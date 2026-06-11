Der Scraping-Schutz von Content Protector verhindert, dass hartnäckige Scraper Ihrem Unternehmen Schaden zufügen können.
Lassen Sie nicht zu, dass Scraper Ihre Inhalte entwenden und Ihre Konversionsraten senken
Verhindern Sie, dass hartnäckige Scraper Inhalte stehlen, die dann für schädliche Zwecke verwendet werden können, wie z. B. Industriespionage, Bestandsmanipulation, Beeinträchtigung der Website-Performance und Fälschungen. Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum, Ihren Ruf und Ihr Umsatzpotenzial mit speziellen Erkennungsfunktionen.
Schützen Sie Ihr Front Office
So funktioniert Content Protector
Funktionen
- Erkennungsfunktionen: Eine Reihe von Erkennungsmethoden, die auf maschinellem Lernen basiert, analysiert client- und serverseitige Daten.
- Bewertung auf Protokollebene: Mit dem Protokoll-Fingerprinting wird bewertet, wie der Client die Verbindung zum Server herstellt.
- Bewertung auf Anwendungsebene: Es wird beurteilt, ob der Client eine in JavaScript geschriebene Geschäftslogik ausführen kann.
- Nutzerinteraktion: Menschliche Interaktionen mit dem Client per Touchscreen, Tastatur und Maus werden anhand von Metriken bewertet.
- Nutzerverhalten: Das Nutzererlebnis über die Website wird analysiert, sodass anomale Verhaltensweisen besser erkannt werden.
- Erkennung von Browsern ohne Header: Ein nutzerdefiniertes JavaScript erkennt Indikatoren, die von Browsern ohne Header hinterlassen werden, selbst im Stealth-Modus.
- Risikoklassifizierung: Ordnet Traffic aufgrund von festgestellten Anomalien in Anfrageauswertungen ein geringes, mittleres oder hohes Risiko zu
- Maßnahmen: Umfasst Überwachen und Blockieren, Tarpits, die Verbindungen verlangsamen, sowie herausforderungsbasierte Sicherheitsmaßnahmen.
Anwendungsfälle für Content Protector
Probleme mit der Websiteperformance
Verschlechterung der Websiteperformance
Der Scraping-Schutz von Content Protector verhindert, dass hartnäckige Scraper Ihrem Unternehmen Schaden zufügen können.
Informationen über Mitbewerber
Informationsgewinnung/Spionage durch Mitbewerber
Mitbewerber schöpfen Ihre Inhalte ab, um Informationen gegen Sie zu verwenden, zum Beispiel, um Ihre Preise zu unterbieten und ihre Angebote anzupassen. Wenn es Ihnen gelingt, verborgene Scraper aufzuhalten, verringern Sie den Preisdruck und verhindern, dass Ihnen Umsätze verloren gehen, weil Mitbewerber Ihre Preise unterbieten.
Bestandsmanipulation
Bestandsmanipulation/Scalping/Scraping
Scalper pingen ständig gezielt Websites an, um verfügbare begehrte Produkte zu finden und zu Einkaufswagen hinzuzufügen, sodass diese Produkte für echte Kunden nicht verfügbar sind. Dies ist zugleich der erste Schritt bei komplexeren Angriffen zur Bestandsmanipulation. Durch das Fernhalten von Scalpern steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden, da diese auf die gewünschten Artikel zugreifen können. Zudem erreichen Sie einen höheren Upselling-Umsatz, wenn Kunden zusätzliche Produkte zu ihren Einkaufswagen hinzufügen, nachdem sie sich begehrte Artikel gesichert haben.
Gefälschte Waren
Gefälschte Waren
Fälscher verwenden abgeschöpfte Inhalte, um gefälschte Websites, Produktkataloge und sogar Informationsbeilagen zu erstellen und Kunden auf diese Weise im Glauben zu wiegen, dass sie legitime Produkte kaufen. Schützen Sie Ihre Umsätze und den Ruf Ihrer Marke, indem Sie Ihre Kunden davor bewahren, minderwertigen Fälschungen aufzusitzen, während sie glauben, dass sie legitime Originalprodukte kaufen.
Scraping und Weiterverbreitung der Inhalte von Medienseiten
Scraping und Weiterverbreitung der Inhalte von Medienseiten
Angreifer können Nachrichtenartikel, Blogs und andere Website-Inhalte abschöpfen und auf ihren eigenen Websites platzieren. Dadurch verzeichnet das Unternehmen, das die Inhalte ursprünglich erstellt hat, weniger Website-Besucher. Und da Anzeigentarife und Suchmaschinenrankings häufig auf der Anzahl der Website-Besucher/Zielgruppen basieren, bedeutet eine geringere Anzahl von Besuchern niedrigere Werbeeinnahmen und Suchmaschinenrankings. Schützen oder steigern Sie Ihre Werbeeinnahmen und halten Sie Ihre Zielgruppe und Besucher auf Ihrer Website, indem Sie dem Web-Scraping Einhalt gebieten.
Unsaubere Kennzahlen
Unsaubere Kennzahlen
Unerkannte Bot-Angriffe verzerren wichtige Kennzahlen wie die Website-Konversion, auf die sich Geschäftsteams verlassen, um Investitionsentscheidungen hinsichtlich Produktstrategie und Marketingkampagnen zu treffen. Sorgen Sie für präzise Kennzahlen, damit Sie bessere Investitionsentscheidungen treffen und den Umsatz steigern können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Bot-Spezialisierung erschwert sich die Erkennung, da sich einzelne Betreibergruppen auf Teile von Bots, wie zum Beispiel Telemetrie, konzentrieren können. Diese Teile können dann für jeden einzelnen Anwendungsfall zu einem speziellen Bot verkettet werden. Bots werden jetzt je nach Anwendungsfall anders entwickelt und ausgestattet – und das erfordert unterschiedliche Erkennungen für die verschiedenen Arten spezialisierter Bots.
Content-Scraper sind seit 2020 viel raffinierter geworden. Während und nach der COVID-19-Pandemie hat sich das Gewinnpotenzial für Angreifer aufgrund von Schocks und Engpässen in der Lieferkette deutlich gesteigert. Viele Artikel waren plötzlich sehr begehrt. So waren zum Beispiel Impfstoffe in der frühen Phase der Pandemie kaum erhältlich und nach Aufhebung der Beschränkungen stiegen die Preise für Hotelreservierungen und Flugtickets deutlich an. Scraper Bots waren früher relativ einfach zu identifizieren. Inzwischen sind sie aufgrund ausgefeilterer Techniken jedoch hartnäckiger und schwerer zu erkennen.
Das Problem hat zwei Aspekte: Die schiere Menge der Inhalte, die entwendet werden, und was mit den Inhalten geschieht, nachdem sie entwendet wurden. Auch wenn Sie sich dafür entscheiden, eine große Menge an Inhalten auf Ihren Webseiten öffentlich zugänglich zu machen, macht es einen erheblichen Unterschied, ob ein Kunde sich auf Ihrer Website über die Preise für Ihr Produkt informiert oder ob ein Mitbewerber den gesamten Produktkatalog abschöpft, um auf diese Weise Ihre Preise regelmäßig unterbieten zu können. Neben einer Einschränkung des Wettbewerbs gibt es viele weitere Möglichkeiten, wie abgeschöpfte Inhalte Ihnen schaden können. Fälscher müssen ihre Fake-Artikel so realistisch wie möglich aussehen lassen und können dazu Ihre Produktbilder, Produktbeschreibungen, Ihr Logo usw. verwenden.
Content Protector-Demo
Anhand einer Simulation von Scraping-Angriffen erfahren Sie aus erster Hand, welche Vorteile Content Protector bietet:
- Einsatz von künstlicher Intelligenz, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und laufende Angriffe abzuwehren
- Äußerst genaue und selbstoptimierende Bewertung des Bot-Traffics
- Bereitstellung vieler differenzierter Antworten zur Abwehr von Bots ohne Vorwarnung an die Cyberkriminellen
Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:
- Senden Sie das Formular
- Buchen Sie einen Termin mit unserem Team