API Security

Schützen Sie all Ihre APIs vor Angriffen und Datendiebstahl – denn diese treten immer häufiger auf

API Security

Schützen Sie all Ihre APIs vor Angriffen und Datendiebstahl – denn diese treten immer häufiger auf

Neu: Managed Service for API Security. API-Schutz rund um die Uhr durch Akamai-Experten.

Ermitteln Sie alle APIs und erhalten Sie transparente Einblicke zum Schutz vor Bedrohungen

API Security bietet Ihnen durch kontinuierliche Erkennung und Echtzeitanalysen umfassende Einblicke in Ihre gesamte API-Umgebung. Erfahren Sie, wie Sie Schwachstellen identifizieren und das API-Verhalten analysieren können, um Angriffe zu erkennen und Risiken in dieser schnell wachsenden Angriffsfläche zu beheben.

Erkennen und beheben Sie versteckte API-Sicherheitsrisiken

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihren API-Bestand

Ermitteln und inventarisieren Sie all Ihre APIs – einschließlich Shadow-, Zombie- und Rogue-APIs – mit kontinuierlicher Erkennung und Überwachung.

Identifizieren Sie anfällige APIs

Führen Sie Prüfungen auf API-Schwachstellen und Fehlkonfigurationen durch, die im Visier der Angreifer stehen – einschließlich der vollständigen OWASP API Top 10.

Verhinderung von API-Missbrauch und -Angriffen

Nutzen Sie kontextbezogene Informationen, um Risiken wie Datenlecks, verdächtiges Verhalten, schädliche Bots und API-Angriffe zu erkennen.

So funktioniert API Security

Entdecken

Generieren Sie eine umfassende API-Bestandsaufnahme, inklusive Anzahl und Art der APIs.

Testen

Schützen Sie Ihre CI/CD-Pipeline zusätzlich, ohne Abstriche bei der Geschwindigkeit zu machen, um APIs zu sichern, bevor Sie sie für die Produktion freigeben.

Erkennen

Identifizieren Sie API-Schwachstellen und -Angriffe mit automatisierter Erkennung, die auf maschinellem Lernen basiert.

Reagieren

Erstellen Sie erweiterte Workflows zur Behebung von API-Problemen durch eine Integration mit Ihren WAFs, SIEMs und ITSM-Tools.

KuppingerCole weist Akamai in vier Kategorien für API-Sicherheit und -Verwaltung als Leader aus

Erfahren Sie, warum Akamai API Security in einem neuen Bericht als Leader in den Kategorien „Gesamt“, „Produkt“, „Innovation“ und „Markt“ genannt wurde.

Funktionen

  • Bewerten Sie den Traffic von APIs mit einer nativen Verbindung zum Akamai-CDN und integrieren Sie sie in Ihre API-Gateways, Load Balancer oder WAFs.
  • Identifizieren Sie APIs, Domains und damit verbundene Probleme im Zusammenhang mit HTTP-, RESTful-, GraphQL-, SOAP-, XML-RPC- und JSON-RPC-APIs
  • Identifizieren Sie die Arten vertraulicher Daten, auf die Ihre APIs zugreifen können, und verfolgen Sie den Nutzerzugriff auf diese APIs
  • Analysieren Sie APIs im Hinblick auf die Top 10 API-Sicherheitsrisiken des OWASP und priorisieren Sie Schwachstellen nach Auswirkung, um schnell Abhilfe zu schaffen
  • Verstehen Sie den API-Kontext mit Visualisierungen von Geschäftslogik, physischer Netzwerkinfrastruktur und API-Traffic-Flüssen
  • Überwachen Sie kontinuierlich die Einhaltung gesetzlicher Auflagen, Branchenstandards und interner Richtlinien
  • Identifizieren Sie ungewöhnliche Nutzung, API-Angriffe, Datenlecks, Manipulationen und Richtlinienverstöße
  • Blockieren Sie API-Angriffe und richten Sie Workflows ein, um Abwehrmaßnahmen zu beschleunigen, oder nutzen Sie Managed Security Service, um die Effektivität Ihres SOC zu steigern
  • Integrieren Sie die Lösung vollständig in Ihre vorhandenen CI/CD-Pipelines und führen Sie automatisch mehr als 200 Tests aus, die schädlichen Traffic simulieren

Managed Service for API Security

Erweitern Sie Ihr SOC-Team um API-Sicherheitsexperten von Akamai zur kontinuierlichen Überwachung und schnellen Reaktion auf Bedrohungen.

Der Zustand der Anwendungs- und API-Sicherheit 2025: Wie künstliche Intelligenz das digitale Terrain verändert

Neue Forschungen von Akamai kommen zu folgenden Erkenntnissen: KI führt neue Schwachstellen in Unternehmen und neue Tools für Angreifer ein, während die Bedrohungen zunehmen.

Kundenreferenzen

Netskope

Leader in Sachen Sicherheit nutzt Akamai API Security, um tausenden von Kunden Compliance zu ermöglichen und zehntausende APIs zu schützen.

Kundenreferenz lesen
MP-52910-Resize Customer Story Logos

Novant Health

Novant Health erkennt und mindert API-Risiken mit Transparenz, Datenschutz und „Shift-Left“-Tests dank Akamai API Security.

Kundenreferenz lesen

DHgate

Die in China ansässige E-Commerce-Großhandelsplattform hat mit API Security die Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit ihrem API-Bestand behoben.

Kundenreferenz lesen
Anwendungsfälle für API Security

Erfahren Sie, wie Akamai API Security Ihr digitales Geschäft und die zugehörigen Daten an verschiedenen Fronten schützen kann.

Testen Sie Ihre APIs

Testen Sie APIs, bevor Sie sie für die Produktion freigeben

API-Tests sind für Ihre API-Sicherheitsstrategie von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen bei ihrer „Shift left“-Strategie unterstützen. Diese soll gewährleisten, dass Schwachstellen wie der Missbrauch von Geschäftslogik zu einem früheren Zeitpunkt im Softwareentwicklungszyklus (Software Development Life Cycle, SDLC) erkannt und behoben werden, bevor die APIs die Produktion erreichen.

Führen Sie mit API-Tests automatisch mehr als 150 dynamische Tests aus, die schädlichen Traffic simulieren, einschließlich der OWASP Top 10 API-Sicherheitsrisiken. Planen Sie Tests so, dass sie automatisch in den gewünschten Intervallen in jeder Entwicklungsphase ausgeführt werden.

Inventarisieren Sie Ihre APIs

Unternehmensweite Bestandsaufnahme Ihrer APIs

Ein umfassender und kontinuierlich aktualisierter Bestandsüberblick über alle APIs im Unternehmen ist essenziell für eine effektive API-Sicherheitsstrategie. Eine on demand oder täglich erfolgende Erkennung ist aufgrund der mit API-Angriffen verbundenen Risiken unzureichend. Darüber hinaus ist eine Visualisierung des tatsächlichen API-Verhaltens (API-Aufrufe) erforderlich, damit wichtige Teammitglieder aus den Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Betrieb verstehen können, wie APIs verwendet oder missbraucht werden. Dies erleichtert die Kommunikation und Untersuchungen in allen Teams Ihres Unternehmens. 

API Security ermöglicht eine automatisierte und kontinuierliche Entdeckung von APIs über verschiedene Technologien und Infrastrukturen hinweg. Außerdem werden neu bereitgestellte APIs erkannt und die jeweiligen Eigenschaften mit vorhandenen Dokumentationen verglichen. API Security erkennt häufig übersehene Shadow-APIs sowie bekannte API-Schwachstellen, wie zum Beispiel die in den OWASP-Top-10 der API-Sicherheitsrisiken beschriebenen. 

Die API-Erkennung ist ein fortlaufender Prozess. Unsere kontinuierliche Überwachungslösung findet rund um die Uhr neue APIs und Änderungen an bestehenden APIs. Sicherheitsteams erhalten beispiellose Transparenz und erfahren als Erste, wann Entwickler eine neue API oder einen neuen Service bereitstellen.

Einblicke in Ihr API-Risikopotenzial

Einblicke in Ihr API-Risikopotenzial

APIs stärken sämtliche digitale Produkte und Services, die ein Unternehmen anbietet. Daher ist es keine Überraschung, dass APIs immer verbreiteter und umfangreicher werden. Dieses Wachstum führt jedoch zu einer API-Verbreitung, die eine ganz neue Angriffsfläche mit sich bringt.

Die Angreifer von heute suchen nach API-Schwachstellen, einschließlich Software- oder Konfigurationsfehlern, die sie für folgende Zwecke ausnutzen können:

  • Zugriff auf sensible Anwendungsfunktionen
  • Aufspüren, Kompromittieren und/oder Diebstahl vertraulicher Daten
  • Missbrauch der API

Die OWASP-Top-10 der API-Sicherheitsrisiken bieten eine hilfreiche Zusammenfassung einiger der am häufigsten ausgenutzten API-Schwachstellen und -Bedrohungen, die Unternehmen identifizieren und beheben sollten.

Mit API Security können Sie verhindern, dass Ihr Unternehmen dem Risiko eines API-Angriffs aufgrund anfälliger und falsch konfigurierter APIs ausgesetzt wird. Denn die Lösung informiert Sicherheits-, Entwickler- und API-Teams umgehend über potenzielle Risiken, Konfigurationsfehler und Schwachstellen. Sie können auch leicht erkennen, ob ein Partner Ihre API falsch eingerichtet hat oder ob Schwachstellen im Code vorhanden sind. 

Kontextbezogene und bedingte Warnungen funktionieren innerhalb Ihrer bestehenden Workflows reibungslos, z. B. beim automatischen Erstellen eines Jira-Tickets. So können Sie Probleme schnell beheben.

Überwachung auf API-Missbrauch

Überwachung auf API-Missbrauch

APIs sind für eine programmgesteuerte Verwendung konzipiert. Das macht die Unterscheidung zwischen legitimer Nutzung einerseits und Angriffen und Missbrauch andererseits äußerst schwierig.

API-Angriffsmethoden verfolgen zwar unterschiedliche Ansätze, zu den häufigsten Methoden gehören jedoch:

  • Missbrauch von Geschäftslogik. Angriffe auf die Geschäftslogik liegen vor, wenn ein Angreifer Fehler im Anwendungsdesign oder in der Implementierung ausnutzt, um unerwartetes und nicht genehmigtes Verhalten zugunsten des Angreifers zu provozieren. 
  • Nicht autorisierter Datenzugriff. Diese gängige Angriffsmethode nutzt fehlerhafte Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen für den Zugriff auf eingeschränkte Daten aus. 
  • Kontoübernahme. Die Kontoübernahme beruht auf dem Diebstahl von Anmeldedaten oder Cross-Site Scripting, um APIs auszunutzen, indem sie sich als legitimer Nutzer ausgeben. 
  • Daten-Scraping. Cyberkriminelle können öffentlich verfügbare Ressourcen aggressiv abfragen, um große, wertvolle Datensätze zu erfassen.
  • Business Denial of Service (DoS). Uneingeschränkte API-Aufrufe können zu einer „Erosion des Service“ oder einem vollständigen Denial-of-Service auf Anwendungsebene führen. 

Um diese und andere potenzielle API-Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu verhindern, müssen Sie im Rahmen Ihrer umfassenderen Anwendungssicherheitsstrategie erweiterte Kontrollen verwenden, die in dedizierten API-Sicherheitslösungen verfügbar sind.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Akamai API Security ist eine anbieterneutrale Lösung zum Schutz vor API-Bedrohungen. Andere Lösungen von Akamai sind für die Nutzung von API Security nicht erforderlich. Angriffe auf APIs sind viel raffinierter geworden und erfordern neue Erkennungstechniken und automatisierte Reaktionen. Die Lösung ergänzt die bestehenden Sicherheitslösungen von Akamai und stellt sicher, dass Kunden umfassenden Schutz erhalten.

 

App & API Protector und API Security sind zwei unterschiedliche Lösungen, die Akamai zum Schutz Ihres Unternehmens anbietet.

  •  App & API Protector dient der Erkennung und Abwehr von API-Bedrohungen für Webanwendungen und APIs, die über die Akamai Cloud ausgeführt werden. Die Lösung kann jeden Inline-Traffic blockieren, der potenzielle Bedrohungen für Ihr Unternehmen birgt.
  • API Security ist plattformunabhängig und bietet umfassende Erkennung und Transparenz für alle API-Endpunkte im gesamten Unternehmen. Die Lösung liefert Traffic-Analysen der API-Aktivität in Echtzeit und ermittelt spezifische Reaktionen, die Sie ergreifen sollten, um aktuelle Angriffe auf API-Traffic abzuwehren. 

    Wenn App & API Protector und API Security zusammen bereitgestellt werden, arbeiten sie inline und bieten die größtmögliche durchgängige Transparenz von APIs. Mit diesen Lösungen können Sie API-Probleme in Ihrem gesamten Bestand erkennen, prüfen und entsprechend reagieren. Die Integration der beiden Lösungen ermöglicht zudem eine besonders zuverlässige und einfache Implementierung von API Security.

 

Ja, unsere API-Testlösung wurde entwickelt, um API-spezifische Schwachstellen umfassend abzudecken. Mithilfe unserer Lösung können Sie API-Sicherheitstests in jede Entwicklungsphase integrieren.

API Security überwacht und schützt sowohl den Ost-West- als auch den Nord-Süd-Traffic und überprüft alle APIs im gesamten Unternehmen auf Anomalien, die auf ein Sicherheitsrisiko hinweisen könnten.

API Security identifiziert, welche APIs personenbezogene Daten (Personally Identifiable Information, PII), interne Dokumentation, geistiges Eigentum und mehr enthalten, sodass Sie den Schutz für diese APIs automatisieren können. Alle Trafficproben werden verschleiert – verdächtig oder nicht – und können nur von Administratoren und Beitragenden eingesehen werden, was Ihre Datenschutz- und Compliance-Initiativen vereinfacht.

API Security ist plattformunabhängig und funktioniert auch in komplexen SaaS-, Hybrid- und lokalen Umgebungen, die über mehrere CDNs, WAFs, Gateways und weit verteilte APIs im gesamten Unternehmen verfügen (sowohl North-South als auch East-West). API Security bietet unternehmensweite Einblicke in das Verhalten Ihrer APIs, unabhängig davon, wo diese entdeckt werden.

Akamai API Security verfügt über einen nativen Konnektor, mit dem Sie nahtlos eine Kopie Ihres Traffics der Akamai Cloud zur Analyse an Akamai API Security senden können. Diese Integration ist direkt in API Security und Akamai Cloud integriert, wodurch Latenzen vermieden und Risiken verringert werden. Der native Connector erkennt und verfolgt automatisch APIs in von Akamai verwalteten Umgebungen, hilft bei der Erkennung von Schwachstellen und ermöglicht es Kunden, Angreifer an der Edge zu blockieren.

API Security deckt alle OWASP Top 10 API-Sicherheitsrisiken ab.

Ressourcen

Schutz vor den OWASP Top 10 API-Sicherheitsrisiken

Aktualisierungen der Top 10 API-Sicherheitsrisiken zeigen neue Schwachstellen auf, die neue Abwehrstrategien und Abwehrmaßnahmen erfordern.

Jenseits der Edge: Ergänzung von WAAP durch Always-On-API-Security

Lernen Sie Best Practices für die API-Sicherheit kennen und erfahren Sie, warum WAAP allein nicht ausreicht.

Lernen Sie von unseren API-Sicherheitsexperten

Besuchen Sie ein Webinar, in dem wir in unserer monatlichen Serie „Wenn Ihre APIs sprechen könnten“ die technische Seite der API-Sicherheit näher beleuchten.

Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Entdecken Sie die wichtigen Funktionen von API Security

Erfahren Sie, welche Funktionen von API Security Sie dabei unterstützen können, Angriffe zu verhindern. Dazu zählen beispielsweise:

  • Erkennung und Überwachung: Erkennen Sie Bedrohungen sofort und reagieren Sie darauf mit unserem Rund-um-die-Uhr-Überwachungssystem
  • Warnmeldungen: Untersuchen Sie, wie Warnmeldungen zum Status und zur Laufzeit behandelt werden
  • Einfache Integration: Nahtlose Integration in Ihren vorhandenen Technologie-Stack, unabhängig von der Komplexität

 

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Senden Sie das Formular
  2. Buchen Sie einen Termin mit unserem Team

