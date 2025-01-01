Jede Transaktion im Internet beginnt mit einer DNS-Abfrage. DNS ist der Motor des Internets und ermöglicht Navigation und Dienste in jedem Netzwerk für jedes Gerät. DNS unterstützt das Nutzererlebnis, und das Nutzererlebnis ist alles. Es fördert die Kundenbindung, die Produktivität und letztendlich den Umsatz.
Aber auch die Angreifer nutzen DNS. Bei vielen Exploits ist eine DNS-Abfrage das erste Signal im Internet, dass Malware auf einem Gerät (Server, PC, Telefon, IoT) vorhanden ist. Sie können DNS-Spoofing oder -Hijacking verwenden, um Nutzer auf ihre eigenen betrügerischen oder schädlichen Domains umzuleiten, und DNS-Tunneling zum Hochladen von wertvollen gestohlenen Daten einsetzen.
Ein DNS-basierter Sicherheitsansatz kann eine effiziente und effektive Möglichkeit sein, Angriffe zu identifizieren und zu blockieren, um Nutzer, Daten, Marken und mehr zu schützen.
DNS ist der Eingangspunkt Ihres Unternehmens, für Kunden und Angreifer gleichermaßen
Jede Webtransaktion beginnt mit einer DNS-Anfrage. Die DNS-Infrastruktur ist sowohl unverzichtbar als auch exponiert: ein wichtiger Service für Nutzer und ein Hauptangriffsziel.
Sind DNS-Server zu langsam, verlieren Offlinenutzer den Zugriff, und wenn sie kompromittiert werden, ist das ein Sieg für die Angreifer. Akamai unterstützt Sie bei der skalierbaren Bereitstellung und Sicherung der DNS-Infrastruktur, damit die Nutzer zufrieden und geschützt sind.
Stellen Sie jederzeit und für alle Nutzer ansprechende und sichere Erlebnisse bereit
DNS-Lösungen von Akamai maximieren das Nutzererlebnis und sorgen für die Sicherheit der Mitarbeiter und der Infrastruktur.
Die DNS-Bereitstellung und -Sicherheit von Akamai umfasst eine Reihe von Lösungen
Akamai kann Kunden dabei unterstützen, jederzeit und für alle Nutzer das sicherste und ansprechendste Erlebnis bereitzustellen.
Die DNS-Sicherheitslösungen von Akamai verfügen über integrierte Abwehrmechanismen, um gezielte Exploits abzuwehren und Schwachstellen zu reduzieren, die die DNS-Abfrageaktivität stören oder Nutzer und Daten exponieren könnten.
Adaptive, agile und exakte DNS-basierte Bedrohungsinformationen schützen alle verbundenen Personen und Systeme, auf die Unternehmen angewiesen sind. Posture Management bietet Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Handlungsfähigkeit für die gesamte DNS-Umgebung, um Cyberrisiken zu minimieren.
DNS-Lösungen von Akamai decken die Welt in großem Umfang ab. Unsere Innovationen sorgen für ein reaktionsschnelles und ansprechendes Nutzererlebnis, die Services unserer Kunden sind sicher und robust und minimieren gleichzeitig Kosten und Personalaufwand.
Die meisten DNS-Dienste sind außerdem direkt mit dem Internet verbunden und daher möglicherweise DNS-Verstärkungsangriffen oder anderen DNS-Bedrohungen ausgesetzt, welche die Performance oder die Verfügbarkeit von Services beeinträchtigen können. Die Lösungen von Akamai unterstützen das bestmögliche Nutzererlebnis, selbst wenn kritische DNS-bezogene Infrastrukturen angegriffen werden, von denen andere Ressourcen abhängen.
Die DNS-Lösungen von Akamai umfassen integrierte Sicherheitsanalysen wie Bedrohungszusammenfassungen und -details sowie erstklassigen DDoS-Schutz, der sich unabhängig vom Anbieter sowohl über On-Premise- als auch über Cloudumgebungen erstreckt. Posture Management sorgt für umfassende Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Handlungsfähigkeit für die gesamte DNS-Umgebung mit mehreren Anbietern. Akamai bietet außerdem APEX-Aliasing, niedrigere Gesamtbetriebskosten und die Skalierbarkeit, Resilienz und Performance einer global verteilten hybriden Plattform.
Akamai schützt vor einer Vielzahl von DNS-Angriffen, darunter DNS-Spoofing, DNS-Hijacking, DNS-Tunneling und DNS-Verstärkungsangriffe. Diese DNS-basierten Bedrohungen können Nutzer auf schädliche Domains umleiten, den Service unterbrechen, Daten stehlen oder breitere Cyberangriffe ermöglichen. Unsere Verteidigungsmechanismen helfen dabei, sie auf DNS-Ebene zu stoppen.
Die DNS-Lösungen von Akamai schützen Familien und Unternehmen jeder Art und Größe vor DNS-Angriffen. Internetanbieter und Mobilfunkbetreiber suchen nach unserer DNS-Infrastruktur, um ihre Netzwerke reaktionsschnell, sicher und robust zu machen. Wir bieten außerdem DNS-Filter und andere DNS-basierte Sicherheitsservices an, um Dienstanbietern zu helfen, ihre Angebote für Unternehmens- und Heimnetzwerke zu verbessern.
Unternehmen verlassen sich darauf, dass wir DNS-Daten in jeder Größenordnung sicher und zuverlässig veröffentlichen und sicheren Internetzugang für alle angeschlossenen Geräte bereitstellen, auf die sie angewiesen sind, einschließlich IoT. Sie erhalten außerdem Echtzeitschutz vor Ransomware und Phishing-Domains, die auf ihre Nutzer abzielen.
Weitere DNS-Lösungen von Akamai bieten:
- Webanwendungen und -dienste für sichere und ansprechende Erlebnisse für Hunderte Millionen von Nutzern jeden Tag
- unternehmenskritisches, verteiltes DNS-Ressourcen-Posture-Management mit proaktiver Bedrohungserkennung und Risikominderung sowie umfassenden Compliance- und Berichterstellungsfunktionen
- Schutz gegen den Missbrauch von Marken durch Nachahmer im Internet
- grundlegende Services für unsere Bereitstellungs- und Cloudplattformen an jedem Ort weltweit, an dem wir eingesetzt werden
- sichere DNS-Auflösung, die Domains zuverlässig und genau IP-Adressen zuordnet, selbst bei hoher Auslastung
DNS-Lösungen von Akamai bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber DNS-basierten Cyberangriffen:
Sicherheit
- Sie verhindern die Datenexposition und die Unterbrechung der Abfrageaktivitäten durch eingebaute Abwehrmechanismen, die gezielte Angriffe abwehren und verhindern.
- Sie schützen Unternehmenssysteme und decken vernetzte Mitarbeiter durch adaptive, agile und präzise DNS-basierte Bedrohungsinformationen ab.
- Sie bieten Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Handlungsfähigkeit für die gesamte DNS-Umgebung.
Ausfallsicherheit
- Sie unterstützen rund um die Uhr online verfügbare Unternehmen und den digitalen Lifestyle durch innovative Produkte und Architekturen, denen mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Bereitstellung von Always-On-Services zugrunde liegen.
Performance und Skalierung
- Sie ermöglichen die besten Nutzererlebnisse mit einem erstklassigen Softwaredesign, das die Reaktionsgeschwindigkeit maximiert und auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung basiert.
- Sie fördern die Netzwerk-, Service- und Betriebseffizienz durch Skalierung auf Millionen von Nutzern.
Bereitstellung
- Sie bieten Vorteile wie ein optimiertes Produktdesign, vereinfachte Installation und reduzierter Verwaltungsaufwand, die aus der weltweiten Präsenz in Netzwerken von großen Internetanbietern über Unternehmen und Organisationen aller Größen bis hin zu Privatwohnungen gewonnen werden.
- Sie bieten eine einzige Lösung für die Bereitstellung von Zonen und die Verwaltung des Datenverkehrs bei 100 % Verfügbarkeit.
Ja. Akamai unterstützt DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), um DNS-Spoofing zu verhindern und die DNS-Datenintegrität zu gewährleisten. DNSSEC hilft zu überprüfen, ob DNS-Antworten aus legitimen Quellen stammen.
Ressourcen für DNS-Bereitstellung und -Sicherheit
