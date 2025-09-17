Unternehmensweite Bestandsaufnahme Ihrer APIs

Ein umfassender und kontinuierlich aktualisierter Bestandsüberblick über alle APIs im Unternehmen ist essenziell für eine effektive API-Sicherheitsstrategie. Eine on demand oder täglich erfolgende Erkennung ist aufgrund der mit API-Angriffen verbundenen Risiken unzureichend. Darüber hinaus ist eine Visualisierung des tatsächlichen API-Verhaltens (API-Aufrufe) erforderlich, damit wichtige Teammitglieder aus den Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Betrieb verstehen können, wie APIs verwendet oder missbraucht werden. Dies erleichtert die Kommunikation und Untersuchungen in allen Teams Ihres Unternehmens.

API Security ermöglicht eine automatisierte und kontinuierliche Entdeckung von APIs über verschiedene Technologien und Infrastrukturen hinweg. Außerdem werden neu bereitgestellte APIs erkannt und die jeweiligen Eigenschaften mit vorhandenen Dokumentationen verglichen. API Security erkennt häufig übersehene Shadow-APIs sowie bekannte API-Schwachstellen, wie zum Beispiel die in den OWASP-Top-10 der API-Sicherheitsrisiken beschriebenen.

Die API-Erkennung ist ein fortlaufender Prozess. Unsere kontinuierliche Überwachungslösung findet rund um die Uhr neue APIs und Änderungen an bestehenden APIs. Sicherheitsteams erhalten beispiellose Transparenz und erfahren als Erste, wann Entwickler eine neue API oder einen neuen Service bereitstellen.