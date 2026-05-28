Erfahren Sie, wie der DDoS-Schutz von Akamai Sie bei diesen spezifischen Anforderungen unterstützt.
DDoS-Abwehr und Network Cloud Firewall. In der Cloud, vor Ort oder hybrid
Profitieren Sie von umfassendem, zuverlässigem und flexiblem DDoS-Schutz mit Prolexic, der vertrauenswürdigsten DDoS-Lösung der Branche.
Akamai Prolexic bietet DDoS-Schutz für jede Umgebung, einschließlich in der Cloud, On-Prem (powered by Corero) und hybrid. Mit einer unübertroffenen „dedizierten Verteidigungskapazität“ von mehr als 20 Tbit/s und einem globalen, rund um die Uhr verfügbaren SOCC-Service haben selbst die größten und komplexesten DDoS-Angriffe keine Chance.
Bekämpfen Sie die bösartigen Bedrohungen Ihrer Bandbreite
Wie Prolexic funktioniert
Neue Funktionen
Prolexic über Akamai Direct Connect
Prolexic ist jetzt über Akamai Direct Connect verfügbar
Akamai Direct Connect bietet direkte, sichere, private und leistungsstarke Konnektivität zwischen dem Ursprungsserver eines Kunden und Akamai. Prolexic über Akamai Direct Connect bietet einfachen Zugang zu leistungsstarkem DDoS-Schutz.
Prolexic Network Cloud Firewall
Gehen Sie mit der Prolexic Network Cloud Firewall über DDoS-Schutz hinaus
Die Prolexic Network Cloud Firewall ist Ihre erste Verteidigungslinie und befindet sich an der Netzwerkedge, außerhalb aller anderen Firewalls. Sie können Ihre eigenen Zugriffssteuerungslisten und Firewallregeln definieren und verwalten oder sich von Prolexic Listen vorschlagen lassen – so können Sie sich auf eine proaktive Verteidigung verlassen, die über DDoS hinausgeht.
Funktionen
- DDoS-Erkennung, -Abwehr und -Schutz
- Verfügbar als Cloud-Service, als Lösung vor Ort (powered by Corero) oder als hybride Lösung, die beide kombiniert
- Für Unternehmen, Netzwerkserviceanbieter, Cloud- und Hosting-Anbieter sowie SaaS-/PaaS-/IaaS-Plattformen
- Akamai-Netzwerkkapazität von über 1 Pbit/s und 32 globale Anycast-Scrubbing-Center von Prolexic mit über 20 Tbit/s dedizierter DDoS-Abwehr
- Flexible Konnektivitäts- und Integrationsoptionen zum Schutz hybrider Ursprünge
- Netzwerkweite ACLs und Firewall-Regeln mit Prolexic Network Cloud Firewall
- SLA für 100 % Plattformverfügbarkeit und branchenführende Null-Sekunden-Abwehr
- Support rund um die Uhr und eine Vielzahl von optionalen Managed SOC-Services
- Dynamische Abwehrmechanismen skalieren die Kapazität zur Abwehr von Angriffen über IPv4- und IPv6-Traffic
Kundenreferenzen
Anwendungsfälle für den DDoS-Schutz
Abwehrmaßnahmen stärken
Verstärken Sie Ihren Schutzwall gegen DDoS-Angriffe
Prolexic besitzt proaktive Abwehrmechanismen, die mehr als 98 % der Angriffe mit einem Null-Sekunden-SLA sofort stoppen. Dazu gehört auch die bewährte Fähigkeit, hochkomplexe, großangelegte Angriffe abzuwehren, ohne die Qualität der Abwehr zu beeinträchtigen.
Sicherheitsstrategien vereinheitlichen
Vereinheitlichen Sie Ihre Sicherheitsstrategien
Prolexic ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung von DDoS-Abwehrrichtlinien unabhängig davon, wo Anwendungen gehostet werden, und leistet so einen Beitrag zur Vereinheitlichung Ihrer Sicherheitsstrategie.
Reaktion auf Vorfälle optimieren
Reaktion auf Vorfälle optimieren
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um individuelle Runbooks und Übungen zur Servicevalidierung zu entwerfen sowie Übungen zur Betriebsbereitschaft für die Sicherstellung der Geschäftskontinuität im Falle eines Angriffs durchzuführen.
Services mit Mehrwert
Erweitern Sie mit DDoS-Schutz Ihr Service-Portfolio
Netzwerkserviceanbieter, ISPs, Hoster, Cloudanbieter und Unternehmen, die SaaS, PaaS oder IaaS anbieten, nutzen Prolexic nicht nur, um ihre Infrastruktur und Plattformen zu schützen, sondern bieten es auch als Service mit Mehrwert an, um zusätzliche Umsätze zu generieren und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Hauptangebote zu erhöhen.
Flexible Bereitstellung
DDoS-Schutz ohne Kosten für die Traffic-Umleitung
Mit unserem flexiblen Bereitstellungsmodell können Sie Ihren Scrubbing-Service intern übernehmen und die Übertragungskosten minimieren oder eliminieren. Prolexic On-Prem wird von Corero unterstützt, einem erfahrenen Experten für Lösungen vor Ort. Sollte ein Angriff so groß sein, dass Ihre Kapazitäten vor Ort übersteigt, kann On-Prem als hybride Lösung mit der cloudbasierten DDoS-Plattform von Prolexic kombiniert werden, mit der Sie Zugriff auf über 20 Tbit/s Abwehrkapazität, über 32 Cloud-Scrubbing-Center weltweit und Null-Sekunden-SLAs mit 100 % Verfügbarkeit erhalten.
Niedrige Latenz für hohes Daten-Traffic-Volumen
Erfüllen Sie die Latenzanforderungen für hohe Trafficvolumen
Vermeiden Sie zusätzliche Latenz durch Dateiübertragungen und externes Scrubbing für datenintensive Echtzeit-Services wie Video, Gaming sowie Sprach- oder Multimedia-Anwendungen. Mit unserer hybriden Lösung können Sie vor Ort DDoS-Schutz bereitstellen und gleichzeitig die Vorteile der riesigen cloudbasierten Verteidigungskapazität von Prolexic genießen, die große, ausdauernde Angriffe abwehrt.
Network Cloud Firewall
Erweitern Sie Ihren Schutz über DDoS hinaus
Mit der Prolexic Network Cloud Firewall können Sie Ihre Netzwerksicherheit über DDoS hinaus erweitern. Die Cloud-Firewall befindet sich an der Edge Ihres Netzwerks und schützt alle anderen spezialisierten Firewalls vor schädlichem Traffic, bevor er Ihr Netzwerk erreichen kann. Sie können Ihre eigenen Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs) und Regeln basierend auf standort- und IP-basierten Einschränkungen definieren und verwalten oder sich von Prolexic ACLs vorschlagen lassen, um eine proaktive Verteidigung zu erreichen. Das ist besonders nützlich, wenn eine Zero-Day-Schwachstelle entdeckt wird – denn so können Sie schnell zentral verwaltete Kontrollen durchführen, um Ihre Netzwerkressourcen zu schützen.
Darüber hinaus kann die Network Cloud Firewall über APIs in andere Sicherheitssysteme integriert werden. Das zeigt Ihnen nicht nur genauer, inwiefern Ihre Regeln das Netzwerk schützen, sondern steigert auch Ihre Flexibilität beim Schutz Ihrer digitalen Infrastruktur-Assets gemäß Ihren spezifischen Anforderungen und verbessert die Compliance, indem menschliche Fehler reduziert werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Akamai Prolexic ist die branchenweit größte DDoS-Plattform, die in der Cloud, vor Ort (powered by Corero) oder als hybride Lösung verfügbar ist. Prolexic bietet Inline-/Datapath-Schutz an der Edge oder über mehrere Scrubbing-Center an mehr als 32 globalen Standorten sowie eine beeindruckende dedizierte Verteidigungskapazität von 20 Tbit/s.
Alle Scrubbing-Center von Akamai gewährleisten DDoS-Schutz für Ihren Traffic. Prolexic nutzt Anycast-Routing, um den Angriffstraffic in der Nähe der Quelle abzuwehren und gleichzeitig die gesamte Kapazität der globalen Plattform für die Abwehr der größten Angriffe einzusetzen. Prolexic On-Prem, powered by Corero, bietet auch internes Scrubbing mit der Möglichkeit, bei großen, anhaltenden Angriffen, die die Kapazitäten vor Ort überlasten, cloudbasiertes Scrubbing zu verwenden.
Prolexic ist als „Always-on“ oder „On-Demand“ verfügbar, sodass Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen auswählen können. Always-On ist unsere beliebteste Lösung, bei der der gesamte eingehende Traffic durch Prolexic geleitet wird. Mit On-Demand wird Ihr Traffic nur während eines Angriffs durch Ihr Netzwerkteam weitergeleitet. Akamai bietet außerdem einen Service für die vereinfachte Weiterleitung an, der die Lösung bei Bedarf für Ihr Team verwalten kann.
Prolexic ist jetzt über Akamai Direct Connect verfügbar, eine direkte, hochsichere und private Netzwerkverbindung zwischen dem Ursprungsserver eines Kunden und der Akamai Prolexic-Infrastruktur. Dies ermöglicht eine nahtlose Verbindung zu Akamai-Services und unterstützt 10G- und 100G-Port-Konnektivität. Zudem werden höhere Trafficdurchsätze unterstützt als bei herkömmlichen Prolexic-Services. Unternehmen mit zahlreichen Datenpaketen können ihren Traffic über GRE-Tunnel bereitstellen, ohne dass eine Fragmentierung oder eine Anpassung der maximalen Segmentgröße (Maximum Segment Size, MSS) erforderlich ist. Prolexic über Akamai Direct Connect bietet eine Verfügbarkeit von 99,9 % bis 99,99 % für die Netzwerkkonnektivität, wie im Service Level Agreement (SLA) definiert. Die Prolexic-DDoS-Plattform verfügt über ein SLA für 100-prozentige Verfügbarkeit, wodurch sichergestellt wird, dass die digitale Infrastruktur eines Kunden ununterbrochen auf den effektivsten DDoS-Schutz zugreifen kann.
Für die Prolexic Routed GRE-Option benötigen Sie einen zugewiesenen /24- oder größeren adressierbaren Netzwerkblock (IPv4) (bzw. /48 bei IPv6); die Möglichkeit, Ihren Netzwerktraffic über BGP zu adressieren; sowie Unterstützung für Generic Routing Encapsulation (GRE) mit Ihrer Netzwerkhardware am Ursprung. Wir empfehlen allen Kunden außerdem die Festlegung der maximalen Segmentgröße aller Pakete, um die GRE-Tunnelstabilisierung für Routed GRE zu verbessern. Für Kunden mit weniger als einem routbaren IPv4 /24 und/oder IPv6 /48, einem fragmentierten IP-Raum oder Anbieter von Cloud-Hosting sorgt die Option Prolexic IP Protect für den gleichen Grad an DDoS-Schutz über IP Anycast, um symmetrischen Traffic über die Scrubbing-Center von Akamai zu leiten.
Zum umfassenden Managed Service von Prolexic gehört die Überprüfung und Analyse von Angriffen vor, während und nach der Abwehr durch unser rund um die Uhr aktives SOCC, um die DDoS-Abwehr und die Vorfallsreaktion zu optimieren. Dazu stehen mehr als 225 Mitarbeiter vor Ort an sechs Standorten weltweit bereit.
Ressourcen
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- Branchenspezifische Bedrohungen und Angriffstrends
- Durch das Akamai-Team von mehr als 225 Sicherheitsforschern zusammengetragene DDoS-Erkenntnisse
- Abwehrstrategien speziell für die Angriffsfläche Ihres Unternehmens
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein Experte von Akamai wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Demo zu planen.