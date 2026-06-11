Zahlen und Fakten

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Gründungsjahr: 1998
Akamai Technologies, Inc. ist an der Börse notiert: (NASDAQ: AKAM)
Umsatz: 4,21 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz 2025, währungsbereinigt um 5% Anstieg im Jahresvergleich
Aktuelle Mitarbeiter: Mehr als 11400 Mitarbeiter
Auf Akamai vertrauen weltweit:
- Alle 10 führenden Video-Streaming-Dienste
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- Alle 6 Zweige des US-Militärs
- 14 der 15 Regierungsbehörden der USA