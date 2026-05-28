X
Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

Prolexic

Stoppen Sie DDoS-Angriffe in der Cloud, hybrid und On-Premise – in jeder Größenordnung.

Video ansehen (01:14)
Individuelles Briefing zu Bedrohungen abrufen

Erleben Sie den Prolexic DDoS-Schutz über Akamai Direct Connect.

Funktionen anzeigen

DDoS-Abwehr und Network Cloud Firewall. In der Cloud, vor Ort oder hybrid

Profitieren Sie von umfassendem, zuverlässigem und flexiblem DDoS-Schutz mit Prolexic, der vertrauenswürdigsten DDoS-Lösung der Branche. 

Akamai Prolexic bietet DDoS-Schutz für jede Umgebung, einschließlich in der Cloud, On-Prem (powered by Corero) und hybrid. Mit einer unübertroffenen „dedizierten Verteidigungskapazität“ von mehr als 20 Tbit/s und einem globalen, rund um die Uhr verfügbaren SOCC-Service haben selbst die größten und komplexesten DDoS-Angriffe keine Chance.

Bekämpfen Sie die bösartigen Bedrohungen Ihrer Bandbreite

Risikominderung mit einer bewährten Plattform

Prolexic hat viele der größten und raffiniertesten Angriffe in der Internetgeschichte aufgehalten.

Stoppen Sie Angriffe sofort

Unser Null-Sekunden-SLA und über 225 SOCC-Sicherheitsexperten arbeiten vor, während und nach einem Angriff für Sie.

Stellen Sie alles bereit, was Sie brauchen, wo Sie es brauchen

Verteidigung ist überall verfügbar, wo Sie sie benötigen: in der Cloud, vor Ort (powered by Corero) oder als hybride Lösung.

Wie Prolexic funktioniert

Konfigurieren

Eingehender Traffic wird an Prolexic weitergeleitet – in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Dies dient als Schutz vor DDoS-Angriffen.

Untersuchen

Prolexic untersucht den Traffic und wendet proaktive oder nutzerdefinierte Schutzmaßnahmen an, die darauf ausgelegt sind, Angriffe sofort zu erkennen und zu stoppen.

Filter

Prolexic trennt Angriffstraffic von legitimem Traffic und eliminiert so in Echtzeit die Gefahr von Überlastung und Ausfällen.

Bereitstellen

Nur sauberer Traffic wird in Ihren Systemen zugelassen, um Ausfallzeiten oder Latenz zu vermeiden und die Performance zu verbessern.

Apps, APIs and DDoS 2026

Bericht: Angreifer nutzen KI, um Bedrohungen miteinander zu verknüpfen

Angreifer verstärken alte Taktiken mit KI-Präzision. Im SOTI-Bericht 2026 erhalten Sie Expertendaten zu steigenden API- und DDoS-Bedrohungen.

Bericht herunterladen

Neue Funktionen

Prolexic über Akamai Direct Connect

Prolexic ist jetzt über Akamai Direct Connect verfügbar

Akamai Direct Connect bietet direkte, sichere, private und leistungsstarke Konnektivität zwischen dem Ursprungsserver eines Kunden und Akamai. Prolexic über Akamai Direct Connect bietet einfachen Zugang zu leistungsstarkem DDoS-Schutz.

Gesteigerte Sicherheit Ihres eingehenden Traffics

Die Konnektivität zwischen Akamai und Ihrem Ursprungsserver bleibt privat und ist sicherer als offene Internetrouten.

Schutz trotz großer Trafficmengen

GRE-Tunnel liefern große Trafficpakete von bis zu 1.500 Byte, ohne dass MSS-Anpassungen erforderlich sind.

Erhöhte Resilienz Ihres DDoS-Schutzes

Profitieren Sie von DDoS-Sicherheit mit bis zu 99,99 % Verfügbarkeit der Netzwerkkonnektivität und sogar SLAs für 100-prozentige Verfügbarkeit der Prolexic-Plattform.

Prolexic Network Cloud Firewall

Gehen Sie mit der Prolexic Network Cloud Firewall über DDoS-Schutz hinaus

Die Prolexic Network Cloud Firewall ist Ihre erste Verteidigungslinie und befindet sich an der Netzwerkedge, außerhalb aller anderen Firewalls. Sie können Ihre eigenen Zugriffssteuerungslisten und Firewallregeln definieren und verwalten oder sich von Prolexic Listen vorschlagen lassen – so können Sie sich auf eine proaktive Verteidigung verlassen, die über DDoS hinausgeht.

Eine Firewall vor Ihren Firewalls

Mit standort- und IP-basierten Zugriffssteuerungslisten können Sie jetzt genau steuern, welcher Traffic auf Ihre Firewalls trifft.

Schützen Sie Ihr Netzwerk vor Zero-Day-Angriffen

Sichern Sie Ihr Netzwerk schnell und zentral, ohne jede einzelne Firewall einzeln aktualisieren zu müssen.

Unzählige Möglichkeiten und Anwendungsfälle

Durch API-basierte Integrationen erhalten Sie mehr Transparenz und Flexibilität, um Ihr Netzwerk zu schützen.

Funktionen

  • DDoS-Erkennung, -Abwehr und -Schutz
  • Verfügbar als Cloud-Service, als Lösung vor Ort (powered by Corero) oder als hybride Lösung, die beide kombiniert
  • Für Unternehmen, Netzwerkserviceanbieter, Cloud- und Hosting-Anbieter sowie SaaS-/PaaS-/IaaS-Plattformen
  • Akamai-Netzwerkkapazität von über 1 Pbit/s und 32 globale Anycast-Scrubbing-Center von Prolexic mit über 20 Tbit/s dedizierter DDoS-Abwehr
  • Flexible Konnektivitäts- und Integrationsoptionen zum Schutz hybrider Ursprünge
  • Netzwerkweite ACLs und Firewall-Regeln mit Prolexic Network Cloud Firewall
  • SLA für 100 % Plattformverfügbarkeit und branchenführende Null-Sekunden-Abwehr
  • Support rund um die Uhr und eine Vielzahl von optionalen Managed SOC-Services
  • Dynamische Abwehrmechanismen skalieren die Kapazität zur Abwehr von Angriffen über IPv4- und IPv6-Traffic

Kundenreferenzen

Intuit

Mithilfe von Akamai gewährleistet Intuit die ständige Verfügbarkeit und Sicherheit von TurboTax, QuickBooks und Mint.

Kundenreferenz lesen

Smilegate West

Smilegate West bietet Tausenden von Spielern perfekte Gaming-Erlebnisse – mit dem DDoS-Schutz von Akamai.

Kundenreferenz lesen
Finastra logo

Finastra

Finastra, der führende Fintech-Anbieter, schützt Open-Finance-Apps und APIs mit Akamai

Kundenreferenz lesen

Anwendungsfälle für den DDoS-Schutz

Erfahren Sie, wie der DDoS-Schutz von Akamai Sie bei diesen spezifischen Anforderungen unterstützt.

Abwehrmaßnahmen stärken

Verstärken Sie Ihren Schutzwall gegen DDoS-Angriffe

Prolexic besitzt proaktive Abwehrmechanismen, die mehr als 98 % der Angriffe mit einem Null-Sekunden-SLA sofort stoppen. Dazu gehört auch die bewährte Fähigkeit, hochkomplexe, großangelegte Angriffe abzuwehren, ohne die Qualität der Abwehr zu beeinträchtigen.

Sicherheitsstrategien vereinheitlichen

Vereinheitlichen Sie Ihre Sicherheitsstrategien

Prolexic ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung von DDoS-Abwehrrichtlinien unabhängig davon, wo Anwendungen gehostet werden, und leistet so einen Beitrag zur Vereinheitlichung Ihrer Sicherheitsstrategie.

Reaktion auf Vorfälle optimieren

Reaktion auf Vorfälle optimieren

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um individuelle Runbooks und Übungen zur Servicevalidierung zu entwerfen sowie Übungen zur Betriebsbereitschaft für die Sicherstellung der Geschäftskontinuität im Falle eines Angriffs durchzuführen.

Services mit Mehrwert

Erweitern Sie mit DDoS-Schutz Ihr Service-Portfolio

Netzwerkserviceanbieter, ISPs, Hoster, Cloudanbieter und Unternehmen, die SaaS, PaaS oder IaaS anbieten, nutzen Prolexic nicht nur, um ihre Infrastruktur und Plattformen zu schützen, sondern bieten es auch als Service mit Mehrwert an, um zusätzliche Umsätze zu generieren und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Hauptangebote zu erhöhen.

Flexible Bereitstellung

DDoS-Schutz ohne Kosten für die Traffic-Umleitung

Mit unserem flexiblen Bereitstellungsmodell können Sie Ihren Scrubbing-Service intern übernehmen und die Übertragungskosten minimieren oder eliminieren. Prolexic On-Prem wird von Corero unterstützt, einem erfahrenen Experten für Lösungen vor Ort. Sollte ein Angriff so groß sein, dass Ihre Kapazitäten vor Ort übersteigt, kann On-Prem als hybride Lösung mit der cloudbasierten DDoS-Plattform von Prolexic kombiniert werden, mit der Sie Zugriff auf über 20 Tbit/s Abwehrkapazität, über 32 Cloud-Scrubbing-Center weltweit und Null-Sekunden-SLAs mit 100 % Verfügbarkeit erhalten.

Niedrige Latenz für hohes Daten-Traffic-Volumen

Erfüllen Sie die Latenzanforderungen für hohe Trafficvolumen

Vermeiden Sie zusätzliche Latenz durch Dateiübertragungen und externes Scrubbing für datenintensive Echtzeit-Services wie Video, Gaming sowie Sprach- oder Multimedia-Anwendungen. Mit unserer hybriden Lösung können Sie vor Ort DDoS-Schutz bereitstellen und gleichzeitig die Vorteile der riesigen cloudbasierten Verteidigungskapazität von Prolexic genießen, die große, ausdauernde Angriffe abwehrt.

Network Cloud Firewall

Erweitern Sie Ihren Schutz über DDoS hinaus

Mit der Prolexic Network Cloud Firewall können Sie Ihre Netzwerksicherheit über DDoS hinaus erweitern. Die Cloud-Firewall befindet sich an der Edge Ihres Netzwerks und schützt alle anderen spezialisierten Firewalls vor schädlichem Traffic, bevor er Ihr Netzwerk erreichen kann. Sie können Ihre eigenen Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs) und Regeln basierend auf standort- und IP-basierten Einschränkungen definieren und verwalten oder sich von Prolexic ACLs vorschlagen lassen, um eine proaktive Verteidigung zu erreichen. Das ist besonders nützlich, wenn eine Zero-Day-Schwachstelle entdeckt wird – denn so können Sie schnell zentral verwaltete Kontrollen durchführen, um Ihre Netzwerkressourcen zu schützen.

Darüber hinaus kann die Network Cloud Firewall über APIs in andere Sicherheitssysteme integriert werden. Das zeigt Ihnen nicht nur genauer, inwiefern Ihre Regeln das Netzwerk schützen, sondern steigert auch Ihre Flexibilität beim Schutz Ihrer digitalen Infrastruktur-Assets gemäß Ihren spezifischen Anforderungen und verbessert die Compliance, indem menschliche Fehler reduziert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Akamai Prolexic ist die branchenweit größte DDoS-Plattform, die in der Cloud, vor Ort (powered by Corero) oder als hybride Lösung verfügbar ist. Prolexic bietet Inline-/Datapath-Schutz an der Edge oder über mehrere Scrubbing-Center an mehr als 32 globalen Standorten sowie eine beeindruckende dedizierte Verteidigungskapazität von 20 Tbit/s.

Alle Scrubbing-Center von Akamai gewährleisten DDoS-Schutz für Ihren Traffic. Prolexic nutzt Anycast-Routing, um den Angriffstraffic in der Nähe der Quelle abzuwehren und gleichzeitig die gesamte Kapazität der globalen Plattform für die Abwehr der größten Angriffe einzusetzen. Prolexic On-Prem, powered by Corero, bietet auch internes Scrubbing mit der Möglichkeit, bei großen, anhaltenden Angriffen, die die Kapazitäten vor Ort überlasten, cloudbasiertes Scrubbing zu verwenden.

Prolexic ist als „Always-on“ oder „On-Demand“ verfügbar, sodass Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen auswählen können. Always-On ist unsere beliebteste Lösung, bei der der gesamte eingehende Traffic durch Prolexic geleitet wird. Mit On-Demand wird Ihr Traffic nur während eines Angriffs durch Ihr Netzwerkteam weitergeleitet. Akamai bietet außerdem einen Service für die vereinfachte Weiterleitung an, der die Lösung bei Bedarf für Ihr Team verwalten kann.

Prolexic ist jetzt über Akamai Direct Connect verfügbar, eine direkte, hochsichere und private Netzwerkverbindung zwischen dem Ursprungsserver eines Kunden und der Akamai Prolexic-Infrastruktur. Dies ermöglicht eine nahtlose Verbindung zu Akamai-Services und unterstützt 10G- und 100G-Port-Konnektivität. Zudem werden höhere Trafficdurchsätze unterstützt als bei herkömmlichen Prolexic-Services. Unternehmen mit zahlreichen Datenpaketen können ihren Traffic über GRE-Tunnel bereitstellen, ohne dass eine Fragmentierung oder eine Anpassung der maximalen Segmentgröße (Maximum Segment Size, MSS) erforderlich ist. Prolexic über Akamai Direct Connect bietet eine Verfügbarkeit von 99,9 % bis 99,99 % für die Netzwerkkonnektivität, wie im Service Level Agreement (SLA) definiert. Die Prolexic-DDoS-Plattform verfügt über ein SLA für 100-prozentige Verfügbarkeit, wodurch sichergestellt wird, dass die digitale Infrastruktur eines Kunden ununterbrochen auf den effektivsten DDoS-Schutz zugreifen kann.

Für die Prolexic Routed GRE-Option benötigen Sie einen zugewiesenen /24- oder größeren adressierbaren Netzwerkblock (IPv4) (bzw. /48 bei IPv6); die Möglichkeit, Ihren Netzwerktraffic über BGP zu adressieren; sowie Unterstützung für Generic Routing Encapsulation (GRE) mit Ihrer Netzwerkhardware am Ursprung. Wir empfehlen allen Kunden außerdem die Festlegung der maximalen Segmentgröße aller Pakete, um die GRE-Tunnelstabilisierung für Routed GRE zu verbessern. Für Kunden mit weniger als einem routbaren IPv4 /24 und/oder IPv6 /48, einem fragmentierten IP-Raum oder Anbieter von Cloud-Hosting sorgt die Option Prolexic IP Protect für den gleichen Grad an DDoS-Schutz über IP Anycast, um symmetrischen Traffic über die Scrubbing-Center von Akamai zu leiten.

Zum umfassenden Managed Service von Prolexic gehört die Überprüfung und Analyse von Angriffen vor, während und nach der Abwehr durch unser rund um die Uhr aktives SOCC, um die DDoS-Abwehr und die Vorfallsreaktion zu optimieren. Dazu stehen mehr als 225 Mitarbeiter vor Ort an sechs Standorten weltweit bereit.

Ressourcen

Technische Dokumente: Prolexic jetzt ausprobieren

Die richtigen Antworten finden Sie in unserer Produktdokumentation, in der Akamai-Community und in vielen anderen Ressourcen.

TechDocs lesen

Abwehr von DDoS-Angriffen in Hybrid-Cloud-Umgebungen

DDoS-Angriffe auf lokale, Cloud- und hybride Umgebungen sind komplexer als je zuvor. Stärken Sie Ihre Verteidigung noch heute.

E-Book lesen

11 DDoS-Mythen, die sich hartnäckig halten

Wenn es um die Evaluierung von DDoS-Lösungen für den Schutz Ihrer digitalen Infrastruktur geht, sollten Sie sich vor den folgenden, weit verbreiteten Mythen in Acht nehmen.

Whitepaper lesen
Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Individuelles Briefing zu Bedrohungen erhalten

Möchten Sie einen Insider-Einblick in die DDoS-Bedrohungslandschaft erlangen? 

Melden Sie sich für ein personalisiertes Briefing zu DDoS-Bedrohungen durch einen Sicherheitsexperten an. Die folgenden Themen werden behandelt:

  • Branchenspezifische Bedrohungen und Angriffstrends
  • Durch das Akamai-Team von mehr als 225 Sicherheitsforschern zusammengetragene DDoS-Erkenntnisse
  • Abwehrstrategien speziell für die Angriffsfläche Ihres Unternehmens

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein Experte von Akamai wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Demo zu planen.