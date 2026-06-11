Adaptive Media Delivery verfügt über eine optionale Funktion namens Content Targeting, mit der Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte anhand regionsspezifischer Werte, die mit dem anfragenden Nutzer verknüpft sind, zulassen oder verweigern können. Zum Beispiel können Sie eine Schutzfunktion für Content Targeting hinzufügen und diese so konfigurieren, dass Nutzern in einer bestimmten Region der Zugriff verwehrt wird oder nur Anfragen zugelassen werden, die von einem bestimmten Satz von IP-Adressen stammen.