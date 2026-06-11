Sobald Sie mit mPulse herausgefunden haben, wie schnell Ihre Website ist, können Sie ermitteln, wie Sie die Geschwindigkeit verbessern können. Mit jedem eintreffenden Daten-Beacon bietet das mPulse Dashboard eine Zusammenfassung der Backend- und Frontend-Timer sowie Liniendiagramme, die die Performance über einen längeren Zeitraum anzeigen. Außerdem erhalten Sie eine visuelle Aufschlüsselung der Frontend- und Backend-Performance und des Traffics im Laufe der Zeit. Mit mPulse können Sie direkt messen, wie sich Verzögerungen auf Ihrer Website auf Ihre Nutzer auswirken. Dies führt zu einer viel genaueren Schätzung der angestrebten Geschwindigkeit und hilft Ihnen, zu ermitteln, wo Sie Verbesserungen priorisieren sollten.