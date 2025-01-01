X
Cybersicherheits-Compliance

Verschaffen Sie sich Transparenz über Ihren gesamten Bestand, um mehr Sicherheit zu erhalten – und Audit-bereit zu sein

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Schützen Sie Ihr Unternehmen und reduzieren Sie die Komplexität der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Was Sie nicht sehen oder kontrollieren können, wird zu einem Angriffsziel

Die Erfüllung regulatorischer Anforderungen ist ein absolutes Muss. Die wahre Chance besteht jedoch darin, sicherzustellen, dass Compliance-Maßnahmen auch zu mehr Effizienz, strengeren Sicherheitsrichtlinien und erhöhtem Datenschutz in Ihrer gesamten Umgebung führen. Lesen Sie mehr über unseren detaillierten Ansatz in „Compliance mit Akamai Security in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln“.

Gehen Sie Compliance-Herausforderungen an, indem Sie sich auf vier Sicherheitssäulen konzentrieren

Umfassende Erkennung und Transparenz

Erhalten Sie umfassende Einblicke in Ihre IT-Umgebung, einschließlich Cloud, On Premise und Hybrid. Identifizieren, verwalten und überwachen Sie alle Ihre Assets. Finden Sie ganz einfach sensible Daten, setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch und kontrollieren Sie den Zugriff, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Beseitigen Sie blinde Flecken und stärken Sie zuverlässig Ihre Sicherheitsstrategie.

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

Verhindern Sie laterale Bewegungen in den Netzwerken, Anwendungen und APIs

Reduzieren Sie laterale Bewegungen durch Segmentierung von Netzwerken, sodass Sicherheitsverletzungen und Compliance-Risiken minimiert werden. Trennen Sie Daten und Systeme, begrenzen Sie die Ausbreitung von Malware, und setzen Sie eine minimale Berechtigungsvorgabe durch. Verwenden Sie KI-gesteuerte Asset-Labels zur Verbesserung der Sicherheit. Überwachen Sie den API-Datenverkehr kontinuierlich, um sensible Daten zu schützen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Verhindern Sie unbefugten Zugriff und Missbrauch

Sichern Sie den Zugriff und überwachen Sie das Nutzerverhalten, um Compliance-Gewährleistungszyklen und -Risiken zu minimieren. Implementieren Sie granulare Zugriffskontrolle, Zero Trust und Authentifizierungskontrollen, die den Datenzugriff auf autorisierte Nutzer und Prozesse beschränken.

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

Schützen Sie sensible Daten und Kontoinformationen

Implementieren Sie Sicherheitsmaßnahmen, die Daten vor Schwachstellen schützen. Schützen Sie sich vor Verlust, Datenlecks, Missbrauch und Betrug, um die Compliance zu gewährleisten und einen effizienten Einsatz von Zeit und Ressourcen sicherzustellen. Schützen und überwachen Sie proaktiv und automatisch Netzwerk-Traffic, Anwendungen und APIs, um sich vor den Top 10-Sicherheitsrisiken laut OWASP zu schützen.

★ ★ ★ ★ ★

„Mit dem Produkt Akamai Client-Side Protection and Compliance konnten wir die Anforderungen von PCI DSS 4.0 für die Inventarisierung und Überwachung von Skripten erfüllen.“

Solution Engineer, Cybersicherheit, Versicherung1

Forrester

Lehren aus den weltweit größten Datenschutzverletzungen

Forrester führt eine Umfrage zu den größten Verstößen und Bußgeldern aus dem Jahr 2024 durch und bietet sechs Lektionen zum Schutz Ihres Unternehmens.

Gehen Sie eine Vielzahl von Compliance-Anforderungen mit einem Lösungsset an

Die Cybersicherheitslösungen von Akamai können dazu beitragen, die wiederkehrenden Compliance-Anforderungen zu erfüllen, unabhängig davon, ob es sich um HIPAA, FISMA, DORA, NIS2, PCI DSS oder andere handelt.

Akamai Guardicore Segmentation

Sehen Sie Geräte und Systeme (und legen Sie Richtlinien dafür fest), die über Ihr Netzwerk kommunizieren, und beweisen Sie, dass die im Umfang befindlichen Ressourcen sicher sind.

Lösungen zur Sicherung von Anwendungen und zur Gewährleistung von Compliance

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

Client-Side Protection & Compliance

Unterstützt Ihre PCI-Compliance und schützt Ihre Website vor JavaScript-Angriffen.

Kundenreferenzen

Victorinox verschärfte die Sicherheit weltweit durch die Segmentierung seines Netzwerks 

Der berühmte Messerhersteller gewann die Kontrolle über seine Netzwerke und verstärkte seine Haltung mit Akamai Guardicore Segmentation.

Mit Netskope konnten Tausende von Kunden API-Schwachstellen und beheben.

Erfahren Sie, wie unser Partner Netskope mit Akamai API Security seine Kunden dabei unterstützt, vertrauliche Kundendaten zu schützen und Compliance zu gewährleisten.

Multinationale Bank vereinfachte die Compliance mit Mikrosegmentierung

Diese große Bank mit Sitz in der EU musste Vorschriften in drei verschiedenen Regionen einhalten und konnte dank Mikrosegmentierung Compliance-Komplexität reduzieren.

Häufig gestellte Fragen

Cybersicherheits-Compliance ist der Prozess der Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Standards, die festlegen, wie Unternehmen digitale Systeme, Netzwerke und Daten schützen müssen. Dazu gehört oftmals die Implementierung von Sicherheitskontrollen, die Durchführung von Risikobewertungen und ein aktuell gehaltener Plan zur Reaktion auf Vorfälle.

Die Anforderungen variieren je nach Branche und können bestimmte Datentypen wie geschützte Gesundheitsinformationen (Protected Health Information, PHI) abdecken oder für Branchen gelten, die Vorschriften wie HIPAA, FISMA oder PCI DSS unterliegen. Compliance hilft, die Gefahr von Cyberbedrohungen zu verringern und Strafen für Verstöße zu vermeiden.

Die Anforderungen in Bezug auf Cybersicherheits-Compliance variieren je nach Region und Branche, aber mehrere wichtige Standards sind allgemein anerkannt. In den USA legen Vorschriften wie HIPAA und FISMA strenge Regeln für den Schutz von Gesundheits- und Bundesdaten fest.

In der EU regeln DORA und die DSGVO Finanzdienstleistungen sowie den Datenschutz personenbezogener Daten. Andere globale Standards wie PCI DSS, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST), SOC 2 und SOX spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Compliance-Frameworks für die Sicherheit.

Eine Cybersicherheitsrisikobewertung ist eine wichtige Komponente beim Risikomanagement für Ihr Unternehmen. Cybersicherheitsrisikobewertungen helfen Unternehmen dabei, Schwachstellen in Systemen, Netzwerken und Anwendungen zu identifizieren.

Sie bilden die Grundlage für die Implementierung geeigneter Sicherheitskontrollen, die Reduzierung der Gefahr von Cyberbedrohungen und die Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA, FISMA und PCI DSS.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) ist eine US-Behörde, die für die Erstellung von Richtlinien und Standards zur Cybersicherheit zum Schutz sensibler Daten und Informationssysteme verantwortlich ist.

Rahmenwerke wie NIST SP 800-53 und das NIST Cybersecurity Framework (CSF) unterstützen Unternehmen beim Risikomanagement durch Sicherheitskontrollen, Vorfallsreaktionsplanung und kontinuierliche Überwachung. Die Einhaltung der NIST-Richtlinien ist häufig gemäß Bundesvorschriften wie FISMA erforderlich und unterstützt umfassendere Bemühungen zum Schutz vor Cyberangriffen und zur Gewährleistung der Sicherheit sensibler Daten.

Vorschriften wie HIPAA in den USA verlangen, dass Gesundheitsdienstleister Gesundheitsdaten schützen, indem sie die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten gewährleisten.

Dies umfasst die Pflege von Zugriffskontrollen, Vorfallsreaktionsplänen und Risikomanagementverfahren, um PHI vor Datenschutzverstößen oder unbefugter Verwendung zu schützen.

Die Nichteinhaltung von Cybersicherheitsanforderungen wie dem U.S. Federal Information Security Modernization Act (FISMA) kann zu erheblichen Risiken führen, darunter Datenschutzverletzungen, behördliche Bußgelder, Geldstrafen und Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit.

Ohne angemessene Risikobewertung, Sicherheitskontrollen und einen Vorfallsreaktionsplan sind Unternehmen anfälliger für Cyberbedrohungen. Bei Anbietern, die mit PHI oder staatlichen Systemen arbeiten, kann eine Nichteinhaltung der Vorschriften auch zu Störungen im Betrieb und zum Entzug von Verträgen oder Zertifizierungen führen.

Ressourcen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

PCI DSS v4.0-Compliance mit Akamai

Erhalten Sie klare Antworten darauf, wie unsere Lösungen bestimmte Zertifizierungsanforderungen erfüllen und den Umfang eines PCI-Audits reduzieren.

Compliance des Digital Operational Resilience Act mit Akamai

Erfahren Sie mehr über die fünf Säulen des DORA-Ansatzes und wie Akamai dazu beitragen kann, Compliance zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Erlangen Sie Netzwerktransparenz und Audit-Bereitschaft mit Akamai

Vergleichen Sie die Segmentierung von Akamai Guardicore Microsegmentation mit herkömmlicher Segmentierung, um Transparenz, Abdeckung und Richtlinienbildung zu bieten & mehr.

