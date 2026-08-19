Gaming-Lösungen

Das weltweit verteilte CDN von Akamai nutzt Edge-Server in der Nähe der Endnutzer, um Medieninhalte und Spieldaten zwischenzuspeichern. Dieser Ansatz reduziert die Latenz, verhindert Pufferung und sorgt für eine nahtlose Wiedergabe mit hohem Durchsatz.
Entwickeln Sie hochverfügbare Erlebnisse mit niedriger Latenz für Spieleworkloads
Mit der massiv verteilten Cloudplattform von Akamai können Sie Ihre heißesten Veröffentlichungen und größten Turniere antreiben. Globale Kernregionen bieten die Computingleistung, die Sie benötigen – egal wo und egal wann – und unterstützen Sie dabei, die Erwartungen an Downloads, niedrige Latenzzeiten und Kundensupport zu übertreffen. All das wird durch branchenführende Sicherheit unterstützt.
Computingleistung, die näher an den Gamern ist
Kundenreferenzen
Vorgestellte Lösungen
Entwickeln und optimieren Sie Spielerlebnisse mit niedriger Latenz
Nutzen Sie unsere flexible Cloud-Plattform, optimieren Sie Ihre API‑Performance und stellen Sie Services und Daten lokal bereit, um hohe Verfügbarkeit und geringe Latenz zu gewährleisten.
Stellen Sie Spielinhalte an der Edge bereit
Stellen Sie Spiele, Updates, hochwertige Videostreams, Trailer, Live-Events und nutzergenerierte Inhalte auf Grundlage der Netzwerkbedingungen bereit.
Schützen Sie Spiele-Apps, -APIs, -websites und -finanztransaktionen
Schützen Sie Anwendungen, wichtige APIs und HTTP-Spieleservices, und verhindern Sie Malware-Angriffe und schädliche Bots.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Akamai Adaptive Media Delivery nutzt Streaming mit adaptiver Bitrate, um Live-Events, Trailer und nutzergenerierte Inhalte an wechselnde Netzwerkbedingungen anzupassen. Download Delivery bietet schnelle, zuverlässige Übertragungen mit hoher Bandbreite für Patch-Updates und Spiele-Installer weltweit.
Die verteilte Cloud-Architektur der Plattform skaliert dynamisch, um plötzliche Trafficspitzen zu bewältigen. Da TrafficPeak Echtzeit-Transparenz an der Edge bietet, können Publisher während der Spitzenauslastung bei Turnieren eine einheitliche Streaming-Performance und -Transparenz gewährleisten.
Ressourcen
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Sie stehen vor Herausforderungen. Wir bieten Lösungen. Wenden Sie sich noch heute an die Experten von Akamai, um eine individuelle Bewertung Ihrer Sicherheits-, Cloud- oder Performancelage zu erhalten.
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