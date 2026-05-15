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Background

„State of the Internet“-Berichte

Unsere SOTI-Berichte („State of the Internet“) fassen Angriffstrends basierend auf kontinuierlichen Untersuchungen durch die Akamai Security Intelligence Group nach Region zusammen – und schlagen angemessene Abwehrmaßnahmen vor.

Neuigkeiten

Durchsuchen Sie die neuesten Berichte, um detaillierte Einblicke in die Cybersicherheit und neue Trends zu erhalten.

Bericht 2026: KI-Botnets und API-Risiken im Finanzbereich

Im Jahr 2025 waren 83 % der API-Angriffe auf das Bankwesen gerichtet. Erfahren Sie in unserem exklusiven Bericht, wie KI-gestützte Botnets Transparenzlücken ausnutzen.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

KI-Bots als Bedrohung für die Verlagsbranche: Schützen Sie Ihren Umsatz

In unserem neuen SOTI-Bericht für die Verlagsbranche erfahren Sie, wie Sie KI-Bots daran hindern, Ihre Paywalls und Abonnements abzuwerten.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Bericht: Angreifer nutzen KI, um Bedrohungen miteinander zu verknüpfen

Angreifer verstärken alte Taktiken mit KI-Präzision. Im SOTI-Bericht 2026 erhalten Sie Expertendaten zu steigenden API- und DDoS-Bedrohungen.

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Alle Studien und Berichte ansehen

Durchsuchen Sie zuvor veröffentlichte SOTI-Berichte und -Ressourcen nach Thema Topic und laden Sie sie herunter.

Anwendungs- und API-Sicherheitsberichte

Der Zustand der Anwendungs- und API-Sicherheit 2025: Wie künstliche Intelligenz das digitale Terrain verändert

Aus einer neuen Studie von Akamai geht hervor, dass KI neue Schwachstellen in Unternehmen und neue Tools für Angreifer einführt, während die Bedrohungen zunehmen.

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Angriffe auf Webanwendungen und APIs | Infografik

Entdecken Sie die neuesten Akamai-Forschungsergebnisse zum Anstieg von Webanwendungs-, API- und Layer-7-DDoS-Angriffen, der durch neue, KI-gestützte Bedrohungen und Angriffsmethoden ermöglicht wird.

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Infografik für „Angriffstrends bringen API-Bedrohungen ans Licht“

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Angriffsdaten, regionalen Erkenntnisse, Risikowarnungen und Best Practices für Ihre Sicherheit.

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Ransomware-Berichte

Ransomware-Bericht 2025: Der Aufbau von Resilienz in einer unbeständigen Bedrohungslandschaft

KI-gestützte Ransomware entwickelt sich weiter und setzt auf DDoS und Compliance als Erpressungstools. Sie müssen sich zu wehren wissen.

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Ransomware auf dem Vormarsch: Globaler Bericht

Erfahren Sie mehr über die neuen Ransomware-Taktiken, die Cyberkriminelle einsetzen, um den Schaden zu maximieren, und wie Sie diese abwehren können.

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Infografik für „Ransomware auf dem Vormarsch“

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Opferzahlen, der regionalen Angriffsunterschiede und der Art und Weise, wie Cyberkriminelle ihre Erpressungstaktiken verstärken.

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Ransomware auf dem Vormarsch: APJ Snapshot

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung zu Ransomware-Angriffen im APJ-Raum.

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Ransomware auf dem Vormarsch: EMEA Snapshot

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung zu Ransomware-Angriffen im EMEA-Raum.

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DDoS-Berichte

Die zunehmenden DDoS-Bedrohungen in EMEA: Regionaler Bericht

Unsere Forschungsergebnisse liefern Ihnen das Wissen, das Sie brauchen, um sich besser vor zunehmenden DDoS-Angriffen zu schützen.

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Branchenberichte

Angriffstrends in der Finanzdienstleistungsbranche: Globaler Bericht

Die Trends, die hinter den aktuellen Angriffen auf die Finanzdienstleistungsbranche stecken – von DDoS und Hacktivismus bis hin zu Markenmissbrauch und Phishing.

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Die Gefahr für Ihr Geschäft: Globaler Bericht

Erfahren Sie mehr über Scraper-Bots, deren Auswirkungen auf E-Commerce-Websites und wie Sie sich davor schützen können.

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Das Gesundheitswesen unter dem Mikroskop: Konzentrierte Angriffe auf Anwendungen und APIs

Zu den neuen Angriffstrends gehören API-Angriffe gegen Kostenträger, DDoS-Angriffe gegen Pharmaunternehmen und entscheidende Herausforderungen für alle.

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Jahresrückblick

Jahresrückblick 2025: KI, APIs und jede Menge Kühnheit

Dieser Expertenblick in die Vergangenheit beschäftigt sich mit den wichtigsten Angriffen von 2025 und offenbart Schwachstellen bei KI, APIs und Resilienz, die die Risikolandschaft für Verteidiger und Entscheidungsträger im Jahr 2026 prägen werden.

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Jahresrückblick 2024: Aktuelle Erkenntnisse und Aussichten für die Zukunft

Unsere Experten berichten über die wichtigsten Geschichten des Jahres 2024 und äußern sich zu den Prognosen für 2025 – vom erneuten Auftauchen des Mirai-Botnets bis hin zu den Auswirkungen von KI.

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Leitfaden für Abwehrspezialisten

Leitfaden für Abwehrspezialisten 2025: Schützen Sie sich jetzt und in Zukunft

An vorderster Front? Setzen Sie Taktiken ein, die von echten Abwehrspezialisten und Threat Huntern praxiserprobt wurden, um Ihre Systeme zu schützen.

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Betrug und Missbrauch

Fraud and Abuse Report 2025: Charting a Course Through AI’s Murky Waters

Erfahren Sie, welche Regionen und Branchen weltweit am härtesten von einer Flut von KI-Bots getroffen wurden – und wie Sie den kreativen Betrugstaktiken einen Schritt voraus bleiben können.

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