strengen regulatorischen Vorschriften. Akamai kann als Ihr Partner einen Beitrag dazu leisten, dass Sie die besten klinischen und finanziellen Ergebnisse erzielen.