Content Protector

Das Problem hat zwei Aspekte: Die schiere Menge der Inhalte, die entwendet werden, und was mit den Inhalten geschieht, nachdem sie entwendet wurden. Auch wenn Sie sich dafür entscheiden, eine große Menge an Inhalten auf Ihren Webseiten öffentlich zugänglich zu machen, macht es einen erheblichen Unterschied, ob ein Kunde sich auf Ihrer Website über die Preise für Ihr Produkt informiert oder ob ein Mitbewerber den gesamten Produktkatalog abschöpft, um auf diese Weise Ihre Preise regelmäßig unterbieten zu können. Neben einer Einschränkung des Wettbewerbs gibt es viele weitere Möglichkeiten, wie abgeschöpfte Inhalte Ihnen schaden können. Fälscher müssen ihre Fake-Artikel so realistisch wie möglich aussehen lassen und können dazu Ihre Produktbilder, Produktbeschreibungen, Ihr Logo usw. verwenden.