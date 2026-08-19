Gaming-Lösungen

Mit der massiv verteilten Cloudplattform von Akamai können Sie Ihre heißesten Veröffentlichungen und größten Turniere antreiben. Globale Kernregionen bieten die Computingleistung, die Sie benötigen – egal wo und egal wann – und unterstützen Sie dabei, die Erwartungen an Downloads, niedrige Latenzzeiten und Kundensupport zu übertreffen. All das wird durch branchenführende Sicherheit unterstützt.