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Background

Gaming-Lösungen

Entwickeln und Bereitstellen von Spielerlebnissen auf der globalen Cloud-Computing- und CDN-Plattform von Akamai.

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

Entwickeln Sie hochverfügbare Erlebnisse mit niedriger Latenz für Spieleworkloads

Mit der massiv verteilten Cloudplattform von Akamai können Sie Ihre heißesten Veröffentlichungen und größten Turniere antreiben. Globale Kernregionen bieten die Computingleistung, die Sie benötigen – egal wo und egal wann – und unterstützen Sie dabei, die Erwartungen an Downloads, niedrige Latenzzeiten und Kundensupport zu übertreffen. All das wird durch branchenführende Sicherheit unterstützt.

Computingleistung, die näher an den Gamern ist

Verteiltes Cloud Computing

Skalieren Sie Spieleworkloads, um die Anforderungen der Spieler mit verteilten Cloud-Computing-Ressourcen zu erfüllen.

Einsparungen ohne Anbieterbindung

Nutzen Sie die verteilte Cloudplattform von Akamai, um nur bei Bedarf für Computing zu bezahlen und die Übertragungskosten zu minimieren.

Flexibilität bei der Skalierung entsprechend der Nachfrage

Die globale Lastverteilung gewährleistet ein optimales Nutzererlebnis und ermöglicht Ihnen eine bedarfsgerechte Skalierung.

Kundenreferenzen

Vorgestellte Lösungen

Entwickeln und optimieren Sie Spielerlebnisse mit niedriger Latenz

Nutzen Sie unsere flexible Cloud-Plattform, optimieren Sie Ihre API‑Performance und stellen Sie Services und Daten lokal bereit, um hohe Verfügbarkeit und geringe Latenz zu gewährleisten.

CPU

Computing-Tarife für Shared CPU, Dedicated CPU oder High Memory für die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendungen.

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GPU

Parallele Verarbeitungsworkloads wie maschinelles Lernen, wissenschaftliche Berechnungen und Videoverarbeitung.

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LKE: Managed Kubernetes Engine

Verwaltete K8s-Container-Orchestrierungs-Engine für containerisierte Workloads.

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Block Storage


Fügen Sie Ihrer Instanz problemlos hochverfügbare und skalierbare Speicherkapazität hinzu.

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Object Storage

Speichern Sie Ihre Daten für hohe Verfügbarkeit, Langlebigkeit oder Verteilung.

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EdgeWorkers

Führen Sie JavaScript-Funktionen an der Edge aus, um die Website-Performance zu optimieren und das Weberlebnis anzupassen.

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Stellen Sie Spielinhalte an der Edge bereit

Stellen Sie Spiele, Updates, hochwertige Videostreams, Trailer, Live-Events und nutzergenerierte Inhalte auf Grundlage der Netzwerkbedingungen bereit.  

Download Delivery

Stellen Sie große Dateidownloads fehlerfrei bereit – jederzeit und weltweit.

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Adaptive Media Delivery

Stellen Sie konsistente und hochwertige Online-Videos sicher und in großem Umfang bereit.

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Global Traffic Management

Optimieren Sie die Anwendungsperformance und vermeiden Sie Ausfälle mit intelligentem Lastausgleich.

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DataStream

Datenfeed mit geringer Latenz ermöglicht Transparenz und Integration in Überwachungstools von Drittanbietern.

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NetStorage

Sichere, replizierte Speicherlösung, die Services automatisch von der nächstgelegenen geografischen Region aus bereitstellt.

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Akamai Traffic Peak

Durchgängige Transparenz für Betriebsabläufe und Informationssicherheit auf Edge-Ebene.

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Schützen Sie Spiele-Apps, -APIs, -websites und -finanztransaktionen

Schützen Sie Anwendungen, wichtige APIs und HTTP-Spieleservices, und verhindern Sie Malware-Angriffe und schädliche Bots.

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

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API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

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Prolexic

Schützen Sie Ihre Infrastruktur vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service).

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Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

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Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

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Akamai Traffic Peak

Durchgängige Transparenz für Betriebsabläufe und Informationssicherheit auf Edge-Ebene.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Das weltweit verteilte CDN von Akamai nutzt Edge-Server in der Nähe der Endnutzer, um Medieninhalte und Spieldaten zwischenzuspeichern. Dieser Ansatz reduziert die Latenz, verhindert Pufferung und sorgt für eine nahtlose Wiedergabe mit hohem Durchsatz.

Akamai Adaptive Media Delivery nutzt Streaming mit adaptiver Bitrate, um Live-Events, Trailer und nutzergenerierte Inhalte an wechselnde Netzwerkbedingungen anzupassen. Download Delivery bietet schnelle, zuverlässige Übertragungen mit hoher Bandbreite für Patch-Updates und Spiele-Installer weltweit.

Die verteilte Cloud-Architektur der Plattform skaliert dynamisch, um plötzliche Trafficspitzen zu bewältigen. Da TrafficPeak Echtzeit-Transparenz an der Edge bietet, können Publisher während der Spitzenauslastung bei Turnieren eine einheitliche Streaming-Performance und -Transparenz gewährleisten.

Ressourcen

Sie haben Fragen?

Sie stehen vor Herausforderungen. Wir bieten Lösungen. Wenden Sie sich noch heute an die Experten von Akamai, um eine individuelle Bewertung Ihrer Sicherheits-, Cloud- oder Performancelage zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein Akamai-Experte wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.