- Sammeln Sie Daten jedes Nutzerereignisses in Echtzeit und bewahren Sie sie 13 Monate lang für Verlaufsanalysen auf.
- Unterscheiden Sie menschlichen Traffic von Bot-Traffic und überwachen Sie die Auswirkungen von Bots auf Geschäftsmetriken.
- Erkennen Sie ungewöhnliches Verhalten automatisch und verhindern Sie potenzielle Probleme.
- Analysieren Sie wichtige Kennzahlen auf der gesamten Website, um das digitale Geschäft zu optimieren; dazu gehören Google Core Web Vitals.
- Ermitteln Sie mit erweiterten „Was-wäre-wenn“-Analysen, wie sich Updates auf die Website-Performance auswirken könnten.
- Überwachen und verwalten Sie Ressourcen von Drittanbietern für Werbeanzeigen, Analysen und mehr und optimieren Sie diese bei Bedarf.
Messen der wichtigen Daten
Mit Akamai mPulse, einer Lösung für Real User Monitoring (RUM), können Sie die Performance Ihrer Websites und Anwendungen mit Ihren Geschäftsergebnissen korrelieren. Die Lösung kombiniert Echtzeitdaten zum Nutzerverhalten mit detaillierten Website-Kennzahlen und Prognoseanalysen. Modellieren Sie Szenarien, um die Auswirkungen potenzieller Websiteänderungen auf Ihren Umsatz und andere Geschäftsergebnisse zu verstehen. Erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse, um Performance, Nutzerfreundlichkeit und das digitale Erlebnis insgesamt zu verbessern.
Optimieren Sie das digitale Erlebnis für jeden Kunden
Funktionsweise von mPulse
Funktionen
Anwendungsfälle für mPulse
Erfahren Sie mehr über einige häufige Geschäftsprobleme, die mPulse lösen kann.
Sorgen Sie für ein außergewöhnliches Nutzererlebnis
Erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse und nutzerdefinierte Metriken in Echtzeit, die Ihre wichtigen Performanceindikatoren (KPIs) nachverfolgen. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Möglichkeiten zur Performanceoptimierung, die speziell an Ihre Website angepasst sind.
Überwachen von Drittanbieterressourcen
Ressourcen und Skripte von Drittanbietern werden für Anzeigen, Analysen, soziale Medien und zahllose andere Zwecke verwendet. Mit mPulse können Sie die Auswirkungen von Drittanbieterressourcen auf die Performance problemlos überwachen und verwalten.
Priorisieren Sie Websiteverbesserungen
Identifizieren Sie Performance-Engpässe und verstehen Sie die tatsächlichen Auswirkungen auf Ihre KPIs wie Konversions- und Anmelderaten, Seitenaufrufe, Besucherbindung, Seitenabbrüche und ähnliche Faktoren. Eine patentierte „Was-wäre-wenn“-Analyse prognostiziert, wie eine Website auf Änderungen in der Beziehung zwischen Performance und Erfolgen bei Einnahmen und Konversion reagieren wird. So können Unternehmen entscheiden, welche Probleme zuerst behoben werden sollten, um die größte Wirkung zu erzielen.
Skalierung bei Spitzenauslastung
Wenn Ihre digitalen Websites Veränderungen im Nutzerverhalten und Traffic verzeichnen, können Sie dennoch einen einheitlichen Überblick über Web- und mobile Nutzer erhalten und Performanceprobleme in Echtzeit erkennen. Erfassen Sie, wie schnell Ihre Websites sind und wie schnell sie sein sollten, um Geschäftsziele zu erreichen und mit plötzlichen Veränderungen bei Traffic und Online-Aktivitäten umzugehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Mit mPulse können Sie eine externe Datenquelle verwenden, um Performanceänderungen und den Zustand Ihrer Anwendungen zu verfolgen. mPulse unterstützt folgende externe Datenquellen:
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
Sie können nutzerdefinierte mPulse Berichte erstellen, die ein gemeinsames Dashboard nutzen und in regelmäßigen Abständen für wöchentliche, monatliche oder jährliche Analysen durchgeführt werden. Sie können auch einmalige Berichte erstellen, um bestimmte Geschäftsfragen zu beantworten.
Sobald Sie mit mPulse herausgefunden haben, wie schnell Ihre Website ist, können Sie ermitteln, wie Sie die Geschwindigkeit verbessern können. Mit jedem eintreffenden Daten-Beacon bietet das mPulse Dashboard eine Zusammenfassung der Backend- und Frontend-Timer sowie Liniendiagramme, die die Performance über einen längeren Zeitraum anzeigen. Außerdem erhalten Sie eine visuelle Aufschlüsselung der Frontend- und Backend-Performance und des Traffics im Laufe der Zeit. Mit mPulse können Sie direkt messen, wie sich Verzögerungen auf Ihrer Website auf Ihre Nutzer auswirken. Dies führt zu einer viel genaueren Schätzung der angestrebten Geschwindigkeit und hilft Ihnen, zu ermitteln, wo Sie Verbesserungen priorisieren sollten.
mPulse sammelt die folgenden Datenkategorien von echten Nutzern:
- Core Web Vitals, wie Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) und Cumulative Layout Shift (CLS)
- Performancekennzahlen (z. B. TTI, TTFB, Ladezeit und DOM-Ladezeit)
- Top-Level (einschließlich Domain, Zeitstempel und IP-Adresse)
- Sitzung (Sitzungs-ID und Startzeit der Sitzung)
- User Agent (z. B. Browserfamilie, Hauptversion und Gerätetyp)
- Geografisch (Land, Region usw.)
- Bandbreite (einschließlich kBit/s und Bandbreitenblock)
- Nutzerdefinierte Kennzahlen (z. B. Konversion und Umsatz)
- Nutzerdefinierte Dimensionen (einschließlich Speichernummer, Anmeldestatus oder Ursprungsserver)
- Drittanbieteranalysen (einschließlich Google, Adobe und IBM Digital Analytics)
- Ressourcentiming-Daten (z. B. startTime, dns_start und dns_end)
- JavaScript-Fehler
Auch wenn Sie Akamai nicht für die Bereitstellung Ihres Webtraffics nutzen, können Sie mPulse zur Erfassung und Analyse Ihrer Performancedaten verwenden. Abgesehen von einigen kleinen Ausnahmen ist der Workflow fast derselbe. Zu Beginn müssen Sie eine mPulse-App erstellen und dann das mPulse-Snippet manuell auf den Seiten Ihrer Website auf dem Ursprungsserver platzieren oder einen Tag-Manager für diese Aufgabe verwenden.
Ressourcen
Kostenlose RUM-Software: mPulse Lite
Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.
Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Starten Sie Ihre kostenlose 30-tägige Testversion von mPulse Lite und erfahren Sie mehr.
Inklusive:
- Nutzerperformance
- Echtzeitanalysen
- Dashboards für Executives und DevOps
- iOS-App
- 1 Million Beacons pro Monat
Mit einem Upgrade auf mPulse erhalten Sie:
- Benachrichtigungen
- Reporting
- Data-Science-Einblicke
- Erkennung von Auffälligkeiten
- Nutzerdefinierte Dimensionen, Kennzahlen und Timer
- Unbegrenzte Seitengruppen
Es gelten die Geschäftsbedingungen.