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Zahlen und Fakten

Unternehmenszentrale

145 Broadway
Cambridge, MA 02142
+1 617 444 3000
Fax: +1 617 444 3001
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Gründungsjahr: 1998

Akamai Technologies, Inc. ist an der Börse notiert: (NASDAQ: AKAM)

Umsatz: 4,21 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz 2025, währungsbereinigt um 5% Anstieg im Jahresvergleich

Aktuelle Mitarbeiter: Mehr als 11400 Mitarbeiter

Auf Akamai vertrauen weltweit:

  • Alle 10 führenden Video-Streaming-Dienste
  • Alle 10 führenden Videospielunternehmen
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  • 9 der 10 führenden Telekommunikationsanbieter
  • 8 der 10 führenden Softwareunternehmen
  • 8 der 10 führenden Gesundheitsdienstleister
  • 8 der 10 führenden Automobilunternehmen
  • 8 der 10 führenden FinTech-Unternehmen 
  • 8 der 10 führenden Einzelhandelsunternehmen 
  • 7 der 10 führenden Gesundheitskostenträger
  • 7 der 10 führenden Pharmaunternehmen
  • Alle 6 Zweige des US-Militärs
  • 14 der 15 Regierungsbehörden der USA