Erweitern Sie Ihren Schutz über DDoS hinaus

Mit der Prolexic Network Cloud Firewall können Sie Ihre Netzwerksicherheit über DDoS hinaus erweitern. Die Cloud-Firewall befindet sich an der Edge Ihres Netzwerks und schützt alle anderen spezialisierten Firewalls vor schädlichem Traffic, bevor er Ihr Netzwerk erreichen kann. Sie können Ihre eigenen Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs) und Regeln basierend auf standort- und IP-basierten Einschränkungen definieren und verwalten oder sich von Prolexic ACLs vorschlagen lassen, um eine proaktive Verteidigung zu erreichen. Das ist besonders nützlich, wenn eine Zero-Day-Schwachstelle entdeckt wird – denn so können Sie schnell zentral verwaltete Kontrollen durchführen, um Ihre Netzwerkressourcen zu schützen.

Darüber hinaus kann die Network Cloud Firewall über APIs in andere Sicherheitssysteme integriert werden. Das zeigt Ihnen nicht nur genauer, inwiefern Ihre Regeln das Netzwerk schützen, sondern steigert auch Ihre Flexibilität beim Schutz Ihrer digitalen Infrastruktur-Assets gemäß Ihren spezifischen Anforderungen und verbessert die Compliance, indem menschliche Fehler reduziert werden.