Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

mPulse

Erheben Sie Daten zum Nutzererlebnis und zur Performance, um die Website-Performance zu optimieren

Messen der wichtigen Daten

Mit Akamai mPulse, einer Lösung für Real User Monitoring (RUM), können Sie die Performance Ihrer Websites und Anwendungen mit Ihren Geschäftsergebnissen korrelieren. Die Lösung kombiniert Echtzeitdaten zum Nutzerverhalten mit detaillierten Website-Kennzahlen und Prognoseanalysen. Modellieren Sie Szenarien, um die Auswirkungen potenzieller Websiteänderungen auf Ihren Umsatz und andere Geschäftsergebnisse zu verstehen. Erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse, um Performance, Nutzerfreundlichkeit und das digitale Erlebnis insgesamt zu verbessern.

Produktüberblick lesen

Optimieren Sie das digitale Erlebnis für jeden Kunden

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in das Nutzererlebnis

Analysieren Sie die Interaktionen der Nutzer mit Web-Funktionen und bilden Sie Korrelationen mit Ihren Geschäftsergebnissen ab.

Erfahren Sie, wie sich Änderungen an der Website auf den Umsatz auswirken können

In personalisierten Dashboards können Sie sehen, welche Funktionen den größten Einfluss auf Ihren Umsatz haben.

Suchen und beheben Sie Performanceprobleme auf Ihrer Website

Verstehen Sie, wie Bilder, Skripte und andere Ressourcen die Nutzerfreundlichkeit beeinflussen, und ergreifen Sie Maßnahmen zur Optimierung.

Funktionsweise von mPulse

Sammeln

Über 200 Geschäfts- und Performancekennzahlen werden in Sitzungen mit realen Nutzern erfasst und über ein mPulse Beacon zurückgegeben.

Analysieren

Die System-Dashboards werden sofort durch das mPulse-Beacon befüllt und bieten detaillierte Einblicke in das tatsächliche Nutzerverhalten.

Bericht

Die Daten werden in wichtige Nutzer- und Gerätesegmente unterteilt und es können nutzerdefinierte Dashboards für Performanceberichte erstellt werden.

Alarm

Sofortige Benachrichtigung, wenn die Performance festgelegte Schwellenwerte überschreitet oder anomale Ereignisse erkannt wurden.

Funktionen

  • Sammeln Sie Daten jedes Nutzerereignisses in Echtzeit und bewahren Sie sie 13 Monate lang für Verlaufsanalysen auf.
  • Unterscheiden Sie menschlichen Traffic von Bot-Traffic und überwachen Sie die Auswirkungen von Bots auf Geschäftsmetriken.
  • Erkennen Sie ungewöhnliches Verhalten automatisch und verhindern Sie potenzielle Probleme.
  • Analysieren Sie wichtige Kennzahlen auf der gesamten Website, um das digitale Geschäft zu optimieren; dazu gehören Google Core Web Vitals.
  • Ermitteln Sie mit erweiterten „Was-wäre-wenn“-Analysen, wie sich Updates auf die Website-Performance auswirken könnten.
  • Überwachen und verwalten Sie Ressourcen von Drittanbietern für Werbeanzeigen, Analysen und mehr und optimieren Sie diese bei Bedarf.

Anwendungsfälle für mPulse

Erfahren Sie mehr über einige häufige Geschäftsprobleme, die mPulse lösen kann.

Sorgen Sie für ein außergewöhnliches Nutzererlebnis

Erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse und nutzerdefinierte Metriken in Echtzeit, die Ihre wichtigen Performanceindikatoren (KPIs) nachverfolgen. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Möglichkeiten zur Performanceoptimierung, die speziell an Ihre Website angepasst sind.

Überwachen von Drittanbieterressourcen

Ressourcen und Skripte von Drittanbietern werden für Anzeigen, Analysen, soziale Medien und zahllose andere Zwecke verwendet. Mit mPulse können Sie die Auswirkungen von Drittanbieterressourcen auf die Performance problemlos überwachen und verwalten.

Priorisieren Sie Websiteverbesserungen

Identifizieren Sie Performance-Engpässe und verstehen Sie die tatsächlichen Auswirkungen auf Ihre KPIs wie Konversions- und Anmelderaten, Seitenaufrufe, Besucherbindung, Seitenabbrüche und ähnliche Faktoren. Eine patentierte „Was-wäre-wenn“-Analyse prognostiziert, wie eine Website auf Änderungen in der Beziehung zwischen Performance und Erfolgen bei Einnahmen und Konversion reagieren wird. So können Unternehmen entscheiden, welche Probleme zuerst behoben werden sollten, um die größte Wirkung zu erzielen.

Skalierung bei Spitzenauslastung

Wenn Ihre digitalen Websites Veränderungen im Nutzerverhalten und Traffic verzeichnen, können Sie dennoch einen einheitlichen Überblick über Web- und mobile Nutzer erhalten und Performanceprobleme in Echtzeit erkennen. Erfassen Sie, wie schnell Ihre Websites sind und wie schnell sie sein sollten, um Geschäftsziele zu erreichen und mit plötzlichen Veränderungen bei Traffic und Online-Aktivitäten umzugehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Mit mPulse können Sie eine externe Datenquelle verwenden, um Performanceänderungen und den Zustand Ihrer Anwendungen zu verfolgen. mPulse unterstützt folgende externe Datenquellen:

  • Amazon CloudWatch
  • AppDynamics
  • CA Wily Introscope
  • Data Science Workbench
  • Dynatrace
  • New Relic
  • Rigor

 

Sie können nutzerdefinierte mPulse Berichte erstellen, die ein gemeinsames Dashboard nutzen und in regelmäßigen Abständen für wöchentliche, monatliche oder jährliche Analysen durchgeführt werden. Sie können auch einmalige Berichte erstellen, um bestimmte Geschäftsfragen zu beantworten.

Sobald Sie mit mPulse herausgefunden haben, wie schnell Ihre Website ist, können Sie ermitteln, wie Sie die Geschwindigkeit verbessern können. Mit jedem eintreffenden Daten-Beacon bietet das mPulse Dashboard eine Zusammenfassung der Backend- und Frontend-Timer sowie Liniendiagramme, die die Performance über einen längeren Zeitraum anzeigen. Außerdem erhalten Sie eine visuelle Aufschlüsselung der Frontend- und Backend-Performance und des Traffics im Laufe der Zeit. Mit mPulse können Sie direkt messen, wie sich Verzögerungen auf Ihrer Website auf Ihre Nutzer auswirken. Dies führt zu einer viel genaueren Schätzung der angestrebten Geschwindigkeit und hilft Ihnen, zu ermitteln, wo Sie Verbesserungen priorisieren sollten.

mPulse sammelt die folgenden Datenkategorien von echten Nutzern:

  • Core Web Vitals, wie Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) und Cumulative Layout Shift (CLS)
  • Performancekennzahlen (z. B. TTI, TTFB, Ladezeit und DOM-Ladezeit)
  • Top-Level (einschließlich Domain, Zeitstempel und IP-Adresse)
  • Sitzung (Sitzungs-ID und Startzeit der Sitzung)
  • User Agent (z. B. Browserfamilie, Hauptversion und Gerätetyp)
  • Geografisch (Land, Region usw.)
  • Bandbreite (einschließlich kBit/s und Bandbreitenblock)
  • Nutzerdefinierte Kennzahlen (z. B. Konversion und Umsatz)
  • Nutzerdefinierte Dimensionen (einschließlich Speichernummer, Anmeldestatus oder Ursprungsserver)
  • Drittanbieteranalysen (einschließlich Google, Adobe und IBM Digital Analytics)
  • Ressourcentiming-Daten (z. B. startTime, dns_start und dns_end)
  • JavaScript-Fehler

 

Auch wenn Sie Akamai nicht für die Bereitstellung Ihres Webtraffics nutzen, können Sie mPulse zur Erfassung und Analyse Ihrer Performancedaten verwenden. Abgesehen von einigen kleinen Ausnahmen ist der Workflow fast derselbe. Zu Beginn müssen Sie eine mPulse-App erstellen und dann das mPulse-Snippet manuell auf den Seiten Ihrer Website auf dem Ursprungsserver platzieren oder einen Tag-Manager für diese Aufgabe verwenden.

Ressourcen

Technische Dokumentation für mPulse

Erfahren Sie mehr über die ersten Schritte mit mPulse und lernen Sie ganz schnell und einfach, mit welchen Änderungen Sie das Nutzererlebnis verbessern können.

TechDocs anzeigen

Entwicklerblog für mPulse

Bleiben Sie über die neuesten Funktionen von mPulse auf dem Laufenden.

Blogbeitrag lesen

Inhaltsbereitstellung: Referenzarchitektur

So kann Akamai Sie bei der Bereitstellung eines perfekten digitalen Erlebnisses an der Edge unterstützen.

Referenzarchitektur anzeigen

Kostenlose RUM-Software: mPulse Lite

Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.

Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Starten Sie Ihre kostenlose 30-tägige Testversion von mPulse Lite und erfahren Sie mehr.

Inklusive:

  • Nutzerperformance
  • Echtzeitanalysen
  • Dashboards für Executives und DevOps
  • iOS-App
  • 1 Million Beacons pro Monat

Mit einem Upgrade auf mPulse erhalten Sie:

  • Benachrichtigungen
  • Reporting
  • Data-Science-Einblicke
  • Erkennung von Auffälligkeiten
  • Nutzerdefinierte Dimensionen, Kennzahlen und Timer
  • Unbegrenzte Seitengruppen

Es gelten die Geschäftsbedingungen.